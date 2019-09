Västerbros historia: När kungakronan ärvs blir inbördeskrigen färre

När allt fler stater i Europa införde arvsrätt till kungakronan minskade risken för inbördeskrig. Det framgår av en studie gjord av forskare vid Göteborgs universitet – som menar att deras resultat kan ge ledtrådar om vad som väntar i vår tids auktoritära stater som Kina, Ryssland och Nordkorea.

Den 1 februari 1733 dog Augustus II, kung av Polen och kurfurste av Sachsen. Han hade styrt över två olika riken, som hade olika lagar – och därför kom även följderna av hans bortgång att skilja sig åt. I Sachsen, där man tillämpade regeln att den äldsta levande sonen tar över tronen, gick maktskiftet smidigt. Augustus enda levande legitima son, som även han kallades Augustus, blev ny kurfurste.

I Polen däremot, som var en valmonarki, uppstod ett maktvakuum. En maktkamp följde som snart utvecklades till ett brutalt inbördeskrig. Detta krig blandade sig sedan ett stort antal andra länder i. Till sist lyckades samme Augustus som redan tagit över Sachsen vinna makten, vilket alltså innebar att han då uppnått samma position som sin far. Skillnaden var bara att i Sachsen hade inga dött under maktskiftet, medan ett blodbad hade krävts i Polen.

I vissa stater gick rätten att styra automatiskt till den äldsta levande sonen, medan den i andra gick till regentens äldsta släkting, ofta en bror. I ytterligare andra valde landets mäktiga en ny regent.

Exemplet Sachsen-Polen används av två forskare från Göteborgs universitet, Andrej Kokkonen och Anders Sundell, för att illustrera slutsatsen av deras nya studie, som precis har publicerats i tidskriften Comparative Political Studies. De har genomfört en omfattande statistisk analys av alla maktskiften i 28 europeiska stater under åren 1000-1799, för att försöka ta reda på om det finns systematiska skillnader när det gäller risken för inbördeskrig och politisk instabilitet, beroende på vilka regler man använt för att hantera överföringen av makt från en regent till en annan. I vissa stater gick rätten att styra automatiskt till den äldsta levande sonen, medan den i andra gick till regentens äldsta släkting, ofta en bror. I ytterligare andra valde landets mäktiga en ny regent.

Konkret har Kokkonen och Sundell tittat på hur hög risken för inbördeskrig var under åren efter att en monark dog en naturlig död. Jämförelsen, som sedan kontrollerats mot ett stort antal olika faktorer, ger ett tydligt resultat – risken för inbördeskrig minskade betydligt i de stater där makten automatiskt ärvdes av den äldsta sonen. Störst risk hittade man i de monarkier där man valde regenten.

En möjlig förklaring till de skillnader som studien visat på skulle förstås kunna vara att det var i de riken som redan var instabila som man oftare valde konung, och att det var därför risken för inbördeskrig var extra hög i just dessa länder. Kokkonen och Sundell menar att så inte är fallet, utan skriver att förklaringen i stället bör ligga i att det handlar om att den förutsägbarhet som ett arvskungadöme förde med sig minskade risken för att lokala eliter skulle våga sig på att försöka ta makten.

Deras studie gäller alltså under historisk tid. Men Kokkonen och Sundell skriver att det finns lärdomar att dra även när det gäller länder som Kina och Ryssland i dag. I båda dessa finns ingen given efterträdare till dagens auktoritära ledare, vilket bör öka risken för allvarlig instabilitet i framtiden.

Kvinnor skrev 1800-talets bästsäljare

De mest kända svenska författarna i utlandet under 1800-talet var kvinnor. Emilie Flygare-Carléns och Fredrika Bremers böcker sålde exempelvis i långt större upplagor än deras manliga kollegors, som Carl Jonas Love Almqvist. Det framgår av en ny studie från Göteborgs universitet, ledd av professor Yvonne Leffler. I den berättas bland annat om hur Emilie Flygare-Carlén var så känd i Europa att tidningar i Budapest skrev om hennes ögonoperation. Och när August Strindberg skulle översättas till tjeckiska använde man hennes namn som dörröppnare. Först i början av 1900-talet förlorade dessa kvinnor status, då manliga författare och kritiker stämplade dem som gammelmodiga.

Vikingar kan ha ökat Irlands befolkning

Under åren 800-1000 e Kr anlände nordbor, så kallade vikingar, i allt större skala till Irland. Till att börja med plundrade de landet, men med tiden kom många att bosätta sig där. På sikt var deras ankomst faktiskt positiv för öns utveckling, i varje fall när det gäller befolkningens storlek. Det menar forskarna Rowan McLaughlin och Emma Hannah, som i en ny studie funnit att öns befolkning hade minskat stadigt under minst hundra år innan de första nordbornas ankomst. Denna negativa trend bröts i och med vikingarnas intåg. DNA-studier har tidigare visat att de flesta av irländsk härkomst som lever i dag har i varje fall några förfäder som kom från Skandinavien under vikingatiden.

275.000

så många i dag levande svenskar är besläktade med Gustav Vasa, enligt den nya boken Sveriges kungasläkt av släktforskaren Per Andersson.

