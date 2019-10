Västerbros historia: Ny bok skildrar sexhandel i 1700-talets Stockholm

Ordet prostitution var ännu inte i svang – men sexhandel förekom och omgavs av förakt och skam. En rättegång från 1700-talets Stockholm står i centrum för en ny bok som ger en mångfacetterad bild av dåtidens sexualmoral.

Den 30 juni 1747 stod en 17-årig flicka vid namn Lena Cajsa Bohman inför rätta vid Södra förstadens kämnärsrätt, belägen i det som i dag är Stockholms stadsmuseum. Det gjorde hon för att hennes egen far, snickarmästaren Anders Bohman, hade anklagat henne. Orsaken var bristande lydnad – hon hade helt enkelt blivit alldeles oregerlig, och han behövde samhällets hjälp med henne.

När förhören inleddes visade det sig att Lena Cajsa inte var det minsta ångerfull. Snart började hon i stället erkänna helt andra saker. Enligt egen uppgift hade hon vid flera tillfällen träffat en omtalad kvinna vid namn Lovisa von Plat, som satt henne i kontakt med män som betalt henne för att ha sex med dem. Inte mindre än sju olika män hade Lena Cajsa träffat på det sättet, erkände hon till sist.

Det som framkom var ett allvarligt brott mot tidens moral. Att sälja sex i sig var inget brott, men att ha samlag utan att vara gift var det. Koppleri, som Lovisa von Plat anklagades för, var också straffbart. Men hur skulle rätten egentligen se på det som Lena Cajsa Bohman hade erkänt?

Särskilt fokus läggs på den dubbelmoral som präglade samhället, med vitt skilda regler för män och kvinnor när det gäller vem som fick uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt.

Den märkvärdiga rättegång som följde står i centrum för etnologen Rebecka Lennartssons bok ”Mamsell Bohmans fall: Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm”, som kommer ut i dagarna. I boken skildras 1700-talets mångskiftande syn på sexualitet. Särskilt fokus läggs på den dubbelmoral som präglade samhället, med vitt skilda regler för män och kvinnor när det gäller vem som fick uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt. Den moraliska domen mot en kvinna som anklagades för att vara hora kunde vara mycket hård, medan de män som gick till dem i allmänhet inte riskerade att råka illa ut.

Men samtidigt behövde några formella straff inte alltid följa, visar det sig. I det här fallet tycks till exempel Lena Cajsa Bohman aldrig ha dömts för sina handlingar. Hennes rykte var heller inte mer skadat än att hon bara några år efteråt kunde gifta sig med en ung adelsman, och med honom och deras gemensamma barn flytta till Ryssland. Även den utpekade kopplerskan Lovisa von Plat undvek straff, liksom hon gjorde många gånger senare i livet. Gång på gång till sin död i hög ålder skulle hon utpekas just som kopplerska, bland annat i Carl Michael Bellmans diktning.

Både Lovisa von Plat liksom Lena Cajsa kom i stor utsträckning att leva i samhällets utkanter, förföljda av skvaller och förtal och ofta indragna i konflikter med grannar och myndigheter. Det visade sig särskilt när Lena Cajsa så småningom återvände till Stockholm, drygt femtio år gammal, efter att ha separerat från sin make. Då var hon utfattig, och tvingades av allt att döma leva sina sista år fullständigt utblottad.

