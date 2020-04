Bokrecension: Allt från gamla skämtare till nya komiska snillen i en ovanligt rolig historia

Sakprosa Peter K Andersson ”Komikerns historia” Natur & Kultur, 357 sidor Visa mer

Röken ligger tät i baren. En man står ensam på en scen med en mikrofon. Sorlet lägger sig och han kastar ur sig kvällens första skämt: ”Ni vet, äktenskap är verkligen tufft: man måste hantera en massa känslor … och advokater.” Folk skrattar, tar en klunk ur ölflaskorna och tänder cigaretterna: showen kan börja.

I dag är Richard Pryor mest ihågkommen som en rolig sidekick till Gene Wilder i filmer som ”Dårfinkarna” (1980) och ”Stålmannen går på en krypto-nit” (1983). Men när det begav sig under sent 60- och tidigt 70-tal saknade han motstycke. Få ståuppkomiker kunde leverera oneliners som han – och med sådan tajmning.

Visst, den kontroversielle Lenny Bruce, som dog 40 år gammal av en överdos morfin 1966, gjorde liknande saker, men Pryor var en svart artist som gjorde skitig komik av hård barndom – han växte upp på en bordell med en far som misshandlade både fru och barn – och tuffa socioekonomiska villkor. Genom att ge röst åt amerikanska minoriteters erfarenhet sparkade han den vita medelklassen i skrevet. Bara det att han, en svart komiker, stod på scenen och talade inför en blandad publik var för många en provokation.

Richard Pryor var den snabbkäftade killen från gatan som fick människorna i rummet att flina och skratta igenkännande – eller resa sig upp och gå när det blev för mycket. Men att vara komiker har inte alltid handlat om att stå på en rökig scen och dra skämt om rasmotsättningar och svår barndom. I ”Komikerns historia” skildrar historikern Peter K Andersson, lektor vid Örebro universitet, just komikernas, inte humorns och skrattets, långa och brokiga historia, från renässansens skämtare fram till dagens komiker i internetflöden.

Jean-Gaspard Deburau i rollen som Pierrot – porträtt av Arsène Trouver 1832. Foto: Ur ”Komikerns historia”

Hovnarrens storhetstid var under den europeiska renässansen. Narrens roll var dubbel: lojal tjänare till makten och spefull, potentiellt subversiv häcklare och symbol för karnevalens uppochnedvända värld. Ett spännande exempel som Andersson tar upp i sin mycket intressanta och initierade bok är Mathurine, en kvinnlig narr i den franske kungen Henrik IV:s tjänst. Hon bar egendomlig klädsel samt talade oblygt till gäster och hovfolk. Det mesta var grotesk humor – kiss och bajs – men också en drift med mäns misogyni.

Exemplet med Mathurine visar att komikern inte alltid varit en man och att det skämtats en hel del om män utifrån ett könsperspektiv även om mannen varit norm.

Under 1500-talets slut började narren lämna fursten för att uppträda på teaterscenen för sin försörjning, som Will Kemp, William Shakespeares clown som spelade bland annat gycklaren Yorrick i ”Hamlet”. Men även om han gick hem hos åskådarna passade han inte riktigt in i Shakespeares dramer och fick till sist sluta. Han hade för mycket i sig av medeltida karneval, kaos och upptåg.

Framtiden låg i stället hos personer som Charles Chester, en ståuppkomiker i 1600-talets London. Han var en så kallad ”railer”, en som lät käften glappa och förolämpa och baktala varenda människa i rummet. Chester stod inte i någon makthavares tjänst eller anlitades som skådespelare, clown, på teatrar. Han var föregångaren till vår tids ståuppkomiker.

Marie Lloyd – the queen of the halls – i en utstyrsel som sände signaler till den övre medelklassen om att hon inte var någon respektabel artist. Foto: Ur ”Komikerns historia”

Av stor betydelse för den vidare utvecklingen stod commedia dell’arte-traditionen, en folklig teaterform med givna karaktärer såsom Harlekin, Colombina och Pantalone. Jean-Gaspard Deburau spelade i början av 1800-talet rollen som Pierrot – som (sannolikt) var en fransk tolkning av den italienska karaktären Pedrolino inom commedia dell’arte – så bra att han blivit synonym med den.

Tack vare att han alltid var klädd i vitt med ansiktssminkning – vitt ansikte med svarta linjer kring ögonen, markerade ögonbryn och röda läppar; tårarna i rad under ena ögat är dock ett senare tillägg – bidrog han till att skapa stereotypen den sorgsne clownen. På huvudet bar han en enkel svart kalott.

Från dessa olika clownroller och 1800-talets music hall-artister – på svenska varieté – som till exempel Marie Lloyd, vilken med sina ekivoka texter blev arbetarklassens älskling, går en förvisso krokig men ändå synlig linje fram till stumfilmens komiska giganter: Max Linder, Charlie Chaplin, Buster Keaton och Harold Lloyd. Dessa föregångare inom filmen har kommit att inspirera andra mästare inom genren som Danny Kaye, Jerry Lewis och Rowan Atkinson.

Hur står sig våra svenska komiker i denna komikerns snåriga historia? undrar säkert många. Det svarar Peter K Andersson inte på. Den enda svenska person som får eget kapitel är ”Skånska Lasse”, skaparen av den svenska bondkomiken. I början av 1900-talet reste han runt i landet och skojade friskt med folkkultur och finkultur samtidigt som han i vitsens form kommenterade samtidens händelser. Med karaktärer som Jödde i Göljaryd och sin bondkomiska utblickspunkt blev hans samtidsobservationer populära.

”Skånska Lasse”, här med sitt karaktäristiska plommonstop och med dragspelet under armen. Foto: Ur ”Komikerns historia”

Men Hasse och Tage, Povel Ramel och Lorry-gänget för att inte tala om Killinggänget, Grotesco och Solsidan – hur unika och roliga är de egentligen i komikerns hall of fame?

Även om boken är bra som den är, hade den ändå blivit bättre och mer intressant om några fler svenska komiker fått eget utrymme. Att jag sedan gärna hade sett ett avsnitt om den dansk-amerikanske pianisten och underhållningsartisten Victor Borge, som jag håller som den roligaste komiker som existerat, ligger mer på det personliga kontot och påverkar inte mitt värdeomdöme om Anderssons mycket läsvärda studie.

Är en komiker alltid rolig? Nej, förstås inte. Den som sysslar med humor behöver ju inte vara rolig privat. Men vilka blir komiker? Är det klassens lustigkurrar eller nörden längst fram?

Komikern är som regel en outsider och en ensamvarg, slår Peter K Andersson fast i slutet, åtminstone på scen, när han/hon agerar komiker. Som Richard Pryor, ”komikens Rosa Parks” som Andersson träffande benämner honom. Han lyckades kanalisera en tragisk barndom och sociala trauman som svart i USA i en alldeles egen form av humor.

Det gjorde honom kanske inte lycklig och harmonisk – han var ofta drogberoende och påtänd på scen – men människorna som hörde honom fick i alla fall en stund av skratt och en tankeställare.

