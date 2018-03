Bokrecension: ”Det grå hotellet” skildrar livet bakom galler

Frontalkrock. Jag måste lägga ifrån mig boken och titta rakt ut i luften i flera minuter. Kanske är det mitt eget fel, att jag blåst upp förväntningarna, gått på hajpen och föreställt mig något helt annat. Curtis Dawkins novellsamling ”The Graybar Hotel” kom förra året och blev omedelbart hyllad för sina nyanserade skildringar inifrån ett amerikanskt fängelse. Dawkins själv sitter inne på livstid för mord, och har en universitetsexamen i litterär gestaltning sedan tidigare. ”En bok som sticker ut i kraft av sin lågmäldhet, realism och humanism”, skrev The Guardian.

Så här lyder första meningen, i Erik MacQueens översättning: ”Han kallades för Italian Tom och hade jobbat som såskock tills en Cadillac körde på honom i hundra knyck och bankade recepten ur skallen på honom”.

Så mycket för den lågmäldheten.

Stilen påminner om Curt Cannons (en av Evan Hunters många pseudonymer, den mest kända är Ed McBain) och jag letar fram en gulnad pocketdeckare med den hårdkokta titeln ”Now die in it”. Utgiven 1958.

Efter hand mjuknar tonfallet och jag börjar förstå varför boken blivit omskriven. Novellerna är roliga, hemska, existentiella, dråpliga och till sist just grå, som om ett tunt lager aska eller damm lagt sig över framställningen.

Min misstänksamhet över att något inte stämmer gör att jag skaffar originalutgåvan, och inser varför det låter som femtiotal. Dawkins skriver: ”No, it's all bullshit, man.” Vilket blir: ”Nej, allt är bara ren dynga, alltså.” Och den där första meningen jag hakade upp mig på – ”hundra knyck”, vem säger så 2017? – flyter ledigt rytmiskt på engelska: ”Italian Tom was a saucier until a Cadillac doing sixty hit him and knocked the recipes out of his head.”

I fjorton noveller skildras olika livsöden. Nästan alla interner bär smeknamn: Stinky, Crash, Peanut, Kitty-Kat, Pepper Pie, Little D. Det berättas snyggt om hur man rullar cigaretter med utrivna bibelblad eller ”det tunna emballage som toalettpappersrullarna var inslagna i”. Pedagogisk information ges om hur man bygger sin egen tatueringsmaskin med motorn från en Walkman och en vässad gitarrsträng. ”Bläcket består av sot blandat med spott, ibland urin”.

Uppfinningsrikedomen bland de intagna är stor. Liksom ledan och tristessen. De små avbrotten blir avgörande, om de är basebollmatcher, drömmar eller bara den sensationella upplevelsen av att efter månader i häktet få komma till en transitanstalt och ta på sig ett par gympaskor: ”Mickey och jag stannade till nära varandra. 'Skor', sa han. 'Ja', sa jag, och vi tittade ner på fötterna som om det satt ett par fiskar där. Ingen av oss hade haft skor på oss på väldigt länge. De kändes som en gammal favoritlåt.”

”Det grå hotellet” är Dawkins debut och en del noveller är stadigare än andra. Intressant är hur helheten blir mer komplex än de enskilda delarna. Det har mycket att göra med sättet som författaren varierar perspektiv och möjligheter på. Några noveller utgörs av korta scener, en del återkallar historier från lång tid tillbaka, en har en surrealistiskt spöklik framtoning och ibland kan sidokommentarerna visa sig viktigare än huvudtexten.

Liksom all bra litteratur rymmer också ”Det grå hotellet” partier som går utöver sig själva. Som säger något om existensen, oavsett om man är inlåst på ett amerikanskt fängelse eller inte. Rädslan för döden, men också längtan efter den. Framförallt gestaltas de omständigheter, hur banala de än kan se ut, som trots allt gör livet värt att leva.