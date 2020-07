Bokrecension: Djävulskt skickligt om Draculas skapare

Roman Joseph O’Connor ”Skuggspel” Översättning Gunnar Pettersson Natur & Kultur, 406 sidor Visa mer

Bram Stoker. Ett respektingivande namn, ett närapå ominöst namn som lätt skulle kunna misstas för fiktivt. Man tänker sig en högrest man i slängkappa och skarpskuren profil. I viktoriansk dimma och med ett diaboliskt leende.

Bram Stoker. Född 1847 i Dublin, död 1912 i London, 64 år gammal. I Joseph O’Connors roman ”Skuggspel” står han i centrum, men ändå inte. Berättelsen är Stokers, men ändå inte. Irländska författare skriver gärna om andra irländska författare och annan irländsk litteratur, men man kan långtifrån säga att O’Connor – utan tvekan en av det samtida Irlands mest läsvärda nutida författare, vilket inte vill säga lite – porträtterar Bram Stoker som en hjältelik figur. Långt efter sin död, i vår tid, är han författaren till en av de mest välkända och mångdimensionella av fiktiva skapelser. Greve Dracula.

Men vägen dit är lång, och skapelsen av den notoriske greven sker i romanens undre skikt. O’Connor smyger in skapelseprocessen i Stokers erfarenheter, drömmar och associationer. Ett namn (Harker, Helsing) här och en drömsyn där. Små bäckar att rinna ut i det som kommer att bli den stora romanfloden. Vi får aldrig vara med under åren han skriver sin stora roman. Vi kommer in före och efter.

Någon helt annan spelar huvudrollen i denna gripande, gastkramande men ändå känsligt framfingrade roman. Han heter Henry Irving och var den tidens rockstjärna. En av de ursprungliga Kulturmännen, vars grandiosa narcissism och nyckfylla grymheter accepteras av en samtid som också såg en genial scenuttolkare av framför allt Shakespeare. Irving är ett kräk, men ett bedårande kräk med många goda sidor.

Kanslisten Bram Stoker lämnar Dublin för att följa med den skådespelare han sett så många gånger, efter löften om att få möjlighet att utveckla sin författarhobby. Med sig har han också den nyblivna hustrun. Väl i London utökas hastigt hans befogenheter och plötsligt är han teaterchef på den av Irving inköpta Lyceum-teatern. Det innebär att han ofta står i fokus för Irvings vredesutbrott och kaotisk leverne, men ibland också för dennes vänliga omsorger.

”Skuggspel” av Joseph O'Connor. Foto: Natur & Kultur

Man anar snabbt att Irving måste vara en av förebilderna – om inte den främsta – till den blodsugande greven. Tillsammans med den Jack the Ripper som under ett år stryker omkring och jagar skräck i London. Bland alla de biografiska personer som förekommer i romanen står skådespelerskan Ellen Terry främst. I det triangeldrama som utvecklar sig spelar hon den moderliga rollen. Hon kan lugna den oregerlige och impulsive Irving, och trösta och uppmuntra den misshandlade Stoker när det är påkallat.

Både Stoker och Terry har O'Connor levandegjort på ett utomordentligt sätt. Henry Irving kommer vi inte lika nära även om han tar mest plats. Och väl är väl det: den sortens människa har gått så långt in i sin roll att han sällan kan misstas för något annat än just denna roll. Även den stundom framrusande självinsikten blir en del av rollen, som i slutändan förväntar sig applåder.

Joseph O'Connor har utgått ifrån samtida dokument och senare historiska verk och biografier när han skapat intrigen. Inga direkta utsvävningar där. Och nog hade den historiska intrigen varit tillräcklig för att skapa en fängslande roman. Det viktorianska London med dess såväl biografiska som fiktiva personager har ju blivit den förmodligen mest exploaterade av alla miljöer i såväl hög- som populärlitteratur.

Men O'Connor hade inte varit O'Connor om han inte hade höjt sitt stoff, och lekt med det. Formmässigt har han till exempel anammat Bram Stokers grepp i ”Dracula”, och varvat det mer raka förstapersonsberättandet med utskrivna fonograminspelningar, dagboksanteckningar, brev, intervjuer och utkast.

Han låter också rena övernaturligheter smyga sig in. Som flickspöket på vinden ovanpå Lyceum-teatern, där Stoker sitter och skriver sina gotiska berättelser. Hon iakttar honom och blir en helt naturlig del av den annars realistiska intrigen.

Och så är det något annat som hela tiden lurar mellan raderna i den här romanen, och som jag gissar har gett den dess titel. Dramat som pågår framför oss men som inte vågar säga sitt namn. Skuggspelet.

I romanens inledning bor Bram Stoker fortfarande i Dublin och livnär sig som kanslist vid en domstol. Om natten har han en dröm, där han går till polisen för att anmäla en mystisk figur som strukit omkring utanför hans bostad. På beskrivningen förstår vi vem denna person är: Oscar Wilde. Den Oscar Wilde som senare, under romanens gång, kommer att skandaliseras och så småningom dö av jakten på homosexuella.

Det är alltså något outtalat som löper igenom ”Skuggspel”. Alla inblandade vet, men ingen talar öppet om det. Kanske använder sig Irving när han är som jävligast av sin vetskap för att skugglikt kontrollera Bram Stoker, men ingenting sägs rent ut. För ingenting får sägas rent ut. Det är en djävulskt skicklig, mycket mörk, tråd som Joseph O'Connor väver in i sin färgrika viktorianska gobeläng.

