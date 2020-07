Bokrecension: Lo Kauppi skriver med stor inlevelse om livets botten

Roman Lo Kauppi ”Två vita dvärgar” Leopard, 461 sidor Visa mer

En vit dvärg är en stjärna som kollapsat och krympt till en hundradel av sin forna storlek men fortfarande har samma massa. Lo Kauppis nya roman, den första sedan debuten 2007 med ”Bergsprängardottern som exploderade”, har titeln ”Två vita dvärgar”. Jag vet inte om en stjärna kan föda mer än en dvärg, men i fiktion är allt möjligt, så här har bergsprängardottern exploderat än en gång och klyvts i två: en Lena som är den hon kunde blivit, narkoman på tillvarons skuggsida, och en Lo som är lik den Lo Kauppi blev: skådespelare, regissör, dramatiker, författare.

Halvvägs in i romanen funderar Lo över varför hon valt att bli just skådespelare: ”för att få folk att förstå på nåt sätt”, förstå hennes berättelse ”om maten, om Pappa, alkoholismen, språket, knarket”. Så sammanfattas både Lenas och Los bakgrund, och den som läst ”Bergsprängardottern” kommer att känna sig hemma hos Kauppis i Vårberg och sedan Täby, kommer att känna spritlukten, höra finskan genom svenskan, åter bevittna hetsätning och vomeringar, fylleslag och sönderstuckna vener.

Men ingenting upprepas exakt likadant, ”Två vita dvärgar” är en berättelse som inte bara ser tillbaka, utan också vidgar perspektivet, berättar om ett uppbrott och samtidigt håller sig kvar på botten.

Vad är det som avgör vem som får ett nytt liv och vem som inte får det? Romanen gestaltar de två kvinnornas tillvaro som parallella spår där varje vägskäl leder rätt eller fel. Utgångspunkten är denna: Lena/Lo har varit i Thailand och svalt en mängd kondomer med heroin, hon klarar sig ända hem till Arlanda men där känner hon att kondomerna håller på att spricka och att innehållet kommer att döda henne om det rinner ut. Hon räddas i sista stund, såret på magen efter operationen har de gemensamt, men efter uppvaknandet skils deras vägar, Lo blir hjälpt, Lena stjälpt.

Det är slumpen, tillfälligheterna som avgör. Däri liknar denna roman andra berättelser om räddning: den överlevande råkar träffa en människa som ser henne, hon får ett stipendium just när alla pengar är slut, hon kommer in på utbildningen när allt hopp är ute, hon får en vän som förstår hennes begåvning. Lo läser Noréns ”Tiden är vårt hem” och tiden är alltid, förr eller senare hennes vän.

Den som går under stöter i stället ständigt huvudet i väggen, mot en tjänsteman som följer minsta regel, mot en byråkrati som aldrig gör undantag. Hon möter vänner som drar ner i stället för upp och fiender som alltid har vässade vapen och vet var de ska sättas in. Tiden är ingen vän för Lena, bankomaten krånglar, trafiken är för tät, hon kommer två minuter för sent till mottagningen och faller ur metadonprogrammet, nio års hårt arbete med att bygga en tillvaro störtar samman till grus.

Tillfälligheter, inget annat. För Lena och Lo är egentligen samma person, med samma bakgrund, samma energi och vilja, samma förmåga att i det längsta hålla hoppet vid liv. Romanen är lång, för lång och detaljerad för den som trivs bättre i sparsmakade miljöer, men inte för den som kan tänka sig att vistas i en värld som är både främmande och skrämmande men ändå så verklig att den kunde varit möjlig om inte omständigheterna hade velat annorlunda.

Hon som tagit sig ur den världen känner skuld gentemot dem som gått under. Den som aldrig varit där känner kanske tacksamhet, men tillåts aldrig hålla avstånd till gestalterna, eftersom Lo Kauppi behandlar dem med så stark inlevelse och solidaritet, och till slut möts de två, vars banor en gång skildes åt, ansikte mot ansikte.

