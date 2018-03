Bokrecension: Sean Penns debutroman är ett brott mot läsaren

”Bob Honey who just do stuff”

En sak får man ge Sean Penn – Bob Honey är ett väldigt bra namn på en romankaraktär. Spurley Cultier, som Bob Honeys hala antagonist heter, är inte heller så tokigt – för att inte nämna den garvade bartendern El Greco Hernandez. Vid pastorn Pappy Pariah börjar det bli skrattretande, men det går åtminstone i linje med Sean Penns till synes huvudsakliga uppgift i debutromanen ”Bob Honey who just do stuff” – att värka fram allitterationer.

När en bok sågas sönder och samman vill man ogärna falla handlöst in i klagokören. Någon anledning måste det väl finnas till att skådespelaren Sean Penn vid 57 års ålder har fått ge ut en roman?

Låt mig få det ur vägen på en gång. Det finns det inte. ”Bob Honey who just do stuff” – varför titeln är grammatiskt inkorrekt förklaras aldrig – är så bottenlöst usel, tråkig och obegriplig att den är rent plågsam att ta sig igenom. Man förstår helt enkelt inte vad det är man läser, varför man läser det, eller, kanske framför allt, varför någon har satt sig ner för att skriva det. Kritiker och Twittertyckare har tävlat om vem som kan författa den mest svidande kritiken, men kanske sammanfattar Sean Penn det bäst själv: ”As Bob contemplates his navel (…) he chants, ’Button-button-button. Belly… button’”.

I ”Bob Honey who just do stuff” skildras den femtiosexåriga amerikanen Bob Honey, som arbetar med att sälja avloppstankar i Mellanösterns konfliktområden, och vid sidan av är anställd av den amerikanska staten för att lönnmörda pensionärer med gummihammare eftersom de slösar med landets resurser utan att bidra till dess välstånd. Som politisk satir är romanen, med andra ord, inte vidare subtil.

Sean Penn, förlåt, Bob Honey, frågar i slutet den lismande journalisten Spurley Cultier, som terroriserat Bob Honey i hemmet och som har visat sig vara lönnmördare, han med, lejd av ingen mindre än den ”våldsamt omogne sjuttioårige pojkmannen med pengar och vaniljsockervaddshår”: ”Vill du döda mig för att jag inte tycker att vi är det ’bästa’ landet i världen?”. Men Sean Penns USA ter sig som himmelriket i jämförelse med hur andra länder och deras invånare porträtteras. Guineaner beskrivs som ”kannibaltrupper i gräskjolar”, och det är bara början.

Helt säkert ska det förefalla djupsinnigt. Det är det inte.

Sean Penns, förlåt, Bob Honeys, kvinnosyn kan också den diskuteras i oändlig tid. En romankaraktärs åsikter behöver förstås inte spegla författarens, men i ”Bob Honey who just do stuff” är kvinnoklichéerna staplade på varandra så till den milda grad att det liknar buskis. Bob Honeys exfru är en rultig kvinna som efter skilsmässan börjat köra högljudd glassbil (”ett tröttsamt droppande av kyld fittsoppa”) i deras gemensamma grannskap. Hans nya älskarinna är en ”ung, kanske för ung” tjej med en ”magisk vagina” som han ”utforskar i timmar” och sedan berömmer med orden: ”Bra vagina”.

Ändå undrar jag om inte Sean Penns språk är den här romanens allra värsta brott mot läsaren. Helikoptrar kraschlandar i förortsvillor, en stor svart dildo eldas upp i en ökenritual, den vaniljsockervaddshåriga presidenten attackeras under pågående samlag – men allt dränks i allitterationer och gymnasialt komplicerade synonymer. Ursäkta engelskan, men det här går inte att översätta: ”his life remains incessantly infused with her identity-infidelity, and her abhorrent ascensions to those constant salacious sessions of solitaire she’d seen as self-regard”. En till: ”lone, lonely loonies lacking love”. Bara en till: ”she sharted agave shimmering spirits and shifted shit-faced overboard, landing boozy, bird-glass-bleeding feet-first into a shiver of fifty frenzied sharks (adios, amiga)”.

Det framgår inte om de många dikter som skohornats in i prosan ska föreställa vara skrivna av Bob Honey, eller om Sean Penn helt enkelt fick feeling. Mot slutet av romanen inkluderas en lång dikt om metoorörelsen, med rader som ”vart tog alla skratt vägen? är du där, Louis C.K.?”, vilket förstås skvallrar om exakt hur snabbt boken skickats till tryckeriet.

Och det är en mycket samtida bok, på det sättet att den vill porträttera en Vanlig Amerikansk Man, en working-class hero, en sådan som inte förstår sin Instagramsamtid och inte har något emot skjutvapen och inte nödvändigtvis röstade på eller ens sympatiserar med Donald Trump – men kanske inte heller alltid är helt olik honom. Under läsningens gång blir det allt tydligare att den Vanliga Amerikanska Mannen i själva verket är Sean Penn själv, tondöv inför allt som är yngre än Sean Penn. ”Världen har ersatt sin identitet med elektronik. Du, gamle man, kommer från en generation av självkärlek. Our only self is… well… selfies”, säger en ung kvinna till Bob Honey (strax efter att hon skrattat så hysteriskt att ”she nearly poos” – förlåt mig, jag kunde bara inte förmå mig att översätta det). Helt säkert ska det förefalla djupsinnigt. Det är det inte.