Bilderboksrecension: Allt hänger ihop och alla påverkar varandra

BILDERBÖCKER Annika Leone (text) och Bettina Johansson (bild)

”Bara rumpor”

Lilla Piratförlaget (från 3 år) Grethe Rottböll (text) och Marcus-Gunnar Pettersson (bild)

”Tänk om alla”

Lilla Piratförlaget (från 3 år) Britta Teckentrup

”Samma himmel här som där”

Översättning Lena Sjöberg

Opal (från 3 år) Visa mer

Det finns någonting hisnande i det till synes enkla, självklara, och på samma sätt som Karin Cyrén uppvärderade den leriga vattenpölen i bilderboken ”I en pöl” (2018) så blir himlen ny i tyska Britta Teckentrups första bok på svenska. Verkligt skickliga bilderboksskapare vet att det mesta är en fråga om perception och att det finns mycket att se bara en tittar noga. Det en del dömer ut som en menlös göl vid första anblicken är i själva verket en källa till liv, en barnkammare för grodyngel, ett lerparty för förskolebarn eller ett villkor för existensen som sådan.

Världen vore inte mycket utan vatten – eller himmel för den delen. Den lägger sig djupt blå runt stjärnorna ovanför hustaken i Teckentrups bildvärld, för att sedan bli lika gult kornig som savannen långt borta eller bildar ett ensligt, kylslaget täcke över iskalla vatten på platser där ingenting växer men pingviner hjälps åt att hålla värmen. Det spelar ingen roll om en är en stadskatt, ett vilt lejon eller en skenande ren, det är samma himmel här som där, för att parafrasera Teckentrup, som sedan början av 1990-talet arbetat upp en massiv, prisbelönt bibliografi.

Bilderboken, där en varsam kolorit trängs med en bedårande blandteknik, vilar på insikten om att vi alla är lika, trots att vi inbillar oss att vi är så olika. Detta understryks av texten, en sparsmakad men ändå luftig poesi i lyhörd översättning av Lena Sjöberg, vars humanistiska fabler om stora och små rymmer en liknande tillförsikt.

Illustration: Opal

”Samma stormar… hos stark som svag / Samma stormar… i går som i dag”, lyder en av stroferna i Teckentrups kollektivistiska text som på försättsbladet tillägnas ”den värld som är vår”.

Boken, som utkom förra året, är bara en av många som just nu tar sig an frågor om hållbarhet och gemenskap för de yngre läsarna. I Bokprovningen, som presenterades av Svenska barnboksinstitutet i mars och som kartlade fjolårets utgivning, noterades ett förstärkt samhällsengagemang, liksom ”tendenser till en ny kollektivism och en tro på att många tillsammans kan förändra”. Det är jaget och laget om vartannat även i vårens utgivning, som i exempelvis Ylva Karlsson och Sara Lundbergs ”Jag och alla” där barnporträtten sömlöst glider in i varandra och visar på individernas absoluta särart, men också på deras likartade känslomässiga klangbotten. En liknande rörelse finns i Annica Hedin och Hanna Klinthages ”Dom som kallas vuxna” där beteenden och tankegångar skärskådas och avtäcks vilket ger känslan av att vuxna snarare är stora barn och barn små människor.

I ”Bara rumpor” inbjuder badhusets bjärta färger till en charmig lektion i kroppspositivism.

Gemensamt för böckerna är att de gör världen lite mer begriplig och mindre disparat utan att för den skull bli instrumentella eller överdrivet pedagogiska. Medan ”Samma himmel här som där” är en visuellt vital gestaltning av hur allt hänger ihop och indirekt hur vi alla påverkar varandra så tar den nya bilderboken ”Tänk om alla” ett mer bokstavligt grepp kring detsamma. För vad händer, rent faktiskt, om alla håller varandra i handen?

Väldigt mycket ska det visa sig. Boken, som av förlaget benämns som en ”lekfull bilderbok för en värld i kris”, är ett tankeexperiment som påtalar fördelarna med att gå samman, men också vikten av att få vara för sig själv en stund. Det är ett glädjefyllt möte mellan författaren Grethe Rottböll och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson, vars fantasifulla bilder till ”Bosses rymdäventyr” (2015) uppdaterade naturen och gav den det spännande, närmast intergalaktiska lyster den förtjänar.

Illustration: Lilla Piratförlaget

I ”Tänk om alla” är växtligheten betydligt mer undanskuffad, men ändå betydelsebärande. Den är här en plats för rekreation, en glänta att dra sig undan i när ett namnlöst barn lämnar trängsel som uppstår när drygt 350 karaktärer – ett myller av kroppar och knoppar – håller varandras händer i en folkvandring där ingen blåser bort, ingen blir utanför och ingen går vilse. Bildarbetet är en mellanmänsklig konfetti med extra allt där uppslagen fullkomligt buktar av känslor och dramatik, men också av snor, lera och kaos eftersom det inte alltid är så lätt att samarbeta i praktiken.

Karaktärsteckningarna är ett ögongodis av normkritiskt bildberättande och liknar på så vis illustratören Bettina Johanssons stolta, glada, livfulla, och av livet tillknycklade, kroppar i Annika Leones ”Bara rumpor” där badhusets bjärta färger inbjuder till en charmig lektion i kroppspositivism.

Det är lördag och Mira ska göra något läskigt, hon ska hoppa från poolkanten själv. Hennes kropp fullkomligt studsar av förväntan och den form av glädje som bara finns i en mycket liten lekamen under mycket tidiga helgmorgnar.

Illustration: Lilla Piratförlaget

Bitvis skiner textens ärenden igenom, särskilt under den utdragna sekvensen i omklädningsrummet som tar en stor del av bokens uppslag i anspråk och där barnperspektivet grumlas när olika snippor, bröst och rumpor avhandlas.

Berättelsen stannar upp, men räddas av Mira, så som hon räddar sin pappa när de för små badbyxorna åker av efter ett synnerligen vågat hopp från trampolinen.

Det är frestande att läsa scenen, där hennes pappa skyler sig bakom en växt medan hon gör ett snyggt spindelmannenhopp ner i poolen, som en allegori över samhällets tillstånd – där handlingskraftiga barn och handfallna vuxna står inför en av de största utmaningarna i modern tid. Men kanske räcker det med att konstatera att barnen är framtiden.

