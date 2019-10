Bilderboksrecension: Ett virrvarr av detaljer i en värld där allt händer nu

”Just nu” Lotta Olsson (text) och Olof Landström (bild) Lilla Piratförlaget, från 3 år. ”Nu föds en mus /Nu dör ett knott /Nu rivs ett hus /Nu byggs ett slott” Visa mer

Så inleds Lotta Olssons och Olof Landströms nya bilderbok som går i samma anda som deras tidigare böcker på vers: ”När vi blundar” (2018) och ”Mitt bland stjärnor” från 2016.

Liksom de två tidigare traskar ”Just nu” fram i ett trivsamt tempo, med små iakttagelser från världen och det myller av skeenden som äger rum samtidigt. Precis som i ”Mitt bland stjärnor” handlar det om stort och smått. Det kokas gröt samtidigt som ett tåg går. Ljungen doftar samtidigt som ett tyg viks i vinden, ny musik skapas och en snok dör. Döden återkommer faktiskt ofta: bara i den här boken dör förutom nämnda knott och snok också en sparv, en mask och en ros. Olof Landströms illustrationer är detaljrika och humoristiska; sparvens död anas i fartvinden från dess fall, två fjädrar singlar långsamt i luften medan en buss drar förbi i full hastighet.

I ett kök surrar myggen in medan en man i nätlinne, snickarbyxor och foppatofflor reder en sås. Jag får känslan av att glida från rum till rum i en sagovärld, lite som i barnprogrammet ”Skymningssagor” från åttio- och nittiotalet. Lotta Olsson och Olof Landström sveper över ett landskap, väljer en plats och zoomar in. Och konstaterar lugnt vad som sker. Även om sparvar och knott dör, gror också frön, spinner katter, vaknar mygg, föds svanar. Det är ett både lite tröstande och hisnande budskap: så är livet, allt pågår på en och samma gång. Mycket får Olof Landström dessutom in i en och samma bild vilket skapar ett virrvarr av detaljer att försjunka i. Även om jag ibland funderar över motiven (de enda återkommande figurerna är ett gäng små loppor, annars befolkas varje uppslag av nya karaktärer) så är bilderna så pass varierande i rörelse och detaljer att läsningen inte blir tråkig.

Lotta Olssons behagliga, lunkande vers passar fint för högläsning och framför illustrationerna kan nog många bli sittande en bra stund, sökande efter det som händer just här och nu.