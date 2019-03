Roman Alice Staffan Beckman ”Minns du?” Norstedts, 116 sidor Visa mer

De träffas fjorton år innan hon börjar tappa minnet, vid dansbanan Galejan på Skansen en sensommarkväll. Berättaren bjuder upp till dans, slås av plötslig ömhet inför hennes vilsna, trotsiga uppsyn och nedklädda stil. Strax efter midnatt åker de Djurgårdsfärjan tillsammans in till stan, ”utan att ana att vår kärlek skulle överleva nästan allt vi såg omkring oss”. Fjorton år senare börjar berättaren skriva ner den älskades – Annabelles – minnen, för att bevara dem åt henne när hon börjat träda in i demensens dimma.

En av kärlekens största märkligheter är hur den förmår skapa ett förflutet åt den älskade, så till den grad att det ibland kan tyckas som att man känt varandra i en livstid fastän ens vägar just har korsats. Den älskade blir både skapad och avskapad i den älskandes blick: kärleken broderar ut den älskades historia med konturer och färg, men utan att göra avkall på det filosofen Roland Barthes kallar ”atopos”: det hos henne som är oåtkomligt och unikt, och alltför komplext för att inordnas i något idealiserande porträtt eller linjärt narrativ.

Något liknande fångar Alice Staffan Beckman i sin nya, vackra kortroman ”Minns du?”, där berättarjaget Alice återberättar den älskades förflutna och deras gemensamma liv, inledningsvis i ett försök att vara neutral och objektiv. Hen rör vid Annabelles uppväxt i Gröndal, barndomens simturer i sjön Trekanten, det olyckliga giftermålet som 18-åring, de ensamma småbarnsåren. Vid arbetet som stansoperatris på Svelast, en våldtäkt och två aborter, kärlekar som kommit och gått. Berättaren förebrår sig när hen kommer på sig själv med att brodera ut och lägga till detaljer hen omöjligt kan känna till. Men inser också snart att det hen skriver trots allt inte kan frånkopplas den egna kärleken; och att berättelsen i lika mån och av nödvändighet måste beröra hen själv, vilket inte förtar något av dess sanning.

I en slutpassage återger berättaren deras första sexuella försök, som misslyckades, men som just på grund av det också möjliggjorde deras kärleksmöte: ”det var första gången /…/ sedan jag bestämt mig för vem eller vad jag måste vara jag fick uppleva att någon ville ha mej ändå – eller just därför! – och det underbaraste att det var just du”. Under Annabelles blick uppstår således det frigörande och förvandlande mötet mellan en kvinna som under en livstid traumatiserats av en lång rad män, och en annan som slutligen tröttnat på att fortsätta försöka vara en.

Så bär också boken drag av den ömsesidighet som varje kärleksrelation gror ur; ur Alice blick på Annabelle, Annabelles på Alice. Jag funderar på varför åldrandet och minnesförlusten inte är färgad av samma smärta som i andra skildringar, och tänker att det kanske beror på att deras kärlek inte är idealiserande, från början uppstått ur skavankerna och bristen, alltsedan den kväll som slutade i ”misslyckandet”.

I slutet av boken föreslår Annabelles granne Lasse på servicehuset för Alice ”att vi ska samarbeta om att ta hand om Annabelle som om vi var hennes föräldrar, jag som hennes mor, han som hennes far”. Så blir åldrandet och sjukdomen i sig också till en form av queer existens, utifrån vilken kärleken och omsorgens former skapas på nytt och igen. Jag blir märkligt berörd av denna korta bok, som rör sig varsamt mellan dåtid och nutid i sekventiella passager, på ett språk andnödsljust och lätt.