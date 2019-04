Bokrecension: Berättelsen om världshistoriens kanske viktigaste vetenskap

FACKLITTERATUR Sverker Sörlin, Libby Robin, Paul Warde ”The Environment. A history of the idea” Hopkins University Press Visa mer

”Det finnes skydd mot nästan allt som är

mot eld och skador genom storm och köld

ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.

Men det finnes inget skydd mot människan.”

Harry Martinson, ”Aniara”, sång 26

När poeten Harry Martinson år 1956 i ”Aniara” profetiskt skriver om en jord förödd av den moderna människan är han inte före sin tid, utan mitt i den. Precis då, i efterkrigstidens rusiga tillstånd, börjar medvetandet om att industrialismen har en obeaktad baksida att växa fram. Historien om miljön är en fascinerande berättelse om expertsamhället och upptäckten av den hotade framtiden.

Att omgivningen och vädren var något vi måste vara rustade för, hade länge varit en sanning. Martinsons formulering om ”skador genom storm och köld” betecknar en djupt rotad föreställning om miljön mot vilken människan måste finna skydd. Men att påstå att miljön var hotad av oss – ”det finnes inget skydd mot människan” – det var något nytt. Hur miljöbegreppet gjort resan från att beteckna den generella omgivningen till att handla om jordklotets hotade status skildras i boken ”The Environment – A history of the idea”. Det hela är ett imponerande, samförfattat verk av tre historiker, svensken Sverker Sörlin tillsammans med Libby Robin från Australien och britten Paul Warde.

Inom litteraturen är miljöbeskrivningen en ofta utskåpad textart. I bästa fall – som hos Harry Martinson – skapar den litteratur av egen kraft, binder samman det inre och det yttre; i sämsta fall blir den utfyllnad, ordrikt fluff att skumläsa. Sätt -hjälte, -fråga, eller -parti efter ordet, och du får mer specifika konnotationer. Fenomen som Greta Thunberg, källsortering och flygskatt.

När andra världskriget var över hade världen berikats med en uppsättning världsledare som med atombomben som emblem uppammade en dådkraft vilken gav människan verktyg att utplåna sig själv. I samma veva började den soppa av civilisationsångest, teknikdrömmar och framtidsskräck som utgör den moderna miljömedvetenheten att kokas ihop. Självklart hade människor redan före 1940-talet haft haft idéer om samspelet mellan människa och omgivning. Men ”The Environment” är ingen historiebok om naturumgänget. Inte heller en antropologi om olika samhällens sätt att leva med naturen. Berättelsen är en idéhistorisk, västerländskt förankrad exposé över den modernitet som i mitten av 1900-talet fick syn på sin egen sopstation: miljön. För trion av historiker handlar det inte så mycket om vem som låg bakom miljöbegreppet eller var det föddes, utan hur ordet environment, alltså miljö på svenska, kom att bli ett ansvarsområde för vissa myndigheter, experter och så småningom större segment av samhället.

På 50-talet vägleddes miljötanken av en elitgrupp av företrädesvis manliga naturvetare. Naturen, som begrepp alltså, hade en barlast av nostalgi, en berättelse om förlust, och den nya tidens experter fastnade för miljö. Det symboliserade fakta.

Efterkrigstiden var en febril period som såg födelsen av ett globalt tänkade. 1948 bildades den första miljöorganisationen, International Union for the Protection of Nature (IUPN). Politiken skulle spela liten, om ingen, roll. Det var upp till experterna att lösa problemen. Samtidigt var miljön redan från början ett slagfält – på samma gång källan till välstånd och objektet för förstöring och misshandel.

Sörlin-Robin-Warde lyfter fram fyra centrala dimensioner inom 1900-talets tidiga miljötänkande: expertisen; framtiden, siffrorna och skalorna.

Aldrig förr hade människor fått syn på lika skrämmande framtidsscenarier. Och det skedde med hjälp av datorer som kunde länka lokala och globala skalor.

Framväxten av den ekologiska vetenskapen var central. Att arter samverkade i komplexa relationer insåg den brittiske växtfysiologen A R Clapham som 1928 myntade begreppet ekosystem, vars implikationer kom att bli stora.

”The Environment” pekar på en intressant dubbelhet inbyggd i moderniteten: samma vetenskapliga och högteknologiska utveckling som drev på massiv miljöförstörelse, producerade också de instanser som möjliggjorde kunskap om ödeläggelsens omfattning.

Den nya, globala, vetenskapliga miljöexpertisen hade ekosystemtänkandet i sig. Man konstruerade modeller för komplexa samband och insåg att små förändringar kunde orsaka katastrofer. Vad skulle hända med planeten och samhällena om den exponentiella tillväxten fortsatte? Frön såddes till det som 1972 blev rapporten ”Tillväxtens gränser”. Utgiven av Romklubben och framtagen av en grupp experter inom modellering och komplexa system, väckte rapporten enorm uppmärksamhet.

Budskapet var alarmerande. I ett slags nymalthusianskt tonläge – ekonomen och prästen Thomas Malthus hade varnat för den exponentiella befolkningstillväxten redan 1798 – konstaterade forskargruppen att jordens resurser skulle sina med den inslagna vägen av befolkningsökning och materiell tillväxt. ”Tillväxtens gränser” innehöll egentligen otillräcklig data, men vad experterna hade fått korn på var dynamiken: relationerna mellan samverkande faktorer i komplexa nätverk. Det här var tillit till siffror på ett helt nytt sätt, och i global skala. När vi i dag, med betydligt större datamängder och datorer, skådar in i klimatkataklysmens framtid, är det arvet från 1900-talets expertgrupper vi tar del av. ”Tillväxtens gränser” var kontroversiell. Alla köpte inte budskapet. Den brittiska forskaren Solly Zuckerman avfärdade rapporten som ”hysterisk datoriserad dysterhet”.

Först under 1900-talets sista årtionden kom även jordens klimat att räknas som en miljöfråga, trots att vetenskapen klarlagt att uppvärmningen var ett framtidshot redan på 1950-talet. Eftersläpningen hade bland annat att göra med vem som tog fram siffrorna. Det var inte miljöfolket som höll på med klimatforskningen. Men så formades under 1980- och 90-talen jordsystemvetenskapen, en sammanlänkande forskningsdisciplin med jordens dynamiska helhet som objekt. Jordsystemvetenskapen, lägg namnet på minnet. Den kan komma att betraktas som världshistoriens viktigaste vetenskap. Och det var ur miljöbegreppet den föddes, skulle Sörlin, Robin och Warde säga.

Jordsystemvetenskapen innebar ett uppvaknande. Forskarna såg hur planetens grundläggande funktioner som klimatet och kvävecykeln var gravt satta ur spel. Och vi lever ännu i uppvaknandet. Sett med människohistoriska glasögon blev känsligheten hos planetens intrikata väv inte känd för en bredare allmänhet förrän helt nyligen.

Och med geologisk blick, pågår upptäckandet just nu.

Eller apokalypsen, i ordets grundbetydelse: avslöjande.

Att överskatta betydelsen av den moderna civilisationens okänslighet inför den levande mångfalden är knappast möjligt. Dominansförhållandet civilisation-jordklot är en historisk katastrof. Och så stark visar sig berättelsen om framsteget vara, att det i dag förvånar att insekterna försvinner från landskapen och att jorden kreverar under det industri-kapitalistiska herraväldet. Den djupa miljöinsikten förvånar, eftersom framsteget inte medger verklig uppmärksamhet.

Även om köpstäder och globala transporter bevisligen åsamkar vårt enda hem i världsrymden allvarlig skada, finns inget inom det rådande politisk-ekonomiska paradigmet som tillåter inbromsning. Att stanna upp, reflektera och byta spår — inte ens partierna som tog in själva ordet miljö i sina namn, upplever att detta kan vara en väg. När Sveriges regering nu hamnat i en MP-S-konflikt kring Arlandas planerade expansion, med fördubbling av flygtrafiken som följd, sitter det hårt inne för MP att säga det som till och med barn fattar: ”begränsa er”.

Planetens gränser – alltså de biofysiska barriärer som redan övertrasserats vad gäller klimat, artutrotning, avskogning och kväveutsläpp – har sedan den banbrytande artikeln av jordsystemforskaren Johan Rockström med flera i tidskriften Nature (2009) blivit klart definierade. Men några gränser för ekonomisk expansion – för världens nationer i varje fall – verkar det inte vara tal om. Än finns inget skydd mot människan.

Sverker Sörlin är medarbetare i DN Kultur. Hans bok recenseras därför av författaren och frilansskribenten Jonas Gren.

Läs mer: Planetlyrikern Jonas Gren