Bokrecension: Bitvis naivt om makt och ras i USA

I den hyllade och uppmärksammade ”Between the world and me” (2015) teoretiserar Ta-Nehisi Coates kring den svarta kroppen i det amerikanska samhället. Med grund i James Baldwins ”The fire next time” skriver Coates till sin son om deras kroppars utsatthet, deras sårbarhet, hur nakna de är inför vindarna. Det är en brutal uppgörelse med den amerikanska självbilden, med vitheten och till en viss grad också med klassamhället.

I ”Vi hade makten i åtta år: en amerikansk tragedi” är uppdraget ett annat. Här har Coates samlat åtta artiklar, tidigare publicerade i The Atlantic, som samtliga berör rasismen mot svarta, men kanske framför allt handlar om USA:s första svarta president. Varje artikel har fått en nyskriven inledning, i vilken författaren reflekterar kring textens uppkomst och syfte, och resultatet är att texterna synliggörs som både tidsdokument och hantverk.

Det här är texter ur Obama-eran, en period av det som Coates kallar ”välfungerande svart förvaltning”, och särskilt de tidiga texterna präglas av en sorts förundran. Är det möjligt att en svart man har blivit president, att han är omtyckt, till och med hyllad? Hur och på vilka sätt begränsas hans agerande på grund av hans svarthet?

Enligt Coates tvingas Obama gång på gång upprätthålla illusionen av så kallad vit oskuld; slaveriet, folkmorden, deportationerna måste suddas ut eller stöpas om, bli inspirerande berättelser om strävsamhet eller frihetstörst. Om eller när Obama konfronterar den rasbaserade ojämlikheten i landet möts han omedelbart av en backlash. Och vit vrede har, påminner Coates oss, ödelagt svarta karriärer, bostäder och liv i århundraden.

Coates erkänner själv att just den grupp han kritiserar omfamnar honom. ”Varför gillar vita människor det jag skriver?” frågar han sig.

Men det finns också någonting naivt i hur ”Vi hade makten i åtta år” beskriver Obama. Den annars uttalat pessimistiska och kompromisslösa Coates – som menar att berättelsen om USA är och måste vara en tragedi – framstår nästan som hoppfull. När Barack Obama blir president känns det ”som en möjlighet att den vita maktordningen” kan omkullkastas under Coates livstid, och deportationerna, drönarna i Jemen, storföretagens inflytande över politiken, nämns bara i förbigående och som hastigast.

Presidenten framställs som en hoppfull och välmenande pragmatiker; hans oskuld är en maktens oskuld. Här blir texterna nästan provocerande i sin undfallenhet. I dem finns ingen kritik av imperiet, eller ens kapitalet, och utan dessa blir också kritiken av vitheten svagare.

”Det amerikanska samhället har i alla tider haft en förkärlek för lyckliga slut”, skriver Coates, och kanske är det den förkärleken som påverkar även honom i relation till Obama. Men andra texter, som ”Till skadeståndets försvar”, argumenterar elegant för att ingen försoning är möjlig så länge den ena gruppens överlevnad är beroende av den andras exploatering.

Då är Coates som skarpast: när han pratar om svarta husägares utsatthet på bostadsmarknaden, eller om svartas ”nedärvda utsatthet för faror”, om att det i Virginia innan inbördeskriget fanns ”sjuttiotre brott som kunde leda till dödsstraff för slavar – och ett enda för vita”. I ett samhälle som varken kan erkänna sina brott eller ersätta människorna som har utsatts för dem blir drömmen om en postrasistisk värld våldsam. Den blir en dröm om att undkomma ansvar, om att avsäga sig sitt förflutna.

I sin kritik av Ta-Nehisi Coates i Guardian skriver akademikern och aktivisten Cornel West att Coates ” representerar den nyliberala falang som låter militant om den vita maktordningen men osynliggör svart organisering”. Och Ta-Nehisi Coates själv erkänner att just den grupp han kritiserar omfamnar honom. ”Varför gillar vita människor det jag skriver?” frågar han sig.

För det första skriver han rytmiskt, vackert, kastar ett välbehövligt ljus över vitheten. (Det ska tilläggas att Eva Åsefeldts översättning känns smidig och helt självklar.) Men för det andra kanske Cornel West har en poäng när han säger att Coates inte riktigt utmanar ordningen, eller åtminstone inte genom texterna i ”Vi hade makten i åtta år”. Motståndet utmålas, som West påpekar, nästan alltid som någonting individuellt, och oftast som någonting historiskt.

Trots det vet jag att jag kommer att återvända till ”Till skadeståndets försvar” på samma sätt som jag har återvänt till ”Between the world and me” under de senaste åren. När Coates är som bäst är han svindlande bra.