Bokrecension. Chigozie Obioma arbetar med en magnifik språkblandning

Roman Chigozie Obioma ”Minoritetsorkestern” Övers. Ninni Holmqvist Ordfront, 476 sidor Visa mer

Höken har tagit en kyckling i hönsgården och fågelskocken ger plötsligt ifrån sig ett märkligt synkroniserat ljud, som en gråtande begravningsvisa över den som gått förlorad. Egwu umu-obere-ihe kallas det på igbospråket, en ”minoritetsorkester”. Och Chigozie Obiomas nya roman är verkligen full av fjäderfän. Det kacklas och flaxas kring vår huvudperson Chinonso, fågelherde i det tidiga 2000-talets Nigeria – från den ödesmättade historien om barndomens gässling till det engelska språkets obegripligheter, som han närmar sig ”likt en glada över en samling hönor och kycklingar, oförmögen att avgöra hur eller vem den ska angripa”. En natt offrar han två fåglar för att rädda en förtvivlad kvinna på en bro, och livet blir aldrig mer sig likt.

Om Obiomas hyllade debutroman, den Bookerprisnominerade ”Fiskarmännen”, rörde sig i ett postkolonialt universum av förgiftade familjerelationer, undersöker ”Minoritetsorkestern” i stället den romantiska kärlekens väsen, med migrationen som politisk fond. Snart utvecklas alltså en bultande historia mellan vår Chinonso och kvinnan på bron – den sofistikerade apotekarstudenten Ndali.

Men en enkel hönsfarmare ska inte beblanda sig med den välutbildade medelklassen, det kan få vådliga konsekvenser. Bilden av flickvännen är på samma gång både skissartad och komplex, som skriven ur ett sinne förvridet av passion. Och hur är en människas kärlek egentligen beskaffad om den kan samexistera med en känsla av skam inför den älskades stinkande kavaj, hans ”bushmanlighet” och brist på förfining?

Med den desperate mannens tunnelseende säljer Chinonso allt för att ta en universitetskurs på Cypern, förmedlad av vad som ska visa sig vara en så kallad ”yahoopojke”, som satt denna typ av blåsningar i system. I Nigeria säger fäderna om migrationen att ”när en man korsar gränsen till ett okänt land, blir han ett barn igen” – och väl framme på den delade medelhavsön finns mycket riktigt ingenting, utom obetalda kursavgifter och vita människor som vill röra vid ens hår.

En dödlig händelsekedja sätts igång, vars detaljer inte ska avslöjas här – trots att denna världsliga intrig egentligen inte är romanens verkliga kärna. Den utgörs i stället av ett levande kabinett ur igbofolkets religiösa föreställningsvärld, där vår Chinonsos skyddande ande är den som leder läsaren framåt.

Hela berättelsen tar så formen av ett vittnesmål inför ett gudomligt råd, som anlägger en utifrånblick på människan och hennes märkliga vägar: ”Akataka, det är ett vanligt fenomen bland människor att försöka kasta om ordningsföljden: att försöka få tillbaka det som har rört sig framåt. Men det misslyckas alltid, alltid. Jag har sett det många gånger”, säger anden och öppnar upp väldiga tidsrymder bakom sig.

Chigozie Obioma arbetar med en utstuderad och magnifik språkblandning, där oöversatta fraser på igbo vävs in i dialogen som en gåtfullt skimrande tråd: ”'Obim, igho ta go?' sa hon och med ansiktet förankrat i dalen mellan leende och gråt lutade hon huvudet åt sidan.” Den svenska läsaren får alltså finna sig i att uppleva den här berättelsen med blicken fläckvis skymd, på samma sätt som de ständiga referenserna till andevärlden kastar skuggor över texten för den oinvigde. En flödande metaforik skapar samtidigt en generös och omfamnande prosa, där floden far fram genom landskapet ”som ur ett djupt skärsår” och Chinonso förvandlas till ett ”nuets levande djur” vars svans sträcker sig in i det förflutna när han säljer gården och de älskade hönorna.

Jämfört med debuten är ”Minoritetsorkestern” mer stiliserad, och har ett mer högstämt anslag. Greppet att låta huvudpersonens ande leda berättelsen är märkvärdigt i ordets mest positiva bemärkelse, men det skapar också en viss distans till olycksfågeln Chinonso och hans grymma öde. På gott och ont är det som Obioma skapat här ett slags episk urberättelse som svävar genom tid och rum, högt ovanför människan och hennes klagande sång.