Bokrecension: David Toop skriver rikt om det lyssnande livet

När den engelske musikkritikern David Toop var omkring nio år så kom hans moster hem från USA efter en misslyckad kärlekshistoria. Hon hade samtidigt med sig en bunt 78-varvare med jazz och rock ’n’ roll. Den nya musiken bröt igenom och färgsatte den grå efterkrigstillvaron i Londons utkanter. Röster och instrument fick Toop, som han skriver, att ”känna hemlängtan efter platser som jag aldrig hade besökt”.

Redan här fanns element som har fått honom att ägna hela sitt liv åt musiken: att ge glimtar om andra världar, andra liv liksom dess möjlighet att vidga utrymmet för den egna existensen.

Men i berättelsen om moster Jean finns också en annan tråd som löper genom Toops självbiografiska bok ”Flutter echo – Living within sound”, den om sorg och förlust. Många år senare tog hon sitt liv efter en slitsam tillvaro med psykisk ohälsa och elbehandlingar.

Den nu sjuttioårige David Toop är en djupt inflytelserik musikkritiker, inte minst med böckerna ”Rap attack” (1984) – den första seriösa studien av den då relativt färska hiphoppen – och ”Ocean of sound” (1995) – en omskrivning av musikhistorien utifrån bland annat nya sätt att lyssna. Han är även musiker och sedan några år professor vid London College of Communication. Till hösten kommer ytterligare en bok, nu med essäer från åren 1976 till 2018.

Många av hans idéer har påverkat hur vi tänker kring musik, kanske först i andra och tredje hand. Han var tidigt ute med att åsidosätta genregränser, skriver lika gärna om soulballader som ljudkonst. Kanske något av en musikjournalisternas musikjournalist.

David Toop föddes 1949, spelade gitarr i bluesband i tonåren, närmade sig successivt Londons scen för improvisationsmusik, medverkade i flera musikproduktioner under 1980-talets vitala postpunkår. Han har skrivit för betydelsefulla tidningar som The Face och The Wire, övergav senare journalistiken för det mer djupgående bokformatet. Under 1990-talet började han spela in experimentella soloskivor och har successivt sökt sig allt längre ifrån det som kan kallas mainstream.

”Flutter echo” skrevs egentligen för den japanska marknaden, idén kom från en japansk förläggare. Han var först efter påstötningar redo att ge ut en utvidgad, engelskspråklig version på rockgitarristen Thurston Moores förlag Ecstatic Peace Library.

På ytan rör sig boken enligt en kronologisk linje, men precis som i tidigare böcker så undermineras alla försök till en enhetlig berättelse. Texten är associativ, stycken läggs bredvid varandra och sammanlänkningen leder till nya energier.

Han skriver om hur ”tiden rör sig i virvlar”. Långa välformulerade meningar vecklar ut sig över sidorna, en lågintensiv påverkan på sinnena. Här finns tankar och formuleringar att återvända till, om och om igen.

Namn på musiker han spelat med eller skivor som påverkat honom rasslar ibland förbi som siffrorna på ett lottohjul. Men plötsligt bryter en formulering om en traumatisk händelse igenom. Som när Toop beskriver hur exfrun Kimberley (de hade nyligen separerat) begick självmord och han stod ensam med deras femåriga dotter. Under samma halvår blev dessutom huset rånat och hans far dog. ”Jag kände det som att mina fötter släpade genom ett hemsökt, våldsamt landskap”.

Skivorna och böckerna blev under flera år mörkare, han förföljdes av mardrömmar. De omskakande upplevelserna går inte skilja från musiken, konst och liv glider samman.

David Toops egentliga ämne är lyssnandet. Varje ljud omkring oss är möjlig musik som bara väntar på att upptäckas. Men det är inte tillräckligt: det är en fråga om att även lyssna till livet, att vara vaken och nyfiken i relation till själva tillvaron. Det kunde vara ett motto. Trots det lilla omfånget – drygt tvåhundra sidor – så är ”Flutter echo” rik och fascinerande, med ett oändligt antal ingångar till musikens förbluffande kraft.

