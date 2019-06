Bokrecension: Doktor Freud och Don Corleone i Vita huset

Sakprosa Michael Wolff ”Siege – Trump under fire” Little, Brown, 352 sidor Visa mer

Med jämna mellanrum vevar nyhetskanalen CNN sin grundare Ted Turners invigningstal från 1980:

”Att erbjuda en positiv kraft … när världen är full av cynism.”

Före och efter egenreklamen kör CNN i nio fall av tio ett avsnitt av dokusåpan ”Donald Trump”. Ska presidenten starta krig i dag? Eller bara sparka någon sidekick?

Vita huset har förpassat CNN till det liberala giftskåpet märkt ”FAKE NEWS”, ihop med prestigemedier som New York Times och Washington Post. Sanningen har blivit lögn och lögnen sanning. Nyheterna underhållning och underhållningen nyheter.

Kommersiellt är Trump oemotståndlig. Galenskap säljer. Särskilt i ledningen för den fria världen.

Mönstret går igen i Michael Wolffs andra bok på temat: ”Siege – Trump under fire”. Författarens första – ”Fire & fury” – försvann från bokhandelsdiskarna inom loppet av minuter. Vem kan då motstå att skriva en uppföljare? Vem kan motstå att recensera den?

Vi är alla CNN-syndromets fångar. Jag har läst ansenliga mängder politiska biografier men aldrig någon så rolig – och så sorglig – som Wolffs.

Enligt Ted Turner-doktrinen borde man väl motverka cynismen genom att borra i tidens riktiga frågor: miljöhot, migration, klyftor, förskjutningen av världsekonomins centrum till Asien, USA:s sjunkande medellivslängd på grund av opiater, skräpmat, vapenvåld. Men det politiska förfallet symboliserat av Trump är ju både orsak och verkan, obönhörligt relevant.

”Siege” tar avstamp i väl dokumenterade episoder. Bokens styrka är att vi sett allt med egna ögon, och därför litar på interiörer och citat som i fiktionens form hade varit löjligt osannolika. Bokens svaghet är att den inte tillför mycket nytt, utom detta fördjupade perspektiv på huvudpersonens diagnoser.

Narcissism, megalomani och patologiskt ljugande – absolut. Däremot frikänner Wolff USA:s Comedian-in-Chief från paranoia, eftersom Trump saknar tillräckligt intresse för andra människors motiv.

Presidenten är melodramatisk och gnällig men sällan på sin vakt, alltid lika förvånad över svek och förräderi, ehuru van att komma undan med vad som helst sedan femtio år tillbaka.

Wolffs karaktäristik bär sannolikhetens prägel, och skamlöshetens; ”Som hos många stora skådespelare är hans självdestruktivitet ständigt i konflikt med den välutvecklade överlevnadsinstinkten.”

Då en människa oavbrutet tas på bar gärning med lögn och bedrägeri – utan att blinka eller erkänna – blir effekten på omgivningen förbluffande. Familj och underlydande förvandlas till medbrottslingar. Väljarna splittras i troende och avtrubbade.

När det kommer till att hålla huvudet kallt under belägring är Trump trots allt ett geni, medger författaren. Oförmåga att koncentrera sig, ta något på allvar, uppträda med värdighet, känna skuld, framstår alltmer som en politisk tillgång, inte bara i USA.

Detta visste vi redan. Berättelsens stora behållning är karaktärerna bakom draperiet: advokater, snorungar, spinndoktorer, porrstjärnor, despoter och enögda gangsters. Trumps specialitet är att mobba sina närmaste, som i beskrivningen av vicepresident Mike Pence:

”En religiös knäppgök som hade förlorat positionen som guvernör när vi räddade honom. Jag antar att han måste älska mig. Men det sägs att han var den mest korkade i hela kongressen.”

Dramats verkliga huvudroll spelas återigen av den sparkade chefsideologen Steve Bannon, en citatmaskin med så skruvad moral, svart humor och klinisk blick för mänskliga svagheter att Shakespeare hade rodnat.

Om Trump är husets virrige herre är Bannon hans Malvolio, den onda viljan. Fursten och hans elaka dvärg, som hos Pär Lagerkvist. Frankenstein och hans monster. Oskiljaktiga i anden.

Vem som är vem varierar. Bannon har en egen agenda. Han anser sig ha skapat Trump och orkestrerat Brexit. En skördare av vita mäns vrede. En handelsresande i högerpopulism.

Bannon laborerar med två sidor av politiken, inte konventionell höger och vänster utan höger och vänster hjärnhalva. På ena sidan: juridik, empiri, evidens – en logik som rimligen borde fälla Trump förr eller senare. På andra sidan: demokratin med dess febriga väljare, ständigt beredda att rulla tärningen. ”Elda upp förlorarna”, säger Bannon och slår ihop händerna när läget ser hopplöst ut, ”och vi räddar vår man”.

I en nyckelscen sitter ideologen ner med Larry Summers, före detta finansminister och Harvard-rektor, fetast tänkbara symbol för ostkustetablissemanget.

”Do you fucking realize what your fucking friend is doing? You’re fucking the country”, suckar Summers.

”Ni elit-demokrater bryr er bara om marginalerna. Folk som är rika eller folk som är fattiga”, svarar Bannon.

”Er mumbo yumbo om handel kommer att störta världen i depression”, väser Summers.

”Och ni har exporterat amerikanska jobb till Kina”, kontrar Bannon.

Efter presidentvalet 2016 blev det en truism att liberaler tog Trump bokstavligt men inte allvarligt, medan hans kärnväljare tog honom allvarligt men inte bokstavligt. När tecknen i skyn tyder på annalkande storm måste vi nog alla ta Trumps USA på allvar.

Det är inget olycksfall i arbetet att världens mäktigaste nation valt en politisk ledning på buskisnivå. Cynismen och den intellektuella lättjan fanns där redan hos presidenter som Richard Nixon och George W Bush. Egotrippen finns hos oss alla, i en dollarcivilisation som twittrar på sista tråden.

Vad kommer Trump att göra när lagar, rim och reson hinner i kapp honom?

Även om Michael Wolff mest satsar på underhållning ger han ledtrådar till svaret, och det är knappast lugnande.

Trump kommer inte att störta och brinna som en god förlorare. Han hatar losers mer än till och med disciplin. Antingen blir det krig, Bolton style, med den skjutglade säkerhetsrådgivaren i täten, eller också blir det inbördeskrig, Bannon style. Även om den djupa staten fäller Trump finns hans väljare, deras vrede och vapen kvar.

Bannon välkomnar apokalypsen. Han ringar in det personlighetsdrag som lär förvandla sista akten till ett fyrverkeri:

”Allt Trump gör handlar om att undvika förödmjukelse. Han ligger på gränsen hela tiden, dras dit eftersom hans pappa förödmjukade honom. Det knäckte Trumps bror, men själv lärde han sig hantera det. Rysk roulett, i väntan på den sista förnedring som kommer att knäcka honom.”

Kineser, ryssar, saudier och israeler har fattat vad som gäller i denna politiska atmosfär, där Doktor Freud och Don Corleone betyder mer än statsvetarnas läroböcker.

I Washington kan de runda utrikesdepartementet, underrättelsetjänsten, alla normala strukturer, och sikta direkt på Trumps svärson Jared Kushner. Denne förlitar sig i sin tur på Nixons gamle räv Henry Kissinger, smickrad att vid 94 års ålder bli rådgivare till USA:s viktigaste utrikespolitiska spelare, en ung man utan mer grepp om världen än vad han läst sig till i New York Times.

När Trump över en lunch omvärderar Nordkoreas diktator till en hyvens kille värdig Nobels fredspris sluts cirkeln från Nixons resa till Kina 1972. Historien upprepad som fars. De iranska mullorna framstår som sansade och samlade i jämförelse, Vladimir Putin och Xi Jinping som meriterade giganter.