Roman Siri Hustvedt "Minnen av framtiden" Övers. Dorothee Sporrong Norstedts, 396 sidor

Säg mig, finns det något som författare älskar mer än att skriva om själva skrivandet? Om detta med att vara författare? Det är knappt en överdrift att hävda att var och varannan roman numera går i närkamp med skrivandets väsen, skildrar processen för sin egen tillkomst eller följer krisande författare – gärna med drag av författaren själv.

Författare har kanske alltid grävt under sina egna skrivbord, och på ett rent existentiellt plan handlar det nog delvis om att göra läsaren till medbrottsling i den ensamhet som är skapandets villkor. Men den här trenden är kanske också – vilket DN:s Maria Schottenius varit inne på i en aktuell debatt ( 25/2, 28/2) – ett tecken på hur jag-litteraturen med sin mediala logik tränger undan allt annat. Ett slags ”klick-lit” för vår tid, helt enkelt.

I Siri Hustvedts ”Minnen av framtiden” berättar en äldre författare om en ung kvinna som i det sena 70-talet kommer till New York för att, som hon säger, söka hjälten i sin första roman. Hon går på diktuppläsningar med John Ashbery (”högre” ropar publiken), tjuvlyssnar på sin mässande granne och onanerar frenetiskt: ”Ofrivilligt celibat hade förvandlat min lust till plåga, en värkande åtrå som jag släpade med mig överallt dit jag gick medan jag hoppades på befrielse.”

Vår huvudperson är fattig på det där sättet att hon plockar pizza ur soptunnor på Upper West Side, samtidigt som hon i varje givet ögonblick skulle kunna ringa pappa doktorn hemma i Mellanvästern. Med hungern rasande i kroppen finns ingen del av henne som tror att detta tillstånd är permanent: ”Hennes hudfärg och samhällsklass hade gjort henne immun mot sådan pessimism.”

Så blir ”Minnen av framtiden” en syrligt träffsäker skildring av den konstnärliga medelklassens hunger efter riktig verklighet att stoppa in i de storverk den tror sig vara ämnad för. Det finns också ett slags symmetri i att den unga författaren suktar efter stoff till sitt skrivande, medan Hustvedt i sin tur gör dessa vedermödor till sitt eget material. Skrivbokens anteckningar undertecknas för övrigt med det inte helt otydliga ”S.H.”.

Jag tror att Siri Hustvedt efter ett långt författarskap har gett sig själv friheten att rota runt i den autofiktiva verktygslådan och snickrat ihop något som mer liknar en dokumenterad arbetsprocess än en roman. Hon unnar sig lite postmodernt egensinne, helt enkelt. Från tre olika utgångspunkter följer läsaren Minnesota genom vardagsliv, dagboksanteckningar och litterärt skrivande.

Det första spåret är en traditionell och faktiskt mycket läsvärd utvecklingsroman, i den äldre berättarens tillbakablick på ett avgörande ungdomsår. Det andra, dagboken, är den unga kvinnans mer eller mindre ofiltrerade ögonblicksbilder från ett annat nu. Det tredje spåret är den unga författarens ofullbordade debutroman i form av en ganska gräslig deckargåta.

Det finns en närmast materiell dimension i Hustvedts sätt att skilja berättarsfärerna åt genom typsnitt, fetningar och stilgrad, och jag undrar varför detta tilltag är så irriterande. Kanske för att det i någon mening är ett grepp som ligger utanför själva litteraturen – ett praktiskt sorteringsverktyg för läsbarhet utan riktig konstnärlig kärna. Det är en splittring som presenteras snarare än berättas fram. Och frågan är hur man egentligen ska se på det konstnärliga misslyckande som är romanen i romanen, och som läsaren alltså tvingas ta sig igenom. När blir en gestaltning av svag litteratur bara svag litteratur?

Det finns dock en central del i boken där Hustvedts minneslekar vrids upp och får en klar och akut mening, som om allt som sagts och skrivits riktas om mot just den här punkten. I skildringen av ett övergrepp blir dagboken ett sätt att ta tillbaka den subjektsposition som våldet suddat ut. ”En tjej som kommer med mig går med mig”, säger mannen på festen och följer henne in i taxin, in i trapphuset, och med en hård knuff också in i lägenheten. Hon går igenom varje steg som i ett domstolsprotokoll: Sa nej men skrek inte, sa åt honom att gå, men sprang inte. ”Trodde jag att jag kunde 'hantera' situationen? Var det för att jag inte ville göra honom arg, eller snarare argare än han redan var?”

Det är en förkrossande skildring av ett våldtäktsförsök och dess spår i en människa. Det värsta är inte skadorna och blodet, utan att denne prestigestudent till förövare gör henne till ett ingenting: ”I samma ögonblick som han grep tag i mig förlorade jag mina gränser eftersom han inte trodde på dem. Det som återstod efter detta var ett konturlöst ting, ett ynkligt köttstycke att penetrera och kasta bort.”

Genom att nedteckna en berättelse där denna kväll på något sätt är hennes eget fel behåller Minnesota – och den åldrade berättare som fortfarande känner skammen bränna – paradoxalt nog känslan av att kontrollera sitt eget öde. Det vore att säga för mycket att den här delen på allvar räddar ”Minnen av framtiden” från att bli ett halvdant metalitterärt experiment. Men den ger en stark och slående bild av minnet som en fysisk plats att befinna sig på­ – och till slut också kunna lämna.

Siri Hustvedt: ”Leva, tänka, titta”