Novellsamling Kristen Roupenian ”Kattmänniska” Övers. Amanda Svensson Albert Bonniers förlag, 240 sidor Visa mer

När jag väl kommer fram till ”Kattmänniska”, den sjätte av tolv noveller i samlingen med samma namn, tar det fysiskt emot att läsa den.

Att läsa om den, menar jag.

I slutet av 2017, mitt under brinnande metoorörelse, publicerades amerikanska Kristen Roupenians ”Cat person” i The New Yorker. Det är en novell om en ung kvinna och en äldre kille, hur de möts, sms-flirtar, går på dejt och hamnar i säng. Och hur snabbt en stämning mellan två personer kan skifta, och om försvarsmekanismerna man tar till för att man, när det händer, inte orkar känna efter.

Novellen av den dittills okända litteraturvetaren född 1981 blev enormt uppmärksammad – omskriven, hyllad och hånad. Otaliga kvinnor, inklusive jag själv, vittnade om hur spöklikt den påminde om egna erfarenheter. Andra menade att dåligt sex knappast var något att skriva hem om. Men själva poängen blev tydlig först med tiden, åtminstone för mig: det var ingen metoonovell, det var något långt mer komplext (och, i ärlighetens namn, intressant) än så.

Den kvinnliga huvudpersonen är inte särskilt sympatisk men plågsamt lätt att känna igen sig i. Mannen hon träffar är ingen drömprins, men inte heller ond – att läsa novellens sista ord, ett sms i vilket han kort och gott skriver ”Hora.”, som punchlinen på en sedelärande historia om att ”sådana är de, männen!” är att förenkla sådant som kanske helt enkelt är svårt. Kommunikation. Relationer. Sex.

Kristen Roupenian verkar i sin debut ha ansträngt sig för att inte skriva det förväntade. De andra novellerna kretsar förvisso också kring moraliska dilemman, tvetydiga eller rentav otydliga situationer, men de går sällan att läsa som ett försvar för all världens utsatta kvinnor.

Det råder faktiskt en påfallande brist på sympatiska karaktärer oavsett kön. I den inledande novellen, ”Stygging”, förvandlar ett par sin håglösa, nydumpade vän till sexslav. I ”Sardinburken” går en barnkalaslek förfärligt snett när det högkänsliga födelsedagsbarnet inser att hennes mamma avskyr samtliga gäster. I ”Killen i poolen” söker ett kompisgäng på en möhippa återskapa sin barndoms mest formativa erotiska filmscen, vad den åldrade manliga skådespelaren än tycker om den saken.

Och i ”Kattmänniskas” längsta och bästa novell, ”En snäll kille”, kretsar allt kring fläckfri självbild och smutsigare verklighet. Ted, en blaserad man utan förmåga att älska, får ett dricksglas kastat på sig av ännu en besviken flickvän och slungas i tanken tillbaka till den neurotiska, kärlekstörstande ynglingen han en gång var. Hur blev han så likgiltig? Kan man medvetet placera sig i den så fruktade vänzonen, och kan man isåfall någonsin ta sig ut? Och varifrån kommer lusten att göra de irriterande kvinnor han envisas med att dejta fysiskt illa?

Den unge Ted påminner om en Philip Roth-karaktär, och Kristen Roupenians ansats att skriva ur ”den snälla killens” perspektiv liknar Henrik Bromanders skildringar av manstyper i bland annat ”Bara en kram”. Ted plågas av dåligt samvete för vad han gör mot sin nedlåtande high school-flickvän och föreställer sig hur en tribunal ställer honom till svars:

”När de strulade, gjorde Ted då ’exakt det som kunde krävas av honom och inget mer’? Spelade han så att säga ’död’ tillsammans med Rachel? Var han den artiga, lätt frånvarande och tillbakadragna person han var med henne resten av tiden?

Ehem. Alltså. Nej.

Hur var han då?

…

Hur var du, Ted?

Jag var…

Du var…?

Jag var… liksom…

Ja?

… taskig.”

Det är skickligt skildrat – och sömlöst översatt av Amanda Svensson – och oftast tillåts novellkaraktärerna vara just så komplicerade. Då och då skrivs läsaren lite för tydligt på näsan, som i den i och för sig roliga – och i samtidslitteraturen ovanliga – sagan ”Spegeln, spannen och det gamla lårbenet” om en kvinnlig Narcissus och hennes mystiske älskare. Flera av novellerna utvecklar sig också något oväntat till rena rama skräckhistorierna, splatterartade och djupt obehagliga men stundtals väl effektsökande.

Mest problem får Kristen Roupenian dock med sina slut. Alltför ofta verkar hon ha fått en strålande idé utan att lyckas knyta ihop den, alltför många trådar lämnas lösa, för mycket förblir svävande. Kanske är det meningen att jag ska tänka länge på vad som egentligen fanns i den stängda resväska som tillhör kvinnan som prompt vill bli slagen i ansiktet med knuten näve innan samlag i ”Dödslängtan” men det gör jag inte, jag tänker: vad slött. Kanske gick det väl fort från viral novell till förlagsutgivning.

Så blir också något som huvudpersonen i den ordvitsigt döpta novellen ”Ärr du rädd” tänker, innan hon skär ut hjärtat på den man hon frambesvärjt med hjälp av en upphittad trollformelsamling, till ett sorts ledord för hela novellsamlingen: ”Det är alltid så här det slutar, eller hur? Man kan inte få allt det ens hjärta begär, vad skulle det vara för sensmoral?”

Frågan är hur medveten Kristen Roupenian är om att det också gäller hennes skrivande.