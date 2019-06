Bokrecension: Maja Lee Langvad skriver mästerligt om utbrändhet

Just nu: spara 50%

Prosa Maja Lee Langvad "Dagar med galopperande hjärtklappning" Övers. Helena Boberg Ellerströms, 155 sidor

”Att det inte var för hans skull hon skrev hade han inte reflekterat över”, skriver Maja Lee Langvad på tal om en läsare som säger att hennes text berört honom. Det var inte för hans skull hon skrev.

Man smakar på meningen, den ligger som en klangbotten under resten av läsningen: den är så symptomatisk för boken, för författaren. Den är så väldigt svår att komma runt. Vi lägger den åt sidan, och börjar med en redogörelse.

”Dagar med galopperande hjärtklappning” är en tunn liten essä om kärlek, stress, och skrivande. De tre temana är tätt sammanlänkande. Stressen kommer sig delvis av att ha skrivit, eller av att ha publicerat, och ska lindras av att skriva.

Stressen ställer sig i vägen för kärleken, som i sin tur tvingar fram texten, för att bota stressen, och göra kärleken möjlig.

Ramberättelsen är tydlig: författaren har skrivit en text som skapat stor uppståndelse. Hon har blivit utbränd under lanseringen av texten. Nu försöker hon hitta en väg tillbaka till skrivandet och ut ur sjukdomen. Samtidigt sörjer hon att hon inte har förutsättningar att inleda en kärleksaffär med en person hon tycker mycket om, eftersom hennes sjukdom kommer emellan. En sorts kärleksbrev om den egna ofullkomligheten går som röd tråd genom de övriga.

Enligt texten är den producerad under sjukdomen, och i mycket rask, någon skulle säga manisk, takt. Det är oklart om vi kan lita på berättarrösten eller inte (en annan fråga, helt irrelevant i vanliga fall men viktig nu, är om den är fiktiv eller inte. Mer om det nedan).

Mycket tyder på att det är sant som det står, eller annars, vanvettigt skickligt gestaltat. Det är fragmentariskt skrivet, frenetiskt skrivet – med puls, med tryck, med en självupptagenhet som är monumental, allt överskuggande.

Livet är jaget, jaget är stressen. Texten är livet, berättaren tvekar inte om textens vikt. Texten är jaget. Jaget tvekar inte om jagets vikt. Ordet jag blir ett av textens mest bärande element: en totalt uppslukad illustration av den horisontkrympning som är en av stressens första symptom. För stress är inte en sjukdom som öppnar upp. Stress stänger. Som läsning blir det tätt, det blir tryckande.

Så långt vad texten innehåller. Men om det nu ska bli en recension, bör man också ge någon form av analys, eventuellt också en värdering. Och här blir det svårare. ”Dagar med galopperande hjärtklappning” är nämligen förståtsminerad. För om den är sann, som den säger att den är, som den marknadsförs, så går den inte att recensera som en bok. Då är den en journal. Och här kommer vi in i en helt annan labyrint av diskussioner.

Maja Lee Langvald skriver att hon vill leva på sitt skrivande. Hon skriver också att hon är mycket, mycket skör. Hon skriver en bok om sina erfarenheter av att lansera sin tidigare bok. Hon identifierar sig tydligt som utsatt, som en underdog, en särling. Som sagt: ”Han kunde inte förstå att det inte var för hans skull hon skrivit”. Och även: ”Jag bryr mig inte längre om att skriva för att bli förstådd av andra än mig själv.” Det är ett traditionellt konstnärsideal, lite löjligt övertydligt när hon skriver att hon är en sådan som går i svart yllekappa på vårens första dag.

Självupptagenheten som är nidbilden av författaren med stort F, är också en bärande komponent i berättarens sjukdomsbild.

Mina egna erfarenheter av stress och utbrändhet säger mig att detta är sant. I det tillstånd som Maja Lee Langvald beskriver, finns ingenting utanför jaget och de egna erfarenheterna. På samma sätt som oron för klimatet, när den växer sig som starkast i oss, reducerar vår tankeförmåga till ”jag, jag, jag, vad kan jag göra, hur påverkar detta mig” är det med annan stress. Hur påverkar världen mig, snarare än, hur påverkar jag världen. I tillstånd av utbrändhet faller perspektiven bort, proportionerna faller bort. Jaget blir alltet.

Det är inget avundsvärt tillstånd att vara i. Det vet jag. Och som dokument över tillståndet är Maja Lee Langvalds bok mästerlig.

Men en sjukdomsskildring inifrån är inte utan risker. En något underutforskad aspekt av autofiktionsdebatten är: vid vilken punkt bör författare skyddas från att lämna ut sig själva för mycket. Och vilket ansvar har omvärlden för att inte skapa en miljö där självutlämnandet blir så rikligt belönat att det skapar risker för konstnären?

Att skriva kan man göra för sin egen skull, med sin egen horisont för ögonen. Att ge ut texten däremot, är en fråga om ett samspel med läsare. Medan det kan vara mycket, mycket modigt att lämna ut sina allra sköraste processer till dem, finns också en hjälplöshet i det risktagandet. Jag vill säga: Maja, Maja, akta dig. Maja, hördu, ta det varligt.

Men Maja Lee Langvald vill inte lyssna på mig. Det är inte för mig hon skrivit texten.

Som litteratur blir det hjärtskärande. Men moraliskt tvivlar jag. Med vilken rätt läser jag? Med vilken rätt publiceras detta? Med vilken rätt produktifieras en människas lidande till bok? I vilket tillstånd skickade hon in manuset, och, vilket ansvar har hennes förläggare för det tillståndet? Vilket ansvar har medmänniskorna, vilket ansvar har samtiden? Finns det en människa bakom denna text, som sitter i sin lägenhet i Köpenhamn och mår dåligt? Kommer hon öka sitt intag av sömntabletter? Kommer hon falla in i en djupare depression? Det bräckliga tillstånd av balans som hon når mot slutet av texten – är det att lita på? Eller kommer hon vara där igen, där til loch med kroppen vägrar? Kommer hon vara där snart? Kommer mottagandet av hennes bok spela in i detta? Kommer min recension göra det? Får jag säga vad jag tycker? Får jag behandla sanningen som litteratur?

Ska läsaren bry sig om ifall texten är fiktiv eller sann? Eller ska hen bara tugga i sig det som presenteras, utan moraliska reflektioner?

Intressanta frågor som väcks, av något som är en skicklig gestaltning, eller ett öppet sår.