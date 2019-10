Bokrecension: Myllrande rikt om New Yorks historia

Sakprosa Henrik Berggren ”Historien om New York” Historiska Media, 332 sidor Visa mer

Det väckte uppmärksamhet, år 2007, när en bäver siktades i Bronxfloden. Floden hade länge varit en soptipp för bilar och däck, men rensats för åtskilliga dollarmiljoner. Att en bäver simmade in förbi stadsgränsen var ett tecken på att de hade lyckats.

New York förberedde sitt 400-årsfirande och vad kunde passa bättre än att delstatens emblemdjur återvände för första gången på 200 år. I synnerhet som möjligheterna till en lukrativ handel med bäverpäls var det som fått Ostindiska kompaniet att på 1600-talet anlägga den holländska handelskoloni som skulle växa till dagens metropol.

Urinvånarna ledde de nya bosättarna längs den slingrande Wickquasgeckstigen, trampad under generationer av lenapefolket, genom jaktmarkerna på ön Manna-hata. Ett par år senare köpte Ostindiska kompaniet Manhattan av dem för motsvarande 1000 dollar.

Inom kort anlände engelsmännen, följt av tyskar, fransmän, svenskar, irländare och italienare. Flera hade med sig förslavade människor från Afrika.

Historikern och författaren Henrik Berggren har skrivit en levnadsteckning över New York. ”Historien om New York” är inte en historiebok som uppehåller sig vid byggnader och stadens politiska betydelse, i stället får befolkningen ta plats, människorna som verkar i staden, bygger upp eller förstör den. Förändrar den.

”I New York hittar man inte det förflutna i byggnader och monument utan i den väv av kollektiva minnen som hindrat staden från att kollapsa av sina inre motsägelser”, skriver Berggren i en beskrivning av hur själva förändringen är det dna som har byggts in. Krig, ekonomiska kriser och självsvåldiga stadsplanerare har gått så hårt fram att det knappt finns något kvar av det gamla. En byggnad, St Pauls kapell, är från 1766.

Instabiliteten blir det stabila. Immigranterna, som ständigt byts mot nya, blir basen för den längsta politiska maktinstitutionen i stadens historia, Tammany Hall. I långa tider är över hälften av befolkningen född utomlands, frihetstörstande immigranter som flytt religiöst, politiskt och ekonomiskt förtryck. Färgstarka politiker som Alexander Hamilton, en ”oäkta” uppkomling född i Västindien, som blev djärv officer i självständighetskriget och vann folkets förtroende med ett diplomatiskt kynne, språkkunskaper och försoning på agendan.

New York får sin självbild som smältdegel, där invandrare stoppas in i ena änden och på andra sidan kommer det ut amerikaner. En idyllisk bild, förstås, staden som den strävar efter att vara. Berggren målar upp en stad som snarare är en symfoni av olika instrument, både individuella prestationer och förmåga att anpassa sig till varandra i ständiga motreaktioner. Han vill nyansera bilden av en stad som förknippas med Wall street-kapitalism, och visa på det välfärdssystem, USA:s mest utbyggda, som funnits och finns som ett arv från 1700-talets försonliga Hamilton, från 1800-talets invandrarvänliga Tammany Hall, från 1900-talets reformistiska borgmästare La Guardia.

Det är en oerhört rik text, full av människor och gängslagsmål och små och stora uppror. Baksidan är att den blir rapsodisk. Det kräver sin koncentration att hänga med i svängarna. Ett myller av öden stiger ur boken och blir en alldeles egen gestaltning av det mångfacetterade New York, så storslaget att kända personligheter som Andy Warhol, Sonny Corleone och Dorothy Parker inte ryms i mer än någon mening.

Med nittiotalet kom borgmästare Rudolph Giuliani och hans notoriska uppstädning. New York blev tryggare och snyggare, men också mer segregerat, gentrifierat och kommersialiserat. Mer generiskt.

”Vart tar de ursprungliga invånarna vägen”, frågar sig Berggren lite sorgset. Han bodde i staden som barn, tidigt sjuttiotal, och går i ”sin tid” över till att skriva i jagform.

Han tycks svara själv i sitt förord: Tidigare i år röstade New Yorks politiker nej till att få Amazons forskningsanläggning och 25 000 jobb till staden, bland annat med motiveringen att ett så stort inflöde av högavlönade it-anställda skulle driva ut låginkomsttagarna från Queens.

En dag slår även gentrifieringspendeln tillbaka.

Bävrar har förmågan att dramatiskt förändra ett landskap, skriver New York State i sin förklaring till valet av symbol, och staden New York berättar att gnagaren nu till och med har skådats på Manhattan. Av den gamla lenapestigen ser man inte längre några spår på Broadway, där generationer av New Yorks immigranter fortsatt att trampa det numera asfalterade stråket.