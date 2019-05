Bokrecension: New York vid randen till apokalypsen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Roman Claire Messud ”Kejsarens barn” Övers. Marianne Öjerskog Natur & Kultur, 550 sidor Visa mer

”Vi lever i en kriminellt tråkig tid. Den tråkigaste som någonsin funnits.”

Det är den sortens romanreplik som får det att kittla förväntansfullt i läsarens mage, åtminstone när den fälls mellan ett par blaserade lyxlirare på väg till ett societetsbröllop i New York och tiden är början av september 2001. Man ser planen på väg mot World Trade Center i bakgrunden, som man oundvikligen gör i en roman placerad då och där: den sortens stora, episka romaneffekt som det krävs självförtroende av en författare att använda sig av, just för att den är så banal, så självklar.

Det häpnadsväckande med att Claire Messuds ”Kejsarens barn” översätts till svenska är att det inte sker förrän nu. När den kom ut 2007 var jag en av de många som slukade den, just för att den hade ett anslag som helt saknades i den svenska romanen. Den var skamlöst och gammaldags episk, som någon av de 1800-talsromaner som numera blir miniserier på svensk tv.

Den var betydligt mer ”Fåfängans marknad” än ”Samhällets olycksbarn”: skildrade New Yorks självupptagna medieelit med de kommande 11 september-attackerna som det överdimensionerat tjechovska geväret på väggen.

Claire Messud vid tiden för det stora genombrottet med ”Kejsarens barn” 2007. Foto: Sutton Hibbert/REX

Men den stora förebilden var Tolstojs ”Krig och fred”, som den i likhet med Jonathan Franzens ”Frihet” några år senare både imiterade och åberopade, genom att låta huvudpersonerna diskutera boken (den homosexuelle modeskribenten Julius frågar sig hela tiden om han är ”Natasja eller Pierre”, hans kompis, den bortskämda författardottern Marina, måste hela tiden svara att hon ju inte läst den där förbannade romanen).

Det blev Messuds stora genombrott i USA, även om det i Sverige fick vänta till efterföljaren ”Kvinnan på övervåningen” som vann, för att komma med en vild gissning, på att kunna avvinnas en mer entydigt feministisk tolkning.

Men med gamla hederliga bladvändarmått mätt är ”Kejsarens barn” fortfarande överlägsen. Det är en bred och kvick sedeskildring, stilistiskt briljant och strålande översatt av Marianne Öjerskog, från ett New York där besökaren fortfarande kan bli förvånad över folk som pratar i handsfreetelefoner – ”så att de talande tycktes spela teater och gestikulera vilt som galningar rakt ut i tomma luften” – och smältande polarisar bara är ett inslag i den gamle samhällskritiske journalistens programmatiskt gnölande repertoar med världsproblem som bortskämda amerikaner sägs ignorera, tillsammans med ”Bosnien och Rwanda”.

Gammaldags offentliga intellektuella av den sort som aldrig riktigt har funnits i Sverige pimplar whisky och diskuterar autenticitet med unga, cyniska tidsskriftsredaktörer (lanseringen av en tryckt papperstidskrift som förutsätts revolutionera hela New York är en av romanens intriger).

Man kan ibland få känslan av att allt detta vill skildra en förlorad värld, en ancien régime före Syndafloden, en ”kriminellt tråkig” tid där naivitet förklär sig till cynism och där alla manövrerar efter erkännande och social bekräftelse, i synnerhet de intellektuella som påstår sig inte bry sig. Då skulle planen som dundrar in i tornen bli något slags Nemesis, en bestraffning eller logisk konsekvens av den loja ytligheten, en chockeffekt som ändrar allting.

Men man läser inte boken med känslan av att så mycket har förändrats. Snarare fångar Messud samma moderna medieklass ständiga tomhet som man kan känna av på en kulturfest i Stockholm i dag (och, antar jag, New York eller London) fast de deltagande skulle prata mer om polarisarna än om Bosnien och Rwanda och mer om metoo än om Mark Wahlbergs rollprestation i ”Apornas planet”.

Det kan ha att göra med en svaghet i boken som blir tydlig under omläsningen: en viss ytlighet i karaktärsteckningen, typisk för ”sederomanen”, som om detta verkligen vore en miniserie där personerna måste göras så ”tydliga” som möjligt. Men man kan också säga att utvecklingen förebådas av romanen.

Den grandiost skildrade apokalypsen som drabbar Manhattan den 11 september för inte människorna närmare varandra, gör dem inte mer insiktsfulla, mer kärleksfulla. Storslagen försoning i stil med Tolstoj eller Victor Hugo letar man förgäves efter. Den otrogne maken återvänder till sin hustru, men till det överenskomna priset att de aldrig nämner det som båda vet har hänt.

Bokens outsider och genomskådarperson, den unge Bootie, befriar sig ur den fåfängans marknad där han ett kort tag försökt hävda sig och föds på nytt, men bara genom en chockerande hjärtlös handling: han låter omgivningen, inklusive hans egen mor, tro att han omkommit när World Trade Center kollapsat. No one was saved, som Beatles sjöng.

Världen skulle bli helt annorlunda och så rullade allt på som vanligt. Och det är väl egentligen, för oss som minns det, den stora upplevelsen av 11 september.

