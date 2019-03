Bokrecension: Nytt ljus över Turkiets mörka historia

Litteratur

Halil Karaveli, ”Why Turkey is authoritarian”

Pluto Press, 228 sidor Visa mer

För inte så länge sedan, då USA och Västeuropa vred sig i konvulsioner efter finanskrisen, såg Turkiets prognos bättre ut än någonsin. Landet verkade på väg att resa sig ur askan, bryta historiens fjättrar och ta ut en alldeles ny kurs.

Ekonomin växte under den förnuftige finansministern Ali Babacans överinseende; relationerna till små och stora grannländer var hyggliga; förhandlingarna om EU-inträde, ledda av samme Babacan, verkade för första gången vara mer än en tom ritual. Det fruktade Nationella säkerhetsrådets (= militärens) vetorätt över politiken var brutet och pressen var friare än någonsin. Som i profeten Jesajas fredsvision, där lamm och vargar gick sida vid sida, så röstade storstädernas västorienterade kulturelit på den konservativa islamistregeringen - och försvarade den inför skeptiska utländska bedömare. Och sedan den förbluffande kulmen: hemliga överläggningar i Oslo med kurdiska PKK, som mot alla odds bar frukt. Våren 2013 proklamerade PKK-ledaren Abdullah Öcalan vapenstillestånd och beordrade sina män att lägga ned vapnen eller lämna landet.

I dag är det som om en orkan dragit fram över detta löftesrika landskap. Kriget mot PKK, med enorm civil förödelse i och utanför Turkiet, rasar för fjärde året. Ekonomin är i trasor och relationerna till regionens regimer – utom Qatar och Hamas – är dåliga eller usla. EU har för alltid slagit igen sina portar till Turkiet och jihadisters terrorbombningar har skrämt turister från landet. Rättsväsendet går som förr i maktens ledband, den fria pressen är tillintetgjord och de oskyldigt fängslade kan räknas i tiotusental – över två hundra nya fängelser är under byggnad. Mannen bakom detta bokslut, president Tayyip Erdogan, är samme person som i seklets början tycktes göra allt rätt. Ännu märkligare är det att förödelsen inte gått ut över hans ställning. Han är populärare än någon turkisk ledare sedan statsgrundaren Mustafa Kemal Atatürk.

Hur passar detta förvirrande och omtumlande förlopp in i den turkiska historien som vi känner den? Vi har vant oss vid att betrakta det moderna Turkiet som skådeplatsen för en kultur- och maktkamp mellan ett sekulärt, västerländskt sinnat etablissemang, ”kemalisterna”, och ett traditionellt, muslimskt folk. Kemalisterna dominerade under större delen av republiken, tills de mötte sin överman i Erdogan, som nu satt tradition och religion i högsätet.

Så lyder schablonen. Men detta invanda referenssystem är odugligt och vilseledande, och får oss att missa det väsentliga i turkisk politik och historia, hävdar Halil Karaveli i sin bok ”Why Turkey is authoritarian?” (Pluto Press). Karaveli, svensk journalist och forskare, delvis uppvuxen i Turkiet, gör här en djärv och i stort sett mycket övertygande nytolkning av Turkiets stormiga nutidshistoria.

Motsättningen mellan tradition och modernitet har visst spelat en roll i Turkiet, liksom överallt på jorden, men den sammanfaller ingalunda med motsatsparen ”religion–sekularism” och ”vänster–höger”. Grundtemat i landets moderna historia, det som pockar på en förklaring, är i stället auktoritarismen, det nedslående jämviktsläge dit landet, till synes lagmässigt, återfaller efter varje demokratiskt försök. Det viktiga med landets styresmän är inte de brokiga skillnaderna mellan deras religiösa böjelser eller deras syn på väst, utan deras stora likheter. Atatürk och Erdogan, Menderes och Özal; Ismet Inönü, general Evren och Süleyman Demirel må ha varit hur olika som helst men, visar Karaveli, de står alla med bägge fötterna inom samma auktoritära tradition. Bara en av republikens ledare har haft modet och den moraliska resningen att vända ryggen åt det givna ledarkonceptet och möta folket utan piska i hand: aristokraten och poeten Bülent Ecevit.

Karaveli visar med slående exempel att den världsliga makten, också när den skyltat – hemma och borta – med sin sekularism, inte alls varit särskilt fientlig till islam. Ganska snart efter Atatürks död 1938 började hans parti CHP mjuka upp de antireligiösa påbuden. I början av 1930-talet fanns i hela landet inte fler än 9 korankurser, där skolbarn fick religiös undervisning i statens regi. 1960 fanns det 658 och trettio år senare 4.420. De många muslimska brödraskapen, som tvingats under jorden av Atatürk, tilläts inte bara komma ut i ljuset, de fick allt större inflytande i förvaltningen. Religion och tradition blev legitima motgifter mot den långt mer fruktade kommunismen. Den sufiska Nakshibendi-orden frodades inom flera statsverk under premiärminister Turgut Özals beskydd. Det mest beryktade och extrema exemplet på gemytliga relationer mellan republiken och de religiösa samfunden är förstås Gülensekten, som med flera regimers goda minne tog kontrollen över rättsapparaten och polisväsendet – och som sedan 2013 rensats ut med stor frenesi.

Det är alltså osant att det skulle varit de konservativa islamisterna, under kemalismen, eller de sekulära, under Erdogan, som farit särskilt illa i Turkiet. De permanenta förlorarna, understryker Karaveli, har funnits i två helt andra grupper, kurderna och vänstern. De har mördats i hundratal och tusental, ofta på öppen gata, inte sällan med den politiska ledningens goda minne. En huvudroll under dessa blodsorgier har spelats av de fascistiska rå vargarna” och dess dödspatruller. Då Österrike nyligen förbjöd de Grå vargarnas hälsningsgest protesterade UD i Ankara och ryckte till vargarnas försvar. Det är svårt att tänka sig en mer slående illustration till Karavelis tes om auktoritarismen som den politiska maktens överideologi.

Karavelis begreppsapparat är förvånansvärt marxistisk för en person med ett förflutet som liberal ledarskribent. Begrepp som ”bourgeoisien” och ”progressiv” används som om de vore kristallklara och allmänt omfattade. Klasser och deras inbördes relationer är inte bara analyskategorier utan ”krafter” i sann 1800-talsanda, vilket ibland ger den spännande skildringen en onödigt deterministisk ton. ”Neoliberal” är ingen lyckad beteckning på den turkiska statens centralistiska och klientelistiska sätt att bedriva ekonomi, och ännu mindre på Erdogan, en person som tror att höga räntor är en judisk komplott och som efter snart två decennier vid makten förnekar sambandet mellan räntor och inflation.

I denna politiska kultur, där ingen ledare någonsin närmat sig väljarna på ett kamratligt och respektfullt vis, finns ett lysande undantag. Bülent Ecevit tog över det statsbärande partiet CHP 1972 och förde det resolut åt vänster. Hans socialdemokratiska vision kunde aldrig förverkligas, men i en mening segrade han: Han bevisade att ett radikalt politiskt budskap visst kan vinna gehör bland troende och traditionellt sinnade väljare. I valet 1977 inte bara besegrade han de konservativa och religiösa partierna – han vann i Konyaprovinsen, då som nu islams starkaste i landet. Det existerade alltså ingen ödesbestämd motsättning mellan socialistiska reformer och enkla muslimers livsåskådning! Många har försökt, och lyckats, suggerera fram en sådan motsättning, inte bara hos europeiska åskådare utan också hos miljoner turkar. Ecevit, själv troende muslim, visade att verkligheten ser annorlunda ut. Hans såg som sin uppgift att korrigera ”kemalismens historiska misstag då det satte likhetstecken mellan religion och reaktion” – och han lyckades.

Ingen jord är bördigare för myter, konspirationsteorier – och konspirationer! – än Turkiets. En av de mest seglivade myterna, ömt vårdad i det härskande AKP-partiets medier, är – med Karavelis ord – den som lär att ”de konservativa varit martyrer, offer för staten och militären vilka förtryckte det civila samhället och ignorerade folkets vilja, tills deras makt krossades av Erdogan”. Denna utbredda tankefigur, visar Karaveli med rika exempel, blundar för de konservativa partiernas egna auktoritära böjelser och deras flitiga samröre med militärer och plutokrater.

Mäktiga och dunkla krafter gaddade sig samman för att krossa Bülent Ecevit och hans projekt. Under dessa fasansfulla händelser spelade USA en föga ärorik roll, och det är kanske begripligt om Karaveli i sin uppskattning av Ecevit frestas till mindre vederhäftiga anti-amerikanska svingar. Han skriver om Chile att USA planerade kuppen mot dess lagliga regering 1973. Den kuppen var en helt igenom inhemsk produktion, vars resultat USA i efterhand accepterade. Mer allvarligt är att Karaveli beskyller USA för den islamiska terrorismens tillkomst. Islamistisk terror har spritts av många randiga skäl, men framför allt därför att regionens rikaste och grymmaste regimer, Irans och Saudiarabiens, samtidigt började exportera våld och fanatism i stor skala – och fortsätter med det.

Häromåret, i romanen ”Den rödhåriga kvinnan” (DN 14/5 2017), närmade sig Orhan Pamuk den auktoritära förbannelsen från ett helt annat håll, då han gjorde den gammalpersiska myten Shahname till en parabel över den turkiska historien. Fadern Rostams mord på sonen Sohrab blev i Pamuks händer en bild av turkiska ledares eviga, till synes predestinerade grymhet mot sina undersåtar. Det är givande att läsa Karavelis studie som ett analytiskt komplement till Pamuks antropologisk-djuppsykologiska behandling av ämnet. Turkiets moderna historia är en stor och oavslutad tragedi, omvärvd av förenklingar och slentrianmässigt upprepade antaganden.

Karavelis välskrivna bok gör mycket av det gåtfulla begripligt och kastar nytt ljus över det vi är mest nyfikna på i Turkiet.

