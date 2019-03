Bokrecension: Per Wästberg fångar sin väns humor och hudlöshet

Biografi Per Wästberg ”Bo Grandien: Diktare, reporter, forskare” Wahlström & Widstrand, 450 sidor Visa mer

1996 gav Per Wästberg ut ”Lovtal”, en samling tal han i egenskap av ordförande för prisjuryn hållit till mottagare av Pilotpriset 1985-95. Av de tio pristagarna fanns hälften med redan i den dagbok Wästberg förde från 1946 och som finns utgiven som ”En ung mans dagbok”. Detta häpnadsväckande faktum låter oss ana att Wästberg föddes in i en miljö frekventerad av tidningsmän, bokhandlare och författare. Och kanske också att han under sin gymnasietid kom att gå i samma skola som Tomas Tranströmer, Sven Lindqvist och många andra i den generation som blev vuxen i början av 50-talet och som skulle komma att dominera den litterära scenen i Sverige under lång tid.

Wästberg är nu inte bara sina vänners vän, han är också en inkännande och känslig läsare som i ”Lovtal” på några få sidor lyckas fånga egenarten och storheten hos så olika författare som Karl Vennberg och Sven Delblanc, Lars Gyllensten och Lars Forssell (ja, det var mest män). Det är just nyfikenheten på och förmågan att uppskatta olikhet som jag minns av hans ”Lovtal”, och som slår mig igen när jag läser hans biografi över Bo Grandien (1932-2014).

De två var vänner sedan skoltiden och visste tidigt att de ville bli författare. De var båda lystna läsare, diskuterade böcker med varandra, sökte sig till det franska – tiden var sådan – men uppskattade även den lite undanskymde Folke Dahlberg. Samtidigt var de mycket olika: ”Bo var en äventyrare som skyddade sin sårbarhet med att blicka utåt hellre än inåt… hans skämt var en hinna över en hudlöshet som jag i början av vår vänskap inte genomskådade”, skriver Wästberg, som själv i vännernas ögon framstod som en bekymmerslös och begåvad ung man från Östermalm.

Vad som syns i vännernas ögon är vetbart tack vare de brev som sändes i en triangel mellan Bo Grandien, Tomas Tranströmer och Per Wästberg. De är, vid sidan om Wästbergs egna dagböcker och Grandiens litterära och journalistiska texter, det viktigaste källmaterialet i denna biografi. Wästberg påpekar i förordet att läsaren måste räkna med långa brevcitat, han har valt att låta sina vänner tala ostört ”utan att avbryta dem i otid”.

Lyckligtvis, vill jag tillägga, det finns en underbar friskhet i dessa brev utväxlade mellan unga människor i 20-årsåldern; de berättar om det de ser, om väder och svag östanvind, om böcker de läst, om ungdomlig eufori och nattsvart svårmod: ”Jag tror för närvarande på ingenting. Dessutom är jag kär”, skriver Grandien till Tranströmer som tröstar i nästa brev. De vet att de är begåvade, men tvivlar ändå, de gläds åt varandras framgångar, men går rakt på sådant de inte tycker om: ”Dikten du sände är icke god. Den är usel. Du är ohälsosamt road av inredning”, skriver Grandien till Wästberg med en träffsäkerhet som måste ha gjort lite ont; Wästberg känner sin väns skämtlynne, men läsaren kan ju ta kritiken på allvar.

Hans intresse för tåg och andra ting är inte kufens utan konstnärens.

Vem var då Bo Grandien? Hans skönlitterära skapande infaller i huvudsak under tio år, från debuten 1951 med ”Dikter fram och tillbaka” till romanen ”Att dö en smula” från 1962. Den senare fick en illvillig recension av Axel Liffner som ledde till att Grandien gav upp sitt skönlitterära författarskap. Hudlöshet, ja. I stället ägnade han sig åt journalistik, först i Svenska Dagbladet, sedan i Dagens Nyheter där han var reporter och småningom chef för allmänreportaget. På fritiden skrev han en avhandling i konstvetenskap om särlingen C G Brunius och blev professor.

Jag minns honom framför allt som skribent på Dagens Nyheters Namn och nytt-sida, en man med specialintressen av det slag som trivs på en sådan sida: bränder, väderlek, tåg. Wästbergs biografi lyfter ut Grandien ur särlingfacket och visar fram honom i all hans komplexitet. Han var mobbad i skolan, hans ensamhetskänsla är ett grundläggande karaktärsdrag, hans intresse för tåg och andra ting är inte kufens utan konstnärens: ”Jag älskar detaljrikedomen, det ständiga framhållandet av det konkreta”, skriver han och finner sig belönad i inledningen till Strindbergs ”Påsk” och i Flauberts ”Madame Bovary”.

Detta förhållande till den konkreta verkligheten förklarar också Grandiens noggrannhet med orden, han var skoningslös mot tomma abstraktioner eller nötta klichéer – två klyschor som säkert Grandien avrått från. Han strök både ”solens vässade spjut” och ”regn över minnets horisont”. Därmed inte sagt att hans realism var konventionell, han drogs till undantagen, bisarrerierna, gåtfullheter som fyllde ut verkligheten och ofta hade naturliga förklaringar, som i titelnovellen i samlingen ”Japanen som försvann”, där den helt autentiske maratonlöparen Kanaguri avviker spårlöst från maratonloppet i Stockholmsolympiaden 1912.

Wästberg är generös, inte bara med citat utan också med anekdoter, inte för att roa sig och oss på Grandiens bekostnad utan tvärtom för att göra honom största möjliga rättvisa, ibland förstora honom, alltid fånga något av hans personlighet och humor, blyg och drastisk på samma gång. Som när Grandien något förvånande förklarar att han ”är en av de få som verkligen tycker om opera, den enda realistiska konstformen. Allt går där lekande lätt. Hjältinnorna är feta, hjältarna hjulbenta och slåss med träsvärd i obegripliga bataljer. Men ur deras strupar flödar sången”.

Grandien kunde nog känna igen sig i den som bara har träsvärd mot livets tunga artilleri, medan Wästberg nu lekande lätt har fogat ännu ett lovtal till raden av vänporträtt.