Sakprosa Jill Abramson ”Merchants of truth - Inside the news revolution” Simon & Schuster, 544 sidor Visa mer

New York, i mars 2012. Jag är på besök i den praktfulla Renzo Piano-formgivna skyskrapan på åttonde avenyn som rymmer New York Times, för en intervju med Jill Abramson, som ett halvår tidigare tillträtt som den första kvinnliga chefredaktören på tidningen. Det har tagit många samtal och kontakter för att få till intervjun, men nu tar hon emot, i ett chefsrum belamrat med böcker och två gräsligt fula gröna plyschsoffor.

Hon är nu på toppen av mediemakten och har slitit länge för att komma dit. Utbildad på Harvard, i grunden en klassisk Manhattan-intellektuell, som tidigt valde journalistiken och tillbringade år på fältet med att bevaka amerikanska valrörelser. Det rådde aldrig något tvivel om att det var på New York Times hon skulle hamna: hon beskrev för mig hur tidningen och dess skribenter var ”det närmaste vi hade en religion i hemmet”.

Att hon skulle efterträda den färgstarke Bill Keller som chefredaktör var naturligt: hon hade haft en rad nyckelroller på tidningen och ledde i praktiken mycket av det dagliga arbetet. Hon stod också för mycket av det som är New York Times varumärke: den grävande journalistiken och historierna bakom nyhetsflödet. Det som möjligen stack ut var hennes svaga engagemang för den digitala utvecklingen, i ett läge där New York Times precis börjat satsa på att förnya sin affärsmodell. Men respekten för Abramsons kunnande och erfarenhet var ändå så stor att hon sågs som en självklar ledare. En tuff och krävande sådan, ibland på gränsen till det bryska i sin stil, men det brukar krävas, på drakar som ”Den grå damen”, som New York Times kallas.

Ett år senare träffar jag Abramson igen, på en exklusiv mediechefskonferens under en helg på ett slott i brittiska Cotswolds. Då är hon påfallande tystlåten och tillbakadragen och låter närmast uppgiven när hon pratar om tidningens utmaningar. Det som inte är känt då är att de interna striderna nu rasar med full kraft, inte minst mellan henne och redaktionschefen Dean Baquet. Vid ett tillfälle leder bråket mellan dem till att Baquet slår knytnäven rakt genom en vägg, i ett vredesutbrott. Våren 2014 har konflikten gått så långt att Abramson petas och Baquet tar över som chefredaktör. I ”Merchants of truth” berättar hon om hur utgivaren Arthur Sulzberger ger henne en färdigskriven pressrelease om beslutet, inlindad i sedvanliga omskrivningsfaser. Abramson accepterar dock inte luddigheterna: ”Säg att jag fått sparken, det kommer jag att göra”.

Först upphöjd, sedan förnedrad. Abramson drog sig tillbaka och höll under flera år en relativt låg profil. Men miljondollarkontraktet med den här boken skulle bli hennes revansch. I flera år har hon arbetat med projektet, som enligt hennes själv inspirerats av hur den erfarne New York Times-reportern och Vietnam-korren David Halberstam skildrade journalistikens och branschens utveckling i den klassiska murvelboken ”The powers that be” 1979.

Från upphöjd till förnedrad. Igen. Det går att förstå hur det går till i dagens uppskruvade debattklimat.

Abramson väljer att skildra läget utifrån fyra mediejättar: NYT, Washington Post, BuzzFeed och Vice. Hon hyllar den goda journalistiken där den finns, men målar mestadels en dyster bild av läget, med redaktionella nedskärningar, kompetensbrist, en alltför stark anpassning till kommersiella intressen, försvagad redaktionell integritet och ett alltför starkt fokus på opinionsbildning och kampanjliknande journalistik som lett till ökad polarisering och sjunkande förtroende.

Bilden är naturligtvis till delar sann: just nu går det en stor nedskärningsvåg genom stora delar av den amerikanska mediebranschen, både på lokal nivå och hos de rent digitala verksamheterna, som exempelvis BuzzFeed. Däremot blir det svårare att se hennes domedagsskildring som generellt korrekt, med tanke på de framgångar både hennes gamla tidning och Washington Post - och även flera helt digitala verksamheter, som Vox, Politico och Axios - haft de senaste åren, såväl journalistiskt som ekonomiskt.

När Jill Abramson tillträdde som New York Times chefredaktör var hon tidningens första kvinna på posten.

I första hand är dock inte detta en berättelse om journalistikens kris, så som hon uppfattar det. Mestadels är det hennes uppgörelse med den tidning och bransch hon känner sig sviken av. Och det är också där den blir absolut mest läsvärd.

Abramson berättar skoningslöst, bakom kulisserna, på ett sätt man sällan får läsa från en person med total insyn. Hon nämner namn, målar upp drastiska scener, sågar Sulzberger som en ”dålig regent” och pekar på enorma strukturella problem med mansvälde och misogyni. Det är ingen vacker bild och den lyser en hel del av revanschbegär, men bör ändå få upp många ögon för hur det gått till även på det finaste av företag.

När hon skriver om medier hon mest har andrahandskännedom om, som BuzzFeed och Vice, blir det betydigt tunnare – och där har hon också brakat genom isen, vid flera tillfällen. De senaste veckorna har det avslöjats att hon i åtminstone sex avsnitt i boken mer eller mindre kopierat uppgifter ur andra medier (som Columbia journalism review och New Yorker), utan att tillträckligt tydligt ange källan.

Abramson har kallats ”plagiatör”, vilket nog är att ta i. Hon har dock medgivit att hon gjort misstag, vilket i sig är allvarligt för en bok som i stort handlar om att kritisera journalistikens sluttande plan och bristande noggrannhet.

I förra veckan kom också beskedet att Abramson avbokar sitt framträdande på den stora digitalkonferensen SXSW om ett par veckor, där hon och BuzzFeeds vd Jonah Peretti skulle debatterat hennes bok på en av de största scenerna.

Från upphöjd till förnedrad. Igen. Det går att förstå hur det går till i dagens uppskruvade debattklimat. Abramson har också själv bidragit till det, med en hel del hånfullt raljerande i sin egen bok. Ändå är detta en skildring man bör läsa, om man är det minsta intresserad av mediebranschen. Både för dess insikter, dess berättelser och dess brister.