Bokrecension: Silvia Avallone är en skarp och salt samhällskritiker

Roman Silvia Avallone ”Där livet är fullkomligt” Översättning: Johanna Hedenberg Natur & Kultur, 383 sidor Visa mer

Silvia Avallone gjorde succé på mängder av språk med sin roman ”Stål” (på svenska 2012) – en frän och stilsäker skildring från ett slitet betongkomplex i italienska kuststaden Piombino i Toscana. Handlingen kretsar kring stadens stålindustri och Via Stalingrado, där Silvio Berlusconi via den vulgära tv-kulturen nått in till samhällets mjukdelar. Vi får följa två tonårsflickor och dansen kring deras kroppar, i en miljö fattig på allt.

Efter ”Marina Bellezza” (på svenska 2015) om en ung kvinna som drömmer om hur långt hennes skönhet och berömmelse ska ta henne kommer nu ”Där livet är fullkomligt”, liksom de tidigare i Johanna Hedenbergs träffsäkra översättning.

Det här är alltså den tredje Avallone-romanen om ett Italien som hamnat efter och där människor hankar sig fram eller jagar efter statusprylars glittriga yta.

I hyreskasernerna i Labriola, Jättemaskarna som de kallas, finns inga pengar om man inte är tjuv eller knarklangare. Inte ens om man har tre jobb. I boken existerar knappt ens minnet av den kommunism som den äldre generationen i romanen ”Stål” satte sitt hopp till. Här är skräp-tv-kulturen det normala i hopplösa, vanskötta hus, i fula områden. Människorna lever i en machokultur som lämnar en trakasserad, värdelös underklass av kvinnor kvar på botten. Uppgivenheten är total.

Romanen inleds på en förlossningsklinik. Den nyblivna 18-åringen Adele ska just föda. Hon har tagit bussen till sjukhuset i genomvåta jeans med fostervattnet rinnande längs benen och med kraftiga värkar. Därefter tar romanhandlingen ett nio månader långt kliv tillbaka i tiden, till graviditetens början, och låter frågan växa fram om hon ska behålla barnet eller ej.

Adele Casadio har blivit gravid med den småkriminelle Manuel. Hennes mamma Rosarios bitterhet har hårdnat, hon skäller ut alla till höger och vänster. Den hatade skitstöveln till pappa, Adriano, är tyvärr är på väg ut ur fängelset. Adeles syster Jessica försöker stänga av. Enda ljuspunkten är grannpojken Zeno, som trots elände och en sjuk mamma, läser och skriver, går i en bra skola och skaffar sig en utbildning. Medan de andra sjunker djupare ner i sina hopplösa liv är han den som möjligen kan ta sig upp.

I Bologna, i en välbärgad del av staden, bor akademikerna Dora och Fabio, som håller på att brytas ner av alla misslyckade försök att få barn. Vi följer dem parallellt de nio månader som romanen sträcker sig. Den tonåriga Adeles mage växer, liksom Doras ständigt slintande dröm om att äntligen få se ett plus på graviditetstestet.

Författaren tråcklar ihop alla dessa berättelser och några till, med mer eller mindre lösa trådar, till en sorts kollektivroman. En väv av trasiga människor i en misär där ingen ens orkar protestera, än mindre organisera ett motstånd.

I denna förlamning av samhällskroppen sprutar författaren in ett motgift. Litteratur. Det är den som får komma med hopp om mänsklighet. Böckerna blir en subversiv kraft som langas, nästan som knark.

Fjodor Dostojevskij, Osip Mandelstam, Marina Tsvetajeva är några av de ryska författare som nämns. ”Bröderna Karamazov” återkommer ett par gånger och det finns faktiskt något i berättarstilen hos Avallone den här gången som leder tankarna till Dostojevskij. Många personer och trådar som löper kors och tvärs mellan dem. Och så den omständliga, pratsamma, detaljrika skildringen.

Den italienska litterära förebild som Silvia Avallone själv oftast lyfter fram är Elsa Morante. Numera finns ju även Elena Ferrante. Hennes Neapel-svit och Silvia Avallones romaner, framför allt ”Stål”, har likheter, även om de båda författarna skriver om olika tidsperioder. Deras böcker handlar om unga flickor som växer upp tillsammans i torftiga italienska förortsmiljöer, om deras heta längtan efter böcker och om dramatiken i deras känsloliv och vänskap. Men Silvia Avallone har en starkare litterär kraft och precision i språk och stil.

Även om miljön i hennes nya ”Där livet är fullkomligt” delvis liknar den i ”Stål” skiljer sig böckerna väsentligt åt. Det känns som om Silvia Avallone hade ”Stål” inom sig från början. Jag har sällan läst en roman som är så perfekt gjuten i form och innehåll, en legering som bara sitter.

Hennes nya roman är mer komplicerad och mer konstruerad än ”Stål”. Även om språket är klart, kraftfullt, fränt och humoristiskt och dialogen skickligt avlyssnad, är själva handlingen mindre genomskinlig, svårare att omedelbart följa. Författaren kopplar ett berättargrepp där man oftast får ana och gissa och läsa omsorgsfullt.

Även om Silvia Avallone gör det svårare för sig den här gången och berättelsen inte flyter på lika naturligt som tidigare tycker jag om att befinna mig i hennes språk och tankevärld. Hon är en skarp, salt och genomskådande samhällskritiker, som kan beskriva hur den kommersiella kulturen bryter ner en klass, som tidigare såg det som sin uppgift att förändra samhället. De är nu neddrogade och helt ofarliga för makten.

