Bokrecension: Skrämmande bilder ur en våldsam mans inre

Ridi Pagliaccio. Skratta, din clown.

Scenen där den bedragne Canio drar på sig kostymen och med krossat hjärta sminkar ansiktet vitt i Ruggiero Leoncavallos opera ”Pajazzo” är mer än klassisk; den har blivit sinnebilden för varje gycklare som vet att the show must go on vad som än händer.

Referenser till denna opera om de tragiska förvecklingarna hos ett commedia dell’arte-sällskap som drar runt i Kalabrien på 1800-talet dyker ständigt upp i populärkulturen – hos bröderna Marx, i Brian de Palmas ”De omutbara”, ”Simpsons” och ”Seinfeld” för att nämna några.

Och nu utgör den alltså den dramaturgiska ramen i Thom Lundbergs roman ”Föreställningar”, där huvudpersonen Johan fått i uppdrag att dokumentera en uppsättning av ”Pajazzo” i ett operahus på Hornsgatan i Stockholm. Ett tämligen radikalt scenbyte jämfört med hans första roman ”För vad sorg och smärta”, som skildrar en familj ur resandefolket och 2017 gav Lundberg Borås Tidnings debutantpris. Från dess episka anslag i 50-talets Halland rör vi oss här in i en klaustrofobisk samtidsberättelse som till ansenlig del utspelas inuti en bruten mans psyke.

”Hur mår du egentligen?” I den frågan utmynnar så gott som alla Johans interaktioner med andra människor. För det är något som inte står rätt till här, intrycken sorteras inte som de ska och han har inte kunnat arbeta på två år. Insikten om det egna tillståndet kommer i glimtar, som när han drar fingrarna över hakan och upptäcker ”dagar av tilltagande vanvård och förfall.” Sveket från den tidigare flickvännen har fått bitar av honom att ”lösgöras och försvinna”, förklarar Johan för Agnes, som han träffar i en stödgrupp för sörjande. Hon är i sin tur en flyktig varelse som försöker skriva skönlitteratur och snart tar över delar av berättarperspektivet i boken. För vad var det egentligen som hände med den där gamla flickvännen? Sanningen böljar mellan en sjaskig otrohet och en isolerad kvinna som desperat räddat sig ut ur en livsfarlig relation.

Här finns inget förlåtande ljus över en kvinnomisshandlares brutalitet, men däremot en ovanlig förflyttning in i dennes vanställda logik.

Romanens ledmotiv ”Pajazzo” är en opera med stiliserade figurer och dubbla lager av masker, där Canio/Pajazzo till slut dödar sin fru Nedda/Colombina i gränslandet mellan illusion och verklighet.

Publiken i föreställningen ser ett folklustspel, medan publiken i salongen bevittnar en tragedi – tills någon i de odödliga slutorden upplyser om att ”komedin är över”.

Det är tydligt att Lundberg blivit uppslukad av att gå i dialog med denna tematik och velat bygga sitt eget intrikata formexperiment med föreställningar som lever i varandra. Delvis har han dock gjort detta på bekostnad av själva berättelsen. Stundtals blir den litterära konstruktionen väl synlig för läsaren; särskilt de kapitel som utgår från Agnes författarblick närmar sig ritning snarare än gestaltning. Möjligen blir namedroppandet ur den klassiska repertoaren också lite överlastad, som när Johan vill ”ta sig in i andra människors vardagar, som en förklädd gud” eller få ”ringa ut som gonggongen i slutet av Turandot”.

Romanens styrka är i stället den tätt skrivna prosan inifrån huvudpersonens förvridna medvetande – han befinner sig ”sekunder från en psykos”, som någon konstaterar. Här finns inget förlåtande ljus över en kvinnomisshandlares brutalitet, men däremot en ovanlig förflyttning in i dennes vanställda logik. Att på detta sätt uppleva Johan ur hans egen position är som att tappa balansen i ett trångt rum – och i dessa skrämmande sekvenser lyckas Thom Lundberg skapa en säregen dramatik som osäkrar läsningen.

