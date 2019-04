Bokrecension. Virginia Woolf raserar gränsen mellan yta och djup

Roman Virginia Woolf ”Mot fyren” Övers Margareta Backgård H:ström, 269 sidor Katharine Smyth ”All the lives we ever lived: seeking solace in Virginia Woolf” Crown, 320 sidor Visa mer

Många går till en urberättelse när de behöver piggas upp. En film, en bok, en målning… ”To the Lighthouse” (”Mot fyren”) är min. Det kan tyckas egendomligt, eftersom Virginia Woolf själv tänkte sig boken som en elegi, en sorgesång. Men bra konst ger livslust, och i ”Mot fyren” stämmer allt som Virginia Woolf eftersträvade och annars ofta misslyckades med.

Nu har den kommit i ny svensk översättning av Margareta Backgård. Först är jag misstänksam. Denna roman har blivit en del av mitt eget liv, Woolfs metaforer är så klassiska och hennes språk ibland lika klurigt som Prousts. Men Backgårds översättning är klar som vatten. Åter slås jag av nerven i Virginia Woolfs text, som aldrig bjuder på något som liknar en berättelse men ändå, snart hundra år efter att den skrivits, raserar gränserna mellan yta och djup. Det förflutna och det närvarande tränger in i och löser upp varandra.

Här har Virginia Woolfs penna verkligen fått ”vittring”, som hon själv uttryckte saken.

Vad handlar då ”Mot fyren” om? Tja, om en önskan att segla till fyren som inte blir av men sen, tio år senare, blir av… Inte mycket till handling alltså. Dessutom talar bokens personer knappt med varandra. Allt är tankar som flätas fram och tillbaks, ut och in mellan den ena och den andra i kretsen kring Mr och Mrs Ramsay på sommarlov med åtta barn i ett nedgånget hus på en ö i Hebriderna.

Referenserna till väv och textil är legio. Ändå är det inte trist utan härligt att följa med i de intrikata dansturerna mellan den rationelle och självömkande mannen (forskaren mr Ramsay) och hans skeptiska och allvarliga hustru (mrs Ramsay), den yngre målaren Lily Briscoe, Ramsays elever och gäster i den slitna villan - och så barnen som brakar in och ut ur hus och trädgård. Läst som ren litteratur kretsar boken kring förlusten av barndomen och människans försök att försona sig med död, krig och en likgiltig natur. Tyngden ligger på förlust och förnedring – men också på skapandets villkor samt på konsterna som tillvarons meningsbärare.

”Mot fyren”

Virginia Woolf hatade tanken att konst bara skulle vara utanverk. Hon eftersträvade form, det är viktigt. Enlig henne ger form en inre mening och skapar känsla. Också där liknar hon en kubistisk målare. För att få ut det mesta av boken måste man också bli medveten om skuggor och mellanrum. För trots att författaren både fysiskt och konstnärligt längtade efter att gå vilse är romanen utmejslad i alla dimensioner. Woolf beskriver aldrig utan gestaltar skenbart futtiga sociala situationer där personerna skymtar fram via sina reaktioner. Alla kastas mellan hat och tvivel. Särskilt självtvivel. Ingen är rätlinjig och ingen färdig. Man skapas och omskapas i förhållande till varandra, vilket ju gör det tröttsamt för läsaren. Men så blixtrande klarsynt! Löjligt likt Tove Janssons Muminfamilj för övrigt. Det svänger mellan oro, avund, dödens missklädsamhet, en djuriskt uppflammande vrede, en oförklarlig skönhet och så gåendet som botemedel mot livets blinda grymhet.

Mest utdelning ger det ändå att läsa ”Mot fyren” orent, i pendelrörelser mellan texten och Virginia Woolfs eget liv. För detta är en mycket modern, tidsförskjuten och förklädd självbiografi. Platsen är egentligen St. Ives i Cornwall, där Virginia tillbringade sin barndoms alla somrar. Dit drar numera Woolf-fans från hela världen, trots att utsikten från familjen Stephens skrangliga hyrda Talland House blockerats och den lilla fisk- och kuststaden trivialiserats av massturism. Dit drog också Virginias helsyskon efter det att både mamman och pappan (enligt denna läsart alltså Mrs och Mr Ramsay) dött, åren 1895 och 1904 .

Men likt de flesta återbesök i barndomen blev syskonens tidsresa en besvikelse. Istället skapade Virginia Woolf ”Mot fyren”(1927) , en fiktion eller Paradisillusion. Idyllens orm öppnar dock sitt bett redan på första sidan. Ondskan löper sen amok i det abrupta mellankapitlet ”Tiden går”, format som en avgrund (första världskriget) mellan de två tyngre kapitelblocken ”Fönstret” och ”Fyren”.

Virginia Woolf skriver själv att ”Mot fyren” var en gravsten över mamman, vars plötsliga död vid femtio års ålder dottern inte kunde förlika sig med. Detta var hennes livs tragedi. Men vid bokens publicering år 1927 kunde hon lägga modern åt sidan. Sorgen bemästrades genom skrivandet, som denna gång var lättsamt, ”som att blåsa såpbubblor i en pipa”. Närt, får man förmoda, av författarens nyvunna kärlekslycka tillsammans med Vita Sackville-West.

Mrs Ramsay är bokens huvudperson, sammansatt av sorg, omsorg och kärlek. Även om hon plötsligt dör (som inom en parentes) har hon boken igenom en påträngande närvaro. Ibland tycks hon till och med som en gudom som går över fälten. Men en viktoriansk kvinna som krattar för män var ändå inte Woolfs eget kvinnoideal. Själv finns hon mycket mer i den yngre målaren Lily Briscoe, som genom hela romanen envist stretar med en kaotisk olja och på bokens sista sida, efter tio års försök, lyckas dra en mittlinje : ”Ja tänkte hon och lade ifrån sig penseln, fullkomligt utmattad, jag har haft min vision”.

Fyren Eilean Sionnach på ön Skye i skotska Hebriderna. Egentligen hämtade Virginia Woolf inspiration till ”Mot fyren” från Cornwall. Foto: Rights Managed

När Virginia Woolf lägger ned pennan för denna gång är hon fyrtiofyra år gammal- jämnårig med Lily Briscoe som drar sin balanserande pensellinje.

Man kan undra om linjen står för romanens fyr. En hägring som vid närmare påseende visar sig bara vara en byggnad vilken som helst. Klart är i alla fall att även författaren Virginia Woolf nu haft sin vision. Vision eller chock som hon själv kallade de ögonblick av klarsyn som hon ibland kunde uppleva. Epifanier som förde med sig skräck och fysiskt sammanbrott men som också gjorde henne till konstnär. För vanligen syntes henne världen vara tom ”som vadd”. Men när hon skrev kunde hon plötsligt ana ett mönster bakom vadden.

Ett sådant mönster är ”Mot fyren”. Men jag älskar den inte för att kvinnorna och barnen kämpar så modernt för sin självständighet eller för andra friheter som Virginia Woolf, likt vännerna i Bloomsburygruppen, var tidig med att driva. Jag älskar den inte heller för att mannen är en varg som skäller och inte ser blommorna. Nej, allt är mycket mer komplicerat än så. Komplikation var Virginia Woolfs metod. Ingenting i boken är statiskt, utom möjligen Mrs Ramsays irriterande skönhet. Inte den mördande existensen - men inte heller de små vardagliga miraklen. När som helst kan den sammanbindande länken skäras av. Arkadien må vara överdraget av ett skimmer. Så, plötsligt, är här åter sjabbigt, fragmenterat och söndertrasat.

Allt kan alltid glida över i något annat. ”Becoming” är ordet. Blivande…

Detta möjliga under särskiljer Virginia Woolfs egen text från de många andra efterföljare som inspirerats av ”Mot fyren”.

En sådan roman är den nyutkomna och mycket prisade debuten ”All the Lives we ever lived”. Seeking solace in Virginia Woolf” (Crown. New York). Skriven av litteraturvetaren Katharine Smyth.

Det måste stå var och en fritt att använda klassiker som tröst. Jag erkänner villigt att konsterna ofta har varit mitt halmstrå. Likväl blir jag förvånad över Katharine Smyths intensivt terapeutiska hetta. Hon läser ”Mot fyren” som en bibel. Även hennes egen bok är en sorgesång över en död förälder, i detta fall en döende far - den charmerande despoten, arkitekten och alkoholisten som i skov bryts ned av cancer. Kapitel för kapitel beblandar Smyth sin egen ungdom både med ”Mot fyren” och Virginia Woolfs självbiografi.

Det är djärvt. Jag vet inte om meningen är att usurpera på ”Mot fyren” eller bara att visa hur en klassiker kan bli oumbärlig. Hursomhelst är ”All the Lives we ever lived” bäst när den lämnar ”Mot fyren” och ger sig ut på egen hand för att ingående granska den trassliga relationen mellan far och dotter.

Men det slår mig att Katharine Smyths roman kanske är en nyuppförd bro till sin förlaga. Att man kan läsa den som ett hyperaktuellt samtal över tidsspannet hundra år.

Och då är allt förlåtet.

