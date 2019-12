Därför är de grekiska tragedierna ständigt aktuella

Sakprosa Simon Critchley ”Tragedy, the Greeks and us” Profile Books, 336 sidor Visa mer

Varför finns tragedin? Det är Anne Carson som frågar, och hon svarar: För att du är arg. Varför är du arg? För att du sörjer. En nästan barnsligt enkel ekvation som kunde ha formulerats av Bamse till Vargen. Likväl rymmer den tragedins hela betydelse.

De trettioen bevarade grekiska tragedierna av Aiskylos, Sofokles och Euripides skrevs under våld. I stort sett hela det fjärde århundradet före vår tideräkning låg Aten i krig: först under trettio år mot perserna, sedan nästan lika länge mot Sparta. Det var en för jävlig tid, och en guldålder för litteraturen.

Tragedierna kan uppfattas som gamla reliker från en avlägsen tid, när människans öde var outsourcat till gudar vi inte längre tror på. Ändå är de i många avseenden betydligt mer realistiska än de idealiserade och sentimentala krigsdramer vår tids underhållningsindustri erbjuder. De grekiska tragedierna visar hur vi medverkar till vårt eget fördärv. Där är hjälten ingen lösning på problemet; han är problemet.

Tragedins gestalter är medbrottslingar till sitt öde. De vet vad de gör, men ändå inte: de har ett val, men väljer fel. Tragedin undersöker det komplicerade förhållande mellan frihet och nödvändighet som präglar den mänskliga tillvaron, lika mycket för två och ett halvt tusen år sedan som nu.

Detta är i sammanfattning den brittiske filosofen Simon Critchleys plädering för tragedins aktualitet. Hans nya bok ”Tragedy, the Greeks and Us” kunde vara ett inlägg i ett antal aktuella svenska kulturdebatter (vilka kanske framgår snart), men boken är för bra för att vara användbar.

Den sortens instrumentalism är i själva verket ett av Critchleys angreppsmål. Mot det nyttotänkande enligt vilket historiens uppgift är att lära oss det ena eller andra, eller där litteraturens uppgift är att göra läsaren till en god samhällsmedborgare och författaren till hennes plikttrogna ledsagare, ställer Critchley tragedin som filosofisk utmaning. Dess lärdom är nämligen att den inte lär oss särskilt mycket alls. Tvärtom lämnar den sina gestalter och publik med en omtumlande känsla av vilsenhet, ofta formulerad direkt i dramerna med den återkommande frågan: Vad ska jag göra?

Det är en fråga som förblir obesvarad, och för det har filosofin aldrig kunnat förlåta tragedin. Att Platon fördömer dramatiken är ingen tillfällighet: det skulle rubba hela hans system. Simon Critchleys ärende är att försvara tragedin mot filosofins försök att tränga undan det tragiska i strävan efter ett stabilt fundament på vilket vetandet, moralen och samhället kan vila. Mot denna tanketradition vill Critchley ur tragedin finna insikter till en tragisk filosofi som erkänner osanning, osäkerhet och motsägelser som livets villkor. Här lutar han sig tungt mot Nietzsche, men också mot sofisterna, samtida med Platon och ett av hans hatobjekt.

Sofister som Protagoras och Gorgias betraktas allmänt sedan Platon som glidare, välbeställda retorikkonsulter som mot betalning kunde lura vem som helst till vad som helst. Det verkar ha legat något i det. Men även om de i vissa avseenden kan likna vår tids livscoacher så grundades deras förment ytliga livssyn på en rimlig iakttagelse: människans villkor är outhärdliga; livet är en kris och måste levas som sådan.

Detta är inte bara sofismens visdom utan också tragedins, och det är därför som Platon avskyr bägge. Gorgias med sin talekonst och Sofokles med sitt diktande imiterar tillvaron, och övertalar eller lurar sin publik till tvivelaktiga känslor. Verkligt filosofiskt tänkande, däremot, söker sanningen. I denna uråldriga strid mellan sanningssträvan och uppgivenhet ställer sig Critchley på Gorgias sida och ser illusion och fiktion som nödvändiga kategorier för tänkandet.

Med Nietzsche menar han att den sanningslidelse som uppfanns av Platon och sedan dess dominerat filosofin (så kallade kristna värderingar likaväl som beskäftig humanism är exempel på den) är blind för sina egna begränsningar. Tragedin kan befria oss från denna blindhet eftersom den lär oss att sanningen inte är villkorslös. Det står var och en fritt att kalla denna hållning för postmodern, men i så fall fanns postmoderna tänkare innan det fanns moderna.

Till Critchleys kvaliteter hör hans humor. Men som han också konstaterar, så är skillnaden mellan komedi och tragedi hårfin. För även om det kan gå att hålla sig från skratt så finns ju något som kan likna komik i hur Oidipus blir så upprörd på en medtrafikant att han dödar honom (”a fine example of ancient road rage”, enligt Critchley), trist nog utan vetskap om att den mördade är hans far och kung.

Men (och nu växlar vi spår från komedi till tragedi) när Oidipus dödar Laios, när Kreon dömer Antigone till döden eller när Medea mördar sina barn så gör de det delvis styrda av yttre krafter. De är förbannade. Så arg har jag aldrig blivit, men jag har varit utom mig, betett mig illa. Det har vi alla. I sådana förhoppningsvis sällsynta fall är det något annat som agerar genom oss.

Blodshämnderna i ”Orestien”, Kreons plågsamma självrannsakan i ”Antigone” eller Oidipus bortträngda minnen är alla exempel på hur tragediernas figurer är insnärjda i det förflutnas nät. Det är vi också. Historiens snaror och fällor, som vi ibland undviker, ibland faller i, är det som antikens människor kallade för ”ödet”. Det har inte försvunnit bara för att vi kallar det något annat.

I tragedierna är gestalterna inte helt autonoma, de agerar delvis genom gudarnas inblandning. Idag berömmer vi oss för vår självständighet. Men är vår situation så annorlunda? Är det nätverk av institutioner och konventioner som omsluter oss från vaggan till graven så väsensskild från det som grekerna kallade ödet? Det rör sig oavsett om krafter utanför vår kontroll.

Tragedin finns för att vi är arga, och vi är arga för att vi sörjer, skriver Anne Carson. Men varför sörjer vi? Tja, vi har väl alla våra anledningar, liksom Antigone eller Elektra hade sina. Ett grundläggande skäl till sorg har dock vi människor gemensamt: att världen inte är skapad för oss, och inte heller vi för den. Det är en tragisk insikt som vi får leva med.

