En klarsynt cyniker som inte skonar någon

En gång var jag på disputation för en avhandling i litteraturvetenskap som handlade om aktivistiska poetiker hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad. Med ens det hade börjat ångrade jag min närvaro. Inte för det narcissistiska i att lyssna på ett samtal om sig själv, inte för att jag hade några invändningar mot forskningen eller försvaret. Utan för att jag plötsligt såg fotografier projiceras på mig själv och min kollega. Jag hade redan inventerat salen och konstaterat att jag var den enda svartskallen. Och i det ögonblicket skiftade min förståelse av sammanhanget. Från att ha befunnit mig bland fränder såg jag plötsligt bara hundra vita vetenskapspersoner som betraktade två blattar som sitt studieobjekt.

När Yahya Hassan sex år efter debuten utan förvarning utger sin andra självbetitlade diktsamling ”Yahya Hassan 2” åtföljs den av ett följebrev signerat Gyldendals förlagschef. Där berättar Simon Pasternak om hur han upptäckte den unge poeten och varför han är en så betydelsefull författare: ”fordi han som den første skrev om både ghettoernes overgreb, tæv i familien, hykleri i moskeen, kriminalitet og om systemets overgreb”. Ja, ghetto är numera ett normaliserat ord i den danska debatten, likaså föreställningen om skenheliga muslimer.

Liksom danska Maja Lee Langvads ”Dagar med galopperande hjärtklappning”, en bok om att bli sjuk i sviterna av en föregående diktsamling om adoption och rasifiering, är ”Yahya Hassan 2” ett verk om skrivandets konsekvenser. Det börjar med att jaget ligger ihopkrupen i fosterställning hos Martin Krasnik, journalisten på teveprogrammet Deadline som intervjuar honom i samband med debuten. Resten är historia: 2016 avtjänar han ett fängelsestraff efter att ha skjutit en man i foten, två år senare döms han för fyrtiotvå andra lagöverträdelser och hamnar på rättspsykiatrisk anstalt. Under tider har Yahya Hassan sålt i sensationella 122.000 exemplar.

I fyra delar med titlarna ”Præmieperker” (husblatte), ”Jagtsæson”, ”Feængsler og fanger” och ”Psykoseperker” (psykosblatte) skildrar han livet sedan 2013 med poetiska medel lika enkla och effektfulla som i debuten. Med undantag för några långdikter består boken av korta titelförsedda verser, som byggs upp av anaforer, rim och uppräkningar, skrivna med Hassans karakteristiska versaler. Det fysiska och institutionella våldet är återigen alltings utgångspunkt, paranoian blandas med självförakt och jaget är om möjligt ännu ensammare än tidigare.

Det finns något befriande bokstavligt i Hassans poesi. Skottsäkra västar är bara skottsäkra västar, mobiltelefoner som trollas ut ur rövhål i fängelseceller representerar inte något annat. Men diktsamlingens anala upptagenhet är också ett uttryck för en större berättelse om gränsupplösningens obehag och njutning. ”RØVHULLET HÅLLER INTE SAMMAN PÅ MIG” skriver han, ormar växer ur jagets anus och dikten själv är det rövhålsavtryck han efterlämnar på vita lakan.

När väktarna inte kommer tillräckligt snabbt skiter han i lunchtallriken, räcker över den och säger: varsågoda. Hassans likställer sig själv med samhällskroppens avföring, med den restprodukt som återstår när alla delar av organismen försetts med näring. Samtidigt är hans rövhål en bumerang, den plats där skiten han fått slungas tillbaka.

Den Hassan som i debuten sparkade åt alla håll, och som stundtals anammade högerpopulistisk retorik, riktar sig nu tydligare uppåt. Visserligen omnämns människor fortfarande med nedsättande ord och hans kuk svingar lika vilt som pennan och pistolen, trots att han tappat tilltron till båda. Men här finns också en solidaritet med de som drunknar i gummibåtar på väg till Europa. Det som gör Yahya Hassan galen är inte bara droger och kärlekssorg, utan också blodet på gatorna i Palestina.

En av bokens mest centrala figurer handlar om uteblivna förväntningar och behovet av omkalibrering. Jaget slår sin mor under en psykos och upptäcker att han inte är starkare än henne, han tror att han håller i ett vapen, men märker att han står med en kniv utan skaft. Med en miljon i ena handen och en smyckesask i andra friar han till någon som ringer polisen. Hoppet om att kunna överskrida strukturen grusas gång på gång, för Hassan finns ingen utväg. Varje strategi leder honom bara närmare att bli en karikatyr av sig själv, någon som varken tror på sin gråt eller på sina leenden. Från den platsen formulerar han en sista hjärtskärande dröm: ”JEG VIL IKKE TILBAGE TILL MÅNEN (…) JEG VIL HUSKES SOM ET AF DE MENNISKER / DER IKKE BLEV SLÅET IHJEL / FOR INGENTING / PÅ DEN HER JORD”.

I Danmark pågår en debatt om huruvida Hassan är tillräknelig nog för att ge ut en bok och ifall det är rätt att ge en människa dömd för våldsbrott medieutrymme. Det som skaver med denna utgivning är inte detta. Om man samlade litteraturhistoriens giganter skulle man lätt kunna fylla både dårhus och fängelser. Det är inte heller dikterna i sig, med några undantag är de lika tonsäkra som stenhårda, skrivna med ett brutalt bildspråk och en klarsynthet och som inte skonar någon, allra minst honom själv.

Det som gör mig illa till mods är det faktum att Yahya Hassan gång på gång sätter fingret på vem som är vems studieobjekt i samhället. Och att förhållandet ändå fortsätter. Att alla, från förläggare till livvakter till recensenter till läsare, ”HAR DET BEDRE I MIT LIV / END JEG SELV HAR DET.” Och att vi, samtidigt som vi hyllar hans poesi med de bästa intentioner, i varierande grad är delaktiga i de strukturer som orsakar hans undergång. Eller som Hassan själv skriver: ”JEG DRØMTE OM AT UDFØRE HELTEGERNINGERNE / MEN JEG VAR FORBEHOLDT DET BESKIDTE ARBEJDE / JEG VAR EN UBETYDLIG DEL AF DERES VELSTEND / MENS DE VAR EN BETYDLIG DEL AF MIT FORFALD”.

