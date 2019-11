Hos Joyce Carol Oates finns det ingen ände på förnedringen

Roman Joyce Carol Oates ”Mitt liv som råtta” Övers. Nille Lindgren HarperCollins, 428 sidor Visa mer

Först undrar jag om jag inte har läst den här boken förut. Jag har inte hela Oates digra bibliografi i bakhuvudet men låter inte det här precis som ”Det var vi som var Mulvaneys”? Nej. ”Mitt liv som råtta” är nyskriven – Oates producerar romaner lika ofta som vi andra byter underkläder – men ett representativt exempel på Oates romankonst. Språkligt, formmässigt, innehållsmässigt, budskapsmässigt. Karaktärerna, platserna, relationerna: Oates vet precis vad hon pratar om. Hon har gjort det ett tag nu.

I centrum av berättelsen finns Violet Rue. Hon växer upp i en stor familj som tillhör den vita arbetarklassen. Massor av syskon. Råbarkad pappa. De kämpar, de trälar på. Den halvfattiga familjen som Oates har skildrat förr: familjelivet som går sin gilla gång tills katastrofen inträffar. De äldre sönerna misshandlar en ung, svart kille till döds. Lillasyster Violet är tolv år, och misshandlas svårt av sina bröder för att hålla tyst om det hon vet. Som en varning. En maktmarkering, som familjen, modern, systrarna, väljer att inte se.

Förvirrad, svårt skadad och blödande – ett tillstånd Violet under bokens gång ofta återfinns i – berättar hon sanningen för skolsköterskan, och processen är i gång. Violets liv som råtta, som tjallare. Att svika familjen anses som ett värre brott än att begå ett rasistiskt motiverat mord. Socialtjänsten flyttar Violet till ett familjehem, senare till en moster. Bröderna sätts i fängelse, och Violet lever med den ständiga rädslan att de ska släppas fria och få tag på henne. Göra slut på henne. Resten av familjen har vänt henne ryggen. Dottern som svek.

Efterdyningarna i samhället, i familjen. Efter brottet, efter traumat. Så typiskt för Oates, att undersöka spillrorna efter katastrofen. Hon väjer inte för rasismen, sexismen, motsättningarna mellan svarta och vita i den typen av mindre städer hennes romaner så ofta återvänder till. I ”Mitt liv som råtta” lyckas hon även avhandla rasbiologi, nazism, det bristfälliga socialsystemet och systematiska sexuella övergrepp.

Det finns ingen ände på den förnedring och det våld Violet utsätts för. En antisemitisk mattelärare som drogar henne och utnyttjar henne sexuellt. Mannen hon städar hos som kränker och slår och förödmjukar. Skolkamraternas spott och spe.

I essän ”Why is your writing so violent?” från 1981 skriver Oates att frågan ständigt återkommer, oavsett var hon befinner sig. Varför skriver du så mycket om våld? I frågan ligger mer eller mindre underförstådda antydningar om henne som person, om hennes uppväxt, hennes egna erfarenheter, henne själv som sexuellt objekt, sexuellt subjekt. Den normaliserade blicken på den kvinnliga författaren: ditt skrivande är terapeutiskt, det handlar förstås om dig. Har du haft en dålig barndom? Är du traumatiserad av livet?

”Mitt liv som råtta” får mig inte att undra över Oates uppväxt. Inte heller varför hon skriver om våld. Våld är allestädes närvarande, vi lever i en värld som präglas av det. Min fråga gäller offret. Oates offer är en återkommande gestalt: flickan eller den unga kvinnan. Utsatt. Vit, smärt, vacker. Långt hår, långa ben. Tilldragande. Alltid mager. Oates låter dem kastas mellan våld, kränkningar, sexuella övergrepp, psykisk misshandel. Neddrogade, värnlösa. Utan agens. Vem eller vad är den här återkommande figuren? Hur ska den läsas? Vi ser henne jämt, i filmer och tv-serier. Det vackra liket, den unga vita kvinnan som är sexig ända in i döden.

Vad som gör ”Mitt liv som råtta” till plågsam läsning är Violets avsaknad av agens. Av reaktioner, av egen vilja. Kanske är det så offergestalten provocerar mest: genom att inte säga nej, genom att aldrig protestera. Är det vad som ska få oss läsare och tittare att reagera?

