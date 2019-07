Mellan mörker och gudomligt ljus

Robert Burtons ”Melankolins anatomi” är en underlig bok. Pratig, bitvis malande och absurd i sin detaljrikedom och med sina ändlösa utvikningar och upprepningar. Den utkom i sin ursprungliga form 1621 och blev med en gång så populär att den redan under författarens livstid trycktes i en mängd nya, ständigt utvidgade utgåvor.

Dess popularitet tycks inte ha avtagit. Härom året förklarade en skribent i brittiska The Guardian att Burtons Anatomi är den bästa bok som någonsin skrivits. Nu finns den i tonsäker svensk översättning av Arne Melberg. Det handlar om ett urval – 1 300 sidor har blivit 250. Det räcker gott för att förstå såväl tematik som metod, även om bokens charm förstås bitvis ligger i dess oöverskådliga myller och orimliga omfång.

Någon vidare stilist var inte Burton, och det var han medveten om: ”Jag bryr mig inte, som den vältalige, om den snygga dispositionen utan försöker bara uttrycka mig så rakt på sak som möjligt.” Hans bok rör sig som floden, som än störtar fram, än rör sig sakta och trögt, ibland rakt fram, ibland vindlande: ”Först djup, så grund, ibland lerig, sedan klar, ibland bred, sen smal – så flyter min stil, växlar mellan det allvarsamma och det lätta, det komiska och satiriska, mellan det elaborerade och det slarviga, allt efter vad ämnet kräver.”

Men vad är då ämnet för denna labyrintiska avhandling? Det korta svaret lyder: själslivet.

Den som vill svara mer utförligt måste reda ut läran om de olika temperamenten och förtydliga varför just melankolin ansågs ha en särställning. Antikens läkare utvecklade teorin om de fyra kroppsvätskorna som påstods påverka våra sinnesstämningar. I ett ofta citerat fragment som brukar tillskrivas Aristoteles finner vi idén om melankolin som resultatet av alltför stor dominans av svart galla i kroppen. Å ena sidan skapar den svarta gallan tröghet och inre mörker, å andra sidan kan den ge upphov till plötsliga blixtar av inspiration och skaparkraft. Melankoli är en form av passivitet och depression, men den möjliggör också kreativitet och ögonblick av extas. På många sätt föregriper analysen av melankolikerns komplexa själsliv romantikens tankar om geniet, ett storslaget psyke som slits mellan mörker och gudomligt ljus.

Kolerikern, sangvinikern och flegmatikern må alla vara värda viss uppmärksamhet, men endast den som drabbas av den svarta gallans symptom tycks förtjäna en utredning som sträcker sig över mer än tusen sidor och som förgrenar sig på ett vis som involverar samtliga vetenskaper. Burton tillbringade största delen av sitt vuxna liv vid universitetet i Oxford. Hans studerade matematik och en mängd andra ämnen, även astrologi. Han var bibliotekarie vid sin tids största bibliotek och tycks ha läst sig igenom en närmast ändlös litteratur. Han prästvigdes och var när den stora boken gavs ut verksam som kyrkoherde.

Burton gör ingen hemlighet av att han själv led av den svarta gallans dystra yttringar och att boken är resultatet av hans oupphörliga försök att övervinna sitt tungsinne: ”Jag har kunnat konstatera att lättja, mer än något annat alstrar denna vätska.” Att skriva sig fri från mörkret är i hans fall en syssla som aldrig kan avslutas. Varje dag hotar dunkla safter att göra den overksamma kroppen tung och trög. Ännu värre är påföljden för den slöa själen: ”Ingenting är som lättja när det gäller att sätta igång melankolin, få den att tillta och hålla i sig.” Kropp och själ tycks sammanflätade i Burtons värld och som läsare får man ofta intrycket att bokens ”äckliga kryp som gror i stillastående vatten” rör sig fritt mellan fysiologins som psykologins sfärer, vilka ännu inte skiljs åt på det vis som något decennium senare sker i René Descartes skrifter.

Bokens fullständiga titel säger en del om Burtons expansiva syn på sitt ämne och hans ovilja att summera eller förenkla: ”The anatomy of melancholy, what it is: with all the kinds, causes, symptomes, prognostickes, and several Cures of it. In three maine partitions with their several sections, members, and subsections. Philosophically, medicinally, historically, opened and cut up.” De sista orden tydliggör att boken verkligen vill vara en kroppslig dissektion och att det handlar om en ”skära upp” det föremål som undersöks. Som om melankolin vore en kropp som inför en fascinerad publik kan öppnas med skalpell och presenteras i en av de anatomiska teatrar som blev moderna i Burtons samtid.

Men någon sådan klinisk precision handlar det samtidigt inte alls om. Tvärtom förlorar sig Burton ständigt i anekdoter och mer eller mindre ovidkommande detaljer. Tonen är oftast munter. En smula grälsjukt går han till attack mot andra skribenter men förmedlar samtidigt ett lustfyllt förhållande till sitt undflyende och alltmer vidsträckta ämne. Till stora delar är boken uppbyggd kring citat, inte sällan på latin. Enligt förordet hänvisar han till runt 1250 författare. Det slår mig att den skribent som under 1900-talet mest idogt studerade melankolin, Walter Benjamin, i sitt mest omfattade arbete, Passage-verket, byggde ett liknande citatkosmos.

Ibland blir Burton riktigt tjatig, som i den komiskt enformiga uppradningen av alla de födoämnen som sägs förorsaka melankoli. Nötkött alstrar frodigt melankoliskt blod. Varning för fjäderfä. Duva och påfågel gör en melankolisk. Detsamma gäller mjölk och smör och ost och kvarg. Get- och kaninkött likaså. ”Allt vilt, som rådjur, är melankoliskt och orsakar dåligt blod.” Vidare: ”Haren har ett mörkt kött, svårsmält och melankoliskt.” Till slut kommer något som liknar en sammanfattning: ”Regeln är att sådant kött som är svårsmält leder till melankoli.” Att matsmältningens problematik har en så framskjuten roll kan förvåna den som i första hand väntar sig analyser av den inspirerade melankoliska själens mer upphöjda uttryck.

Inget konstverk har i så hög grad givit upphov till tolkningar av detta ämne som Albrecht Dürers ”Melencolia I” (1514), ett litet kopparstick, som i extremt förtätad form presenterar hela den värld av allegorier och emblem som melankolins kulturhistoria frambringat. På en yta av 25 x 17 cm lyckas Dürer förmedla den dubbla natur som återkommit i tolkningarna av den svarta gallans temperament. Den grubblande ängeln som är bildens centrala gestalt tycks vila i ett tillstånd av inåtvänd passivitet. Kring sig har hon föremål ur hantverkets och vetenskapens värld, gåtfulla geometriska kroppar och matematiska symboler. En stege leder upp i himmeln. En komet och en regnbåge visar att de högre sfärerna kan erbjuda de mest sällsynta underverk för den som är mottaglig.

Det är uppenbart att inte en enda detalj i denna bild är utan allegorisk betydelse. Faktum är att det är konsthistoriens mest idogt uttolkade konstverk. Erwin Panofsky, som ägnade bilden en rad studier, menar att det var denna bild som för första gången lyfte melankolins populära och folkloristiska tradition till konstens nivå. Dess inflytande har varit enormt och fortsätter in i vår tid. Kanske kan man säga att hela Burtons pladdriga jätteverk här koncentreras och förädlas till en enda scen.

Varför heter Dürers verk ”Melencolia I”? Planerade han att skapa ytterligare bilder som visar upp andra aspekter av detta outtömliga motiv? Också den frågan har gett upphov till doktorsavhandlingar.

Såväl Burtons kolossala studie som Dürers förtätade allegoriska tablå — två ytterligheter i melankolins kulturhistoria — fortsätter att inspirera. Från Peter Weiss via W. G. Sebald fortplantar sig den svarta gallans emblem in i vår tid. Med psykoanalysen tog hela teoribildningen kring sorg och melankoli ett steg i ny riktning. Märkligt nog betonar Freud och hans lärjungar ätandets symboliska betydelse för det melankoliska jagets tillblivelse. Den enda som lyckats läsa in detta digestionstema i Dürers förfinade bildvärld är mig veterligen Gunnar Ekelöf. Längst ner i hörnet, bitvis gömd under klänningen anar han ett objekt som han påstår måste vara ett redskap för lavemang. Ängeln lider kanske av matsmältnings problem?

Bland dem som i dag fortsätter att intressera sig för melankolin som symptom och kulturhistoria finns Karin Johannisson, Julia Kristeva och Judith Butler, de båda senare i Freuds efterföljd. Vad de tycker om Burtons pladdriga men omåttligt populära bok vet jag ingenting om. Den är på en gång frustrerande och förtjusande. Och utan den hade västerlandets föreställning om konstnärligt skapande förmodligen sett något annorlunda ut.

Det är roligt att Burton nu finns på svenska. Melankolins anatomi var hans stora livsgärning. Hans enda andra bok var en komedi om ett rikt lärosäte som gästas av en grupp charlataner som utger sig för att vara filosofer. Med en grupp prostituerade i släptåg försöker de lura till sig universitetets medel. Kanske även det ett tema som fortsätter att vara aktuellt i forskarvärlden?