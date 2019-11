Spretig och uppfordrande antologi om klimatet

Ungdomsbok ”Vad håller ni på med? – En antologi om klimatet” En bok för alla Visa mer

”Det som hade förändrats var att en annan ton hade smugit sig in i suset. En rasslande ton, inte helt som av ormfjäll, men något ditåt.”

Inger Edelfeldt skriver isande om det mikrodrama som utspelar sig utanför hennes fönster under den rekordtorra sommaren 2018. Ett av innergårdens lövträd håller på att torka ihjäl och Edelfeldt ger sig ut med hinkar och vatten, överrumplad av sina känslor: ”Jag kände mig pinsam, lite tvångsmässig, och hoppades att ingen såg att jag grät.”

Detta i ”Vad håller ni på med?”, förlaget En bok för allas antologi om klimatet och dess skrämmande förändringar, med bidrag av författare, tecknare, musiker, aktivister och andra som engagerat sig i frågan. Någon redaktör eller avsändare syns däremot inte till, och det framstår som oklart till vem boken riktar sig. Flera av bidragen låter som något ur en ungdomsbok (som Annika Norlins novell ”Det naturliga urvalet”), medan titeln, ”Vad håller ni på med?”, förefaller adresserad till koldioxidutsläppande vuxna.

Vid sidan av vreden ger antologin stort utrymme åt hoppet, för några domedagsprofetior bjuds vi knappast på.

Jag gissar att det trots allt är det uppväxande släktet som är målgruppen, och här finns också stigar att följa för den läsare som ids leta. Björn Wiman läser exempelvis John Steinbecks roman ”Vredens druvor” i ljuset av de kaliforniska skogbränderna under hösten 2018, och därpå vidareutvecklas vredestemat, ganska effektfullt, med Greta Thunbergs tal till FN från december 2018, tryckt i sin helhet: ”We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.”

”I början var jag väldigt arg” heter nästkommande nummer, av tecknaren Kalle Johansson som i serieform (!) intervjuar klimataktivisten Samuel Jarrick vars engagemang tog avstamp i ångest, ilska och frustration – något som han lärde sig att hantera enligt en modell för konflikthantering, kallad nonviolent communication: ”Jag har blivit mån om att kolla vad andra människor är i för läge … ”

Vid sidan av vreden ger antologin stort utrymme åt hoppet, för några domedagsprofetior bjuds vi knappast på. De skönlitterära bidragen söker sig visserligen mot det dystopiska, som Elisabeth Östnäs ”Jordlöpare”, men de vetenskapligt hållna texterna är av mer uppfordrande karaktär. ”Vi har allting som behövs, all kunskap och alla möjligheter, för att stoppa uppvärmningen”, avslutar Torill Kornfeldt sin betraktelse ”När det var djungel på Antarktis”. ”Det enda som krävs nu är att vi agerar.”

Inger Edelfeldt berättar inte hur det går för hennes uttorkade gårdsträd, men för Dagens Nyheters läsare kan jag avslöja att hennes agerande verkar ha gett resultat.

”Efter allt regnande mår det bättre”, skriver Edelfeldt i ett mejl. ”Det krävs flera års torka för att ta död på ett träd, har man sagt mig.”

