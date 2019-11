Bon Iver till Way out west

Torsdagen den 13 augusti kommer Bon Iver till Slottsskogen i Göteborg för en spelning på Way out west, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Tidigare i höstas släppte det amerikanska indierockbandet med Justin Vernon i spetsen, sitt fjärde album ”i, i”, efter ett fem år långt uppehåll. För ett år sedan uppträdde Bon Iver i Globen och i somras på Mölleplatsen i Malmö. Bon Iver har tidigare spelat på Way out west, första gången redan 2009.

Nästa års Way out west äger rum den 13-15 augusti i Göteborg. Vilka som gör Bon Iver sällskap i Slottsskogen kommer Luger att presentera löpande. Biljettförsäljningen öppnade under onsdagen.