Bong Joon-ho: ”Utan filmen hade jag varit död eller suttit på mentalsjukhus”

Bong Joon-ho är inte direkt den extroverta typen som övar tacktal i förväg och älskar att sola sig i strålglansen. Faktum är att han har direkt fysiskt plågsamma minnen från årets Guldpalmsutdelning i Cannes.

– Jag hade fruktansvärda smärtor när jag gick upp på scenen! När Alejandro González Iñárritu utropade ”Parasit” till vinnare fick jag ett stenhårt slag över revbenen av min huvudrollsinnehavare King Hang-so, och efter det kramade han nästan ihjäl mig. Så även om jag hade haft ett förberett tal så skulle jag inte ha kunnat hålla det i alla fall, haha. Fast jag uppskattade den varma kramen från jurymedlemmen Catherine Deneuve, säger Bong Joon-ho på telefon från Seoul – med hjälp av en tolk som sitter i Los Angeles i en helt annan tidzon.

Att vara den första sydkoreanen någonsin som vunnit Guldpalmen är ingen liten bedrift med tanke på den stentuffa konkurrensen av profilerade landsmän som Park Chan-wook, Lee Chang-dong, Kim Ki-duk och Kim Jee-woon.

Men så hade han också för en gångs skull lyckats imponera på sin ”stränga och skräckinjagande” fru – som alltid får läsa hans alster först. När hon läste manuset till ”Parasit” fällde hon omdömet: ”Hmmm, inte illa.” Efter Guldpalmen har filmen varit ute på ett globalt segertåg och spelat in långt över en miljard kronor i världens biosalonger. En originell korsning mellan en durkdriven dramakomedi om klasskrockar och frätande social kommentar till dagens Sydkorea.

– Ja, storyn är väldigt politisk, men det var aldrig mitt mål att göra någon sorts propagandastycke. Jag ville egentligen bara skapa en kul filmisk upplevelse. När ”Parasit” väl var färdig insåg jag att det var ett väldigt naket och vasst porträtt av vår tid, kanske till och med obekvämt för många, säger Bong Joon-ho.

Under sin karriär har han gjort sig känd för sin sarkastiska humor och sin vana att utmana olika genrer genom att bryta mot koderna. I början av 2000-talet slog han igenom stort på hemmaplan med seriemördarthrillern ”Memories of murder” som mixade melankoli och humor. Sedan dess har han bland annat regisserat monsterfilmen ”The host”, samt två engelskspråkiga sci-fi-allegorier som på olika sätt tar sig an kapitalismen – den dystopiska fantasythrillern ”Snowpiercer”, som utspelar sig på ett klassegregerat jättetåg som rullar runt på en planet som blivit obeboelig, och djurrättsdramat ”Okja” för Netflix.

– Jag gillar att försöka skapa något nytt även om jag inte ser det som någon lek med genrer. Snarare är det så att de klassiska Hollywoodgenrerna inte riktigt går att tillämpa på en halvö i östra Asien. Så ser inte den koreanska vardagen ut, säger han.

”Parasit” är ett resultat av en idé som grott i bakhuvudet sedan collegetiden då han extraknäckte som privatlärare till en son i en stenrik överklassfamilj.

– Jag fick sparken efter två månader, men det var en rätt kul och märklig erfarenhet, det kändes som om jag spionerade på familjen. Jag blev helt upptagen av idén med infiltration och lekte med tanken på vad som skulle hända om jag skulle försöka få in alla mina kompisar i den här familjen, berättar Bong Joon-ho med ett litet roat skratt.

”Parasit” kretsar kring den fattiga men gatusmarta familjen Kim som bor i en halvkällare och den snofsiga rikemansfamiljen Park som lever i ett överdådigt, minimalistiskt lyxhus med storslagen trädgård. Det är bäddat för klasskrockar när familjen Kim börjar infiltrera och parasitera på Parkfamiljen som älskar att skylta med sin goda smak men är livrädda för att känna lukten av vanliga människor på t-banan.

Men tanke på filmens överraskande tvister ska resten av handlingen inte spolieras, men det är uppenbart att ”Parasit” surfar på den internationella vågen av hyllade storfilmer som kretsar kring klassgränser och växande ekonomiska klyftor.

– Det är naturligtvis inte så att vi regissörer har hemliga rådslag och bestämmer teman, utan snarare att konstnärer tenderar att spegla tidsandan. Min ingång med ”Parasit” var att skildra något vardagsnära och titta på det i mikroskop. Men jag tror att klassfrågan är något som väcker känslor hos alla, säger han.

Bong Joon-ho Född 1969 i Daegu, Sydkorea. Filmregissör och manusförfattare som fick sitt genombrott med kriminaldramat ”Memories of murder” 2003. Hans dystopiska sci-fi-dramat ”Snowpiercer” från 2013 var Sydkoreas dyraste filmproduktion någonsin. Vann Guldpalmen i Cannes 2019 med ”Parasit” som också har tre Golden globe-nomineringar (regi, manus och utländska film). Filmen är också med på den korta listan inför Oscarsgalan. Filmografi i urval. ”Parasit” (2019) ”Ojka” (2017) ”Snowpiercer” (2013) ”Madeo” (2009) ”The host” (2006) ”Memories of murder” (2003). Visa mer

– Däremot försökte jag inte att särbehandla några av mina rollfigurer – jag försökte att skildra alla med samma sorts sympati och samtidigt behålla en distans. Ett annat skäl var att jag gillade att komma hem och filma på koreanska efter två engelskspråkiga filmer med rätt stor budget, säger han.

Också nästa film, det åttonde i ordningen, ska spelas in i Seoul och kretsa kring en hemsk händelse som inträffade i den sydkoreanska huvudstaden. Efter det är det dags för engelskspråkig film som utgår från en tidningsartikel från 2016.

Men först väntar hans första Oscarskampanj. ”Parasit” får nog betraktas som favorit i Oscarsklassen för starkaste icke-engelskspråkiga film och överlevde den första gallringen i början av veckan. ”Parasit” har dessutom tre nomineringar inför Golden Globe-galan.

– Oscarsgalan är alltid svår att förutspå, men det känns fint att ”Parasit” är en koreanskspråkig film med skådespelare som jag har jobbat med tidigare. Jag hoppas att min film har bidragit till att minska amerikanernas motstånd mot att läsa textremsor, säger han.

Boog Joon-ho menar att hela hans yrkeskarriär kretsar kring hans egen besatthet av att skildra olika saker på filmduken.

– När jag ser tillbaka inser jag att det alltid har funnits ett skäl till min drivkraft. Det är inte något upphöjt poserande utan ofta kopplat till något mer konkret och personligt som jag har gått igenom. Ofta har jag också kunnat lösa personliga problem genom att göra film. Samtidigt är jag medveten om att min besatthet ofta har varit för stark för dem jag jobbat tillsammans med, säger han lite urskuldande och skrattar lite:

– Om jag inte hade fått möjlighet att göra film hade jag antagligen varit död vid det här laget eller suttit på mentalsjukhus.

