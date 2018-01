Bowies Volvo såld för miljonbelopp

Med blott 5.300 mil på mätaren var den framlidne rockikonens Volvo från 1981 förvisso i ”utomordentligt gott originalskick”. Slutpriset överraskade ändå den schweiziska auktionsfirman som värderade bilen till en halv miljon kronor inför försäljningen, rapporterar Automobile Magazine.

Volvo 262C tillverkades för att främst kunna konkurrera med andra lyxiga bilar på den amerikanska marknaden. David Bowie beställde sitt åk i juni 1981, strax innan tillverkningen upphörde och fick bilen levererad till sitt dåvarande hem i Schweiz. Han torde ha uppskattat läderklädseln, de turbinlika lättmetallfälgarna, luftkonditioneringen, den trestegade automatlådan och Blaupunkt-högtalarna till stereon.

De 155 hästkrafterna under huven kan dock knappast ha varit inspirerande. Möjligen valde han en slö svensk bil i preventivt syfte:

Fyra år innan världens mest inflytelserika glamrocksångare någonsin köpte sin fyrkantiga Volvo släppte han ”Always crashing in the same car”. En påstått självbiografisk låt löst baserad på hur han, i en period av groteskt kokainmissbruk, kör runt i allt högre hastighet i ett hotellgarage med sin synnerligen potenta S-klass-Mercedes. Han har kört in i garaget efter att medvetet ha krockat med en langare som - han tror - har blåst honom. Intill honom i låten sitter en ”Jasmine”. I själva verket är det dock troligen Iggy Pop, den galne protopunkaren som just blivit utskriven från ett mentalsjukhus. De väntar båda på att den suicidala åkturen ”i säkert 150 kilometer i timmen” när som helst ska sluta i en krasch.

Några sådana infall hade Bowie aldrig fått om han hållit sig till en Volvo från början.