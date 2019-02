Bowies son Duncan Jones säger att filmteamet varken har tillstånd att använda faderns musik eller konsertklipp. På Twitter skriver han att det ”är upp till publiken” om den vill se en biopic utan musik eller ha de anhörigas tillstånd”. Producenten Paul Van Carter bakom filmprojektet betonar dock i Entertainment Weekly att filmen inte är ett porträtt av David Bowie.

I stället beskriver han den som en skildring av ”en vändpunkt i Davids liv” vid tiden för dennes album "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” som gavs ut i juni 1972. Filmen är dock inte avhängig originalmusiken. Den fokuserar enligt Van Carter i stället på hur Bowie utvecklade sitt alter ego Ziggy, inte hitlåtarna.

– Vi informerades om att de anhöriga inte tänkte ge oss tillåtelse att använda musiken, vilken de aldrig gör. Men vi kommer inte använda någon Bowiemusik, det var vi klara över hela tiden.

Duncan Jones, själv regissör, uppmanar samtidigt författaren Neil Gaiman (känd för sin tecknade serie ”The Sandman”, utgiven 1988 till 1996) och regissören Peter Ramsey (”Spider-Man: Into the Spider-Verse”) att göra en film om David Bowie. Om de beslutar sig för det så kommer han att uppmana alla sina anhöriga att bidra till ett sådant projekt.

– Överväg detta, skriver Jones på Twitter till Ramsey, jag tror att du skulle kunna skapa något lika säreget som du just åstadkom med ”Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Den kommande ”Stardust” ska regisseras av Gabriel Range med den brittiske artisten och skådespelaren Johnny Flynn i rollen som Bowie. Flynn, född 1983, har medverkat i ett tjugotal filmer, däribland i ”Genius” som en ung Albert Einstein. Han är vidare frontman i det inte särskilt kända folkrockbandet Johnny Flynn & The Sussex Wit som släppt två album, det senaste utgivet 2010.