”Bridesmaids”-duon ställer in inspelningar i Georgia efter ny abortlag

Det är duon Kristen Wiig och Annie Mumolo som återförenats för en ny film, ”Barb and Star go to Vista del Mar”, med planerad premiär nästa år. En representant för Kristen Wiig bekräftar för Variety att inspelningarna i Georgia blåsts av, i ljuset av den lagändring som, om den inte stoppas i domstol, förbjuder abort efter att fostrets hjärta börjat slå.

Georgia har en stor filmindustri, bland annat på grund av generösa produktionsrabatter. Men efter att lagändringen röstats igenom har flera filmbolag lovat att bojkotta delstaten. Även inspelningarna av nya Amazon ”The Power” har nu ställts in, rapporterar Time. Andra, däribland Motion picture association of America (MPAA) som representerar fem stora filmstudiorna i Hollywood, har väntat med att ta beslut i avvaktan på att lagen prövas i domstol.

Den nya komedin av Kristen Wiig och Annie Mumolo handlar, som TT tidigare rapporterat med hänvisning till The Wrap, om två bästa kompisar som lämnar sin lilla hemstad i den amerikanska mellanvästern för att semestra i Florida. Duon, som producerar, skriver manus och spelar huvudrollerna hade stora framgångar med ”Bridesmaids” (2011) som nominerades till Oscars, Golden Globes och Bafta.

