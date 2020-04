Briljant om terrorns brutala baksmälla

Reportagebok Patrick Radden Keefe ”Säg inget – en sann historia om mord och terror på Nordirland” Övers. Bengt Ohlsson Albert Bonnier förlag, 389 sidor Visa mer

”Another head hangs lowly/ Child is slowly taken/ And the violence, caused such silence/ Who are we mistaken?”.

Dolores O'Riordan protestsång ”Zombie” blev genast en monsterhit när den kom 1993. Den irländska Cranberries-sångerskan hade snabbskrivit låten i ett heligt raseri över ett av IRA:s terrordåd samma år där bland annat två barn fick sätta livet till. Då hade ”The troubles”, den våldsamma konflikten på Nordirland, pågått i nära ett kvarts sekel inbäddad i en epidemisk tystnadskultur.

En som, trots sina irländska familjerötter, inte hade ägnat ”The troubles” något större intresse var den amerikanska journalisten och författaren Patrick Radden Keefe. Allt skulle ändra sig när han 2013 läste en dödsruna om den ikoniska IRA-kvinnan Dolours Price. Stjärnskribenten på prestigemagasinet The New Yorker blev djupt tagen av hennes tragiska öde.

Författaren Patrick Radden Keefe som skrivit ”Säg inget”. Foto: Pontus Höök

Price var ung och karismatisk idealist som kom från en familj av militanta IRA-aktivister med en pappa som hellre läste bombmanualer än godnattsagor för sina döttrar. Ändå började Price sin motståndskamp som en övertygad ickevåldsförespråkare innan hon radikaliseras och blev en av IRA:s mest hängivna fotsoldater. Hon var också ett slags omslagsflicka för 70-talets terrorromantik. Senare i livet drabbades hon av terrorns tunga baksmälla, traumatiserad av sina upplevelser och svårt alkoholiserad.

Hennes öde var en starkt bidragande orsak till att Radden Keefe kom att ägna ”The troubles” samma fanatiska intresse som några av dem som befann sig i dess centrum. Den kompakta mur av tystnad som mötte honom under hans första resa till Belfast triggade honom bara ännu mer att få människor att börja prata.

”Säg inget” är ett resultat av fyra års journalistiskt arbete och ändlösa intervjuer. Titeln är hämtad från Nobelpristagaren Seamus Heaneys dikt ”Whatever you say, say nothing” – ett mantra som genomsyrar hela den långa, infekterade konflikten som förstummade ett helt samhälle och krävde nära 4 000 dödsoffer.

Det har skrivits otaliga böcker om Belfast som en laglös krigszon av sekteristiskt våld mellan paramilitära gäng och den brittiska armén, tvångsförflyttningar av familjer, no-go-zoner, bombattentat, tortyr och hungerstrejker. Men få är lika fängslande eller mer gripande än denna bladvändare.

Bild 1 av 2 Graffiti i västra Belfast 1983 som uppmanar till tystnad. Foto: Alain Le Garsmeur The Troubles Archive / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 IRA-vänlig graffiti i Creggan, Derry 2019 som varnar invånarna för att samarbeta med polisen kring mordet på journalisten Lyra McKee. Foto: George Sweeney / Alamy Stock Photo Bildspel

”Säg inget” är en ovanligt lyckad hybrid mellan personbiografi, undersökande reportage, politisk samtidshistoria och en true crime-berättelse kring en känd mordgåta som fortfarande hemsöker Nordirland – en katolsk änka som fördes bort av IRA inför sina tio barn i Belfast 1972 - anklagad för att vara en informatör åt britterna. Författaren använder hennes tragiska öde för att fånga in läsaren redan i första meningen: ”Jean McConville var trettioåtta när hon försvann, och hon hade tillbringat halva sitt liv antingen gravid eller nyförlöst...”.

Det finns ett starkt sug hela boken igenom där Keefe elegant väver i hop McConville, Price och några andra individers öden med den större politiska historien. Keefes skönlitterära manér gör att det ofta känns mer som en fiktiv roman med en spinnande dramaturgisk motor.

Hus som skadats i ”The troubles” på 70-talet. Foto: Alamy

Tidsmässigt rör sig boken från studentupprorens 60-tal till fredsuppgörelsen 1998 och dess efterspel. Men Keefe blir aldrig slav under plikten att göra en heltäckande historieredovisning. I stället låter han de handplockade huvudpersonerna leda oss genom historien. Till exempel berörs den historiskt avgörande ”Blodiga söndagen” 1972 – då brittiska soldater öppnade eld mot katolska demonstranter – bara kortfattat eftersom ingen av hans protagonister var närvarande.

Det finns förstås vissa uppenbara risker med att använda fiktionens suggestionskraft för att skildra verkliga människor som ett slags romanfigurer, men Radden Keefe klarar balansakten utan att det blir sensationssökande. Han är visserligen både en lysande stilist och berättare, men hans stora styrka är förmågan att leva sig in i komplexa människor som ofta gör katastrofala val i moraliska gråzoner.

Minnesplats nära Shellinghill Beach, platsen där Jean McConville begravdes efter att ha blivit bortförd och mördad av IRA 1972. Foto: Irish Eye / Alamy Stock Photo

”Säg inget” är en bok om lidande som inger samma sorts känsla som en vemodig och melankolisk irländsk poplåt. Samtidigt skildrar Radden Keefe mekanismer som går att tillämpa på de flesta konflikter som kretsar kring sekteristiskt våld.

Som många andra uttolkare framställer han religionen mer som ett slags identitetsmarkör i en konflikt som i grunden handlar om klass, kolonialism, förtryck och ett utanförskap där en minoritet (katolikerna) upplever sig vara andra klassens medborgare. En lättantändlig mix som kan bli livsfarlig om man lyckas radikalisera tillräckligt många unga människor som fattar impulsiva beslut som sedan får våldsamma konsekvenser för all framtid.

Synd att inte de brittiska väljarna läste ”Säg inget” innan de tryckte på brexit-knappen. Med dagens sköra fred och pyrande konflikter är boken en blinkande varningslampa inför framtiden. Fast mer än något annat är den en påminnelse om att det aldrig går att tiga ihjäl det förflutna – hur desperat man än försöker.

Läs fler texter av Nicholas Wennö och fler av DN:s bokrecensioner

Läs intervju med Patrick Radden Keefe :

”Jag ville skildra lockelsen utan att romantisera”