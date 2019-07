British Museum visar hbtq-skatter

British Museum börjar erbjuda guidade visningar med hbtq-tema, skriver The Guardian. Tolv volontärer ska visa besökare föremål som en 11.000 år gammal figurin av ett samkönat par under kärleksakten, en romersk bägare med älskande män och chokladkoppar som tillhört aristokraterna Lady Eleanor Butler och Sarah Ponsonby, kända som ”The Ladies of LLangollen”

Silversmeden Hal Messel bidrar till samlingen med åtta nygjorda olikfärgade silverbägare döpta till ”Pride cups”, en för varje färg i den ursprungliga Pride-flaggan. ”Jag vill öka medvetenheten kring hur könsidentitet och sexuell läggning fortsatt är så marginaliserad i den samtida konstvärlden”, säger han.