Britt Ekland i protest mot brittiska backstagevillkor

Britt Ekland befinner sig på turné med en komedithrillern ”The cat and the canary”, en whodunit av John Willard som utspelar sig på ett avlägset gods. Men förhållandena hon tvingas utstå bakom scenen är erbarmliga, uppger hon i ett brev till branschtidningen The Stage.

Hon klagar över omklädningsrum med utsatta hinkar för att samla upp regnvattenläckage från taket och ”kalldrag kraftiga nog att bära upp pappersdrakar”. Särskilt starka invändningar har hon mot Queen’s theatre i Devon som hon menar har ”mycket daterade” faciliteter backstage.

”Jag är en vikingakrigare och borde inte kunna få luftvägsinfektion. Det är inte det enda exemplet, men helt klart ett av de värsta jag någonsin har upplevt”, skriver stjärnan.

Teaterturen ska vara den första Britt Ekland har gjort på över tio år. Från ledningen på en av institutionerna ska hon ha fått responsen: ”Jaha, men det är en gammal teater”. Om förhållandena inte förbättras för skådespelarna hotar Britt Ekland med att ensemblen ”helt enkelt kommer vägra att återvända”.