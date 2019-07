Brittiska artister rasar mot Boris Johnson

Mest spridd är forna The Smiths-gitarristen Johnny Marrs tweet, där han önskar att människor slutar benämna den nyvalda premiärministern med det familjära ”Boris”, och i stället kallar honom för hans, enligt Marrs, rätta namn:

https://twitter.com/Johnny_Marr/status/1148702464629268480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1148702464629268480&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.billboard.com%2Farticles%2Fcolumns%2Fpop%2F8523490%2Fboris-johnson-elected-prime-minister-artists-react

En annan rockveteran som twittrat kritiskt mot den nya premiärministern är Radioheads frontman Thom Yorke. Yngre kollegor, som rapparen Slowthai och folksångaren Soak, går rakt på sak i sin kritik: https://twitter.com/slowthai/status/1153625895409737728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1153625895409737728&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.billboard.com%2Farticles%2Fcolumns%2Fpop%2F8523490%2Fboris-johnson-elected-prime-minister-artists-react

https://twitter.com/Soakofficial/status/1153638802461810689

Rapparen Stormzy retweetade ett utdrag ur en av sina låtar med ett liknande budskap. Samma sak gjorde rapduon Sleaford Mods. https://twitter.com/daveygranger/status/1153623134559510528

Under tisdagens protester utanför det brittiska parlamentshuset spelades Muse-låten ”Uprising”, rapporterar NME. Låtens text behandlar i lätt konspirationsteoretiska ordalag hur regeringar styr sin befolknings tankar, och att det är dags att göra uppror.

I dag, onsdag, planeras nya demonstrationer, däribland en gatufest i centrala London – döpt efter Stormzys textrad – samma tid som Johnson väntas sväras in som premiärminister. I skrivande stund har 22.000 personer anmält sitt intresse. https://www.instagram.com/p/B0QouAVlBsD/

Boris Johnson har en bakgrund som reporter, korrespondent och redaktör på tidningarna The Times, The Daily Telegraph och The Spectator. Under en kort period i mitten av 00-talet var han Torypartiets skuggminister för kulturfrågor. Under sin tid som borgmästare i London mötte han kritik om korruption efter att ha gett den tidigare Evening Standard-redaktören Veronica Wadley rollen som ordförande i Londons kulturdepartement.

På tisdagen efterträdde han Theresa May som ledare för det konservativa partiet, efter en omröstning bland dess 160.000 röstberättigade medlemmar. Därmed tar han också ta över rollen som Storbritanniens premiärminister. ”Vi måste leverera Brexit, ena landet och besegra Jeremy Corbyn (partiledaren för Labour)” sade han i sitt segertal.