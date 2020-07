Brittiska stjärnskottet Michaela Coel: ”’I may destroy you’ ska vara en plattform för samtal om sexuellt samtycke”

Förra veckan blev det brittiska stjärnskottet Michaela Coel en av filmbranschens mest omtalade personer. Igen. Detta efter att hon i en intervju med tidningen Vulture berättat att hon i samband med aktuella serien ”I may destroy you” tackat nej till ett lukrativt kontrakt med Netflix (på en miljon dollar) när det visade sig att hon då skulle vara tvungen att ge upp alla sina rättigheter. En dålig deal för någon som både skrivit och regisserat sin egen serie. ”Business as usual”, enligt Netflix.

Bara någon dag efter Vultureartikeln svarade Michaela Coel på Filmsommars frågor via en skärm från London.

Var har du fått ditt sinne för affärer och styrka att ifrågasätta strukturer ifrån?

– Jag vet faktiskt inte om man kan ge någon credit till min känsla för business, säger hon. Jag bar ju faktiskt på idén om att jobba med Netflix så pass länge att jag hade ett färdigt kontrakt, men jag skrev inte under det. Det hela väckte min nyfikenhet eftersom bristen på transparens alltid stört mig.

I stället blev det BBC och HBO som fick förmånen att samarbeta med henne kring den omtumlande serien om urbana Londonbors fragmentiserade liv och den friktion som uppstått i mötet mellan en ny sexuell revolution och frågan om samtycke. Coel spelar Arabella, en fladdrig it-girl som slagit igenom med en roman baserad på korta Twittertexter. Nu bär hon inte bara förlagets utan en hel generations förväntningar på att bli den där nya unga svarta kvinnans röst som alla har gått och väntat på. En ny bok ska skrivas och Arabella prokrastinerar och motar sin annalkande deadline med distraktioner i form av droger och fester tills hon en dag vaknar upp med minnesluckor och en sprucken telefon. Vartefter dagarna går inser hon att hon har blivit drogad och våldtagen.

Michaela Coel vid en Netflixpremiär i april 2019. Foto: SOPA Images/Alamy

Netflixhistorien är långtifrån första gången Michaela Coels klarsynthet skakat om filmbranschen. 2015 skapade hon den självbiografiska serien ”Chewing gum” (två säsonger så här långt) om en ung kristen tjej som desperat vill bli av med oskulden. Dess frigjordhet, råa humor och formmässiga lekfullhet gjorde genast Coel till en sensation i Storbritannien. Redan då uppvisade hon ett enormt gehör när det kom till att skildra ett mångkulturellt och religiöst diversifierat London där karaktärernas dialog inte bara skiftade mellan olika språk (Coel har själv ghanansk bakgrund) utan också olika språkliga nivåer beroende på klasstillhörighet, som skiftar om scenen utspelar sig på ett förlag eller på en klubb.

Allt detta ledde till att hon 2018 inbjöds att föreläsa på en prestigefull festival i Edinburgh. Hon var då den första svarta kvinnan i festivalens historia som fick hålla en så kallad Mactaggartföreläsning för film- och tv-branschen.

Coel tog tillfället i akt och berättade en mycket tragikomisk historia om segregation, rasism och sexism. En berättelse som började med hennes uppväxt i ett fattigt område i London och landade i hur hon själv, under arbetet med ”Chewing gum”, en kväll gått ut – fått sin drink spetsad och sedan blivit våldtagen. Men också om hur empatilöst en del av hennes uppdragsgivare hade agerat när hon var i en kris. Talet fick stående ovationer.

– Jag älskade att gå upp på den där scenen och säga de där orden och när jag var klar satte jag mig bara lugnt på tåget och åkte hem igen, säger Coel och ler.

– När jag sedan skrev ”I may destroy you”, baserat på mitt eget liv, och människor började dela sina berättelser med mig insåg jag att det fanns en massa andra infallsvinklar när det kommer till frågan om sexuella övergrepp. Jag lärde mig definitivt nya saker under tiden jag skrev, som det här med stealthing, alltså att man i hemlighet tar av sig kondomen under samlaget. Genom att ta med det i manuset har kanske andra också fått upp ögonen för det fenomenet.

Vår relation till sociala medier spelar en avgörande roll i serien, karaktärernas mobiler är som en förlängning av deras kroppar. Arabellas bästa vän Kwames (Paapa Essiedu) förhållande till appen Grindr, som visar var nästa ligg befinner sig, gör honom alltmer oaktsam med sig själv medan sociala medier är Arabellas effektivaste ångestdämpare efter våldtäkten. Seriens klippning förstärker den höga hastighet och fragmentisering som sociala medier introducerat i våra liv och dess förföriska förmåga att distrahera och ge oss den där efterlängtade semestern från oss själva.

– Ja, eller hur? Vi är alla inne i den där cirkeln. Vi har ju lyckats göra så många bra saker med hjälp av sociala medier. Fantastiska saker som att få kontakt med andra människor om man känner sig ensam eller exponera fruktansvärda orättvisor i världen.

– Samtidigt sker ju något annat med våra hjärnor när våra dopaminreceptorer numera är så sammanflätade med sociala medier. Det är ju en utveckling som skett bara under de senaste tio åren och nu kan vi inte leva utan dem. Dess effekter på vår mentala hälsa utforskas fortfarande och om vi är de försöksdjur som sociala medier testas på borde vi få veta mer om vad det gör med oss och hur det får oss att se på varandra under tiden som vi utnyttjar alla dess fördelar. Jag använder inte längre sociala medier så den bördan har lyfts från mitt liv och sedan jag rensade mina algoritmer känns mitt liv så mycket bättre.

Men innan dess och efter att hon berättat sin egen historia om övergrepp var det, precis som för Arabella, många som kontaktade Michaela Coel med liknande erfarenheter via sociala medier.

Över huvud taget har serien med sitt breda grepp om frågan kring samtycke inklusive dess många gråzoner, oavsett kön eller sexuell begärsriktning, fördjupat det offentliga samtal som inleddes i samband med metoo. I en av seriens starkaste scener försöker till exempel Kwame anmäla ett övergrepp hos polisen men tvingas ge upp på grund av polisens taffliga bemötande på grund av hans sexuella läggning.

– Om det är svårt för oss kvinnor att tala ut, hur mycket svårare måste det då inte vara för män? Vi kvinnor har lyckats ta ett litet steg i rätt riktning, men det skrämmer mig verkligen att tänka på att det sitter en massa män där ute med det här traumat just nu. Och om det verkar vara extra svårt för svarta kvinnor att tala öppet om detta så går mitt hjärta verkligen ut till svarta män. Jag har med serien velat skapa en plattform med hopp om att den ska öppna upp för samtal efter att man sett det skildras på film.

Känner du dig tyngd av ansvaret som verkar ha kommit med serien?

– När man skapar konst vill man att den ska beröra och förändra mottagaren. Jag vill stimulera, provocera och underhålla publiken och jag skulle älska om den fick människor att reflektera och bli nyfikna på hur de själva fungerar. Det behöver inte leda till några stora konstitutionella reformer. Mitt engagemang handlar om den som tittar, hur den känner inför sig själv och hur den sover om nätterna. För mig är det där agendan med min serie ligger.

