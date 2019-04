Bröderna Norén gör ny musik tillsammans

Det har gått fyra år sedan Gustaf Norén lämnade Mando Diao under omskrivna former. Sedan dess har den 38-årige dalmasen gjort allt möjligt, men framför allt återfunnit glädjen till musiken.

– Jag har flyttat från Stockholm till Borlänge och inte framträtt professionellt på ganska länge, men jag spelar mer musik än någonsin tidigare. Jag har jobbat åt kommunen, spelat på äldreboenden, varit musiklärare på gymnasiet och lite sånt. Som pappa spelar jag också väldigt mycket musik. Om det var något jag saknade i musikindustrin var det musik. Man blir lätt en maskin, säger Gustaf Norén.

När Mando Diao slog igenom i början av 2000-talet var det ett rockfenomen. Bandet hann också bli favoriter på Svensktoppen med sina Frödingtolkningar på albumet ”Infruset”, innan uppbrottet var ett faktum. Nu har Gustaf ett nytt projekt på gång med sin yngre bror Viktor Norén, med utgångspunkt i både barndomen och hembygden.

– Vi återgår till hur det var när vi började med musik. Vi har sjungit tillsammans sedan jag var fyra och Gustaf åtta. På den tiden var det mer som en lek, lite grann som att spela fotboll, säger Viktor Norén.

– Exakt. Du börjar inte i Manchester United, du måste leka fotboll först, säger Gustaf Norén.

På deras turné med Floda spelmanslag blir det inslag av deras tidigare rockprojekt Mando Diao, Sugarplum Fairy och State of Sound. Framför allt beskriver dock bröderna samarbetet som en kreativ nystart – i stället för att gömma sig bakom ett koncept framträder de under sina egna namn.

– Vi har alltid figurerat i olika band och konstellationer, men nu befann vi oss i en situation där vi inte hade något självklart musikaliskt sammanhang. Nu är jag bara jag och du bara du. Det öppnade dörren till en konstnärlig process som jag aldrig varit med om, säger Viktor Norén.

– Vilken tacksamhet att få sjunga tillsammans med sin bror, säger Gustaf Norén.

Samtidigt berättar Gustaf Norén om tveksamheten kring att vara musiker i offentligheten. Han förklarar att han på sistone har gjort ”musik med alla från 20-åriga Soundcloudrappare och 80-åriga dragspelsgubbar”, men att det inte alltid har nått allmänheten. För några år sedan hade turnén varit utesluten.

– Nu vågar jag ställa mig uppe på en scen igen, även om det tar emot att placera sig ovanför publiken och be dem vara tysta för att lyssna på mig. Kulturen borde inbjuda människor att medverka, det finns mycket kultur som handlar om att hyssja. Tyst, Börje Ahlstedt pratar! Shh! Nu börjar Bergmanfilmen.

Bröderna förklarar att de söker ett annat syfte bakom musiken och lyfter fram den lokala folkmusiken i Dalarna som ett föredöme. De pratar i munnen på varandra i telefonen, men det är mindre gnabbigt än bubbligt. Gustaf Norén gör en utläggning om hur han ledsnat på produktionsförhållanden inom musikvärlden.

– Det finns ett fungerande spelmanslag i Dala-Floda, vilket är ganska unikt i Sverige. De har nybörjarkurser på söndagar innan de vanliga repen drar igång. Folkmusiken har inspirerat mig och gett mig ett lugn. Om du vill ha en god kultur ska alla sitta med en fiol i sin hand, alla ska dansa och sjunga. Vänd er mot varandra istället för att gå till Nationalmuseum och stirra in i en oljemålning!

När Mando Diao 2012 gjorde Frödingsuccé med ”Infruset”, betonade Gustaf Norén att det var ett engångsprojekt – det skulle inte blir några fler poesiprojekt. Han tonsatte dikterna ihop med kollegan Björn Dixgård, som har fortsatt att göra musik under Mando Diao-flagg även efter Gustaf Noréns sorti.

När jag sjunger låtar som jag har skrivit ihop med Björn kan jag känna hans närvaro.

Nu har han inte bara flyttat tillbaka till hembygden utan också återvänt till den värmländska diktaren. På brödernas turné med Floda spelmanslag i sommar består repertoaren till stora delar av Fröding, med material både från ”Infruset” och nykomponerade tolkningar. Turnén inleds den 29 juni på Gustaf Frödings minnesgård i Karlstad.

– När jag sjunger låtar som jag har skrivit ihop med Björn (Dixgård) kan jag känna hans närvaro. Det finns en saknad som också känns i kroppen, det blir ett slags terapi för mig, säger Gustaf Norén.

Det återväckta intresset för Fröding har redan resulterat i en musikal. Gustaf Norén fick idén redan efter arbetet med ”Infruset”. När han började arbeta på ett gymnasium i Borlänge pratade han om det med rektorn, tog med sig sina ackordgångar och låtstrukturer till jobbet och löste resten ihop med elever och lärare. Musikalen ”Vägen till lyckolandet” hade premiär i mars på skolan.

– Det är en fortsättning på ”Strövtåg i hembygden”. För några år sedan upptäckte jag att dikten har fyra delar och i den tredje dikten skriver Fröding: ”Här går vägen fram till Lyckolandet.” Där blir han ett barn på nytt och gör en resa in i sig själv som blir ett slags sorgearbete. Nu har det blivit en musikal som vi har gjort tillsammans på skolan. Nu ska vi in i en studio och spela in de här låtarna, säger Gustaf Norén.

Ni har båda två själva testat på skådespeleri i olika sammanhang. Kan man förvänta sig några musikalinslag på er turné?

– Jag var med i musikalen ”American idiot” på Cirkus för några år sedan. Hela scenen öppnade upp sig på ett annat sätt, det kändes som att man svävade i ett eget musikaliskt universum under två timmar och trettio minuter. Det är något som jag verkligen har tagit med mig, säger Viktor Norén.

– Jag brukar alltid vilja ha med lite dramatik när jag spelar. Både jag och Viktor är nog teaterapor, säger Gustaf Norén.

Samarbetet bröderna emellan kommer inte att sluta med turnén utan de planerar också att spela in ny musik.

– Det är en spännande upplevelse att göra musik tillsammans med sin bror. Man dopar liksom sin personlighet. När jag skickar en låtidé till Gustaf och han skickar tillbaka en bearbetad version till mig känns det som att få tillgång till en annan sida av mig själv, säger Viktor Norén.

Producenten och låtskrivaren Björn Olsson, som har arbetat med Gustaf Norén tidigare men även samarbetat med bland andra Håkan Hellström, är också involverad i projektet.

– Björn är en vän som jag har pratat i telefon med under många års tid. Vi har också gjort musik tillsammans, säger Gustaf Norén.

– Det är så roligt med Gustaf och Björn. Det var som att jag kom in i deras rum och knackade på dörren till garderoben. Där inne satt de och höll på i smyg. Nu har jag försökt locka ut dem till världen utanför, säger Viktor Norén.

– Haha, du har rätt. Man ska inte isolera sig. Jag fick en uppenbarelse när jag såg filmen där Matt Damon är ensam på mars (”The Martian”, red. anm.). Han sätter sig vid datorn och börjar digga musik. Det där är fejk, tänkte jag. Inte en chans att man börjar dansa själv om man är helt ensam på mars. Det var ingen musiker som hade skrivit manuset, säger Gustaf Norén.