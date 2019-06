Bröstvårtsprotest i USA: Hundratal demonstrerade mot Facebooks censur

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Demonstranterna klädde av sig allt och lade sig tillrätta på gatan utanför Facebook, rapporterar CNN.

I händerna hade de stora bilder föreställande manliga bröstvårtor, som de både höll i luften och täckte sina egna privatdelar med. Bakom manifestationen stod bland annat fotografen och konstnären Spencer Tunick, som gjort sig internationellt erkänd med sina många storskaliga konstinstallationer med nakna människor.

Spencer Tunick på plats för att föreviga demonstrationen.

Bland arrangörerna märktes också kvinnorättsgruppen Grab Them By The Ballot, som enligt egen utsago verkar för att uppmuntra kvinnor att gå till valurnorna när presidentvalet hålls nästa år. Även alliansen National Coalition Against Censorship, som innefattar ett 50-tal ideella organisationer, var delaktig i demonstrationen.

Syftet med söndagens manifestation var att utmana den censur av konstnärlig kvinnlig nakenhet som Facebook och Instagram beskylls för att utöva på sina plattformar. Grab Them By The Ballot ska själva ha fått vissa konstnärliga inlägg med nakna kvinnor censurerade av Facebook, enligt gruppens grundare Dawn Robertson.

I Facebooks så kallade communityregler står det att de begränsar visningen av naket innehåll eller sexuella aktiviteter eftersom ”vissa personer inom vår community kan vara känsliga för den här typen av innehåll”. Vidare står det att företagets policyer blivit mer nyanserade kring nakenhet med tiden, men att de begränsar vissa bilder av kvinnobröst som inkluderar bröstvårtan.

Instagram, som ägs av Facebook, skriver i sina riktlinjer att de är medvetna om att användare ibland vill dela nakenbilder som är konstnärliga eller kreativa, men att de av olika skäl inte tillåter nakenhet på sin plattform.

”Detta omfattar foton, videoklipp och visst digitalt skapat innehåll som visar samlag, genitalier och närbilder av helt nakna skinkor” står det.

Vidare säger Instagrams riktlinjer att förbudet även gäller vissa bilder av kvinnliga bröstvårtor. Däremot är bilder av ärr efter bröstborttagning och kvinnor som ammar tillåtna, liksom nakenhet på foton av målningar och skulpturer som anses ”OK”.

Läs mer: Kinakritiska konton stängdes – Twitter pudlar

Nike Markelius: ”Facebooks censur är homofobisk”