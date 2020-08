Calle Nathanson: Publiken måste släppas in i salonger och arenor så fort det bara går

I snart ett halvår har idrottsarenor och kulturscener gapat tomma på grund av pandemin. Dessa tempel för gemensamma upplevelser av glädje, sorg och förtvivlan. Den publika upplevelsen av idrott och kultur är unik, både i sin futtighet och storslagenhet. Att bli isolerad, satt i global karantän och inte ens få möjlighet att bearbeta den psykiska påfrestningen genom lufthål som fotboll eller konserter har gjort situationen än mer outhärdlig för många.

I sommar skulle vi ha suttit fastkedjade vid tv:n för att först se fotbolls-EM spelas i tretton länder och sedan den 32:a olympiaden gå av stapeln i Tokyo. Men det satte pandemin stopp för. Hemma i Sverige kunde allsvenskan startas först i juni men spelas för tomma läktare.

I det limbo som vi befunnit oss i har det funnits tid för eftertanke. Vad vill vi egentligen med kulturupplevelser? Hur ska kultur möta publiken, fysiskt eller digitalt? Hur kan det digitala verktyget användas konstnärligt? Samma frågor ställs även till idrotten. För vem är idrotten till i dag? Hur låter ett stavhopp, en kulstötning eller ett hundrameterslopp om ingen sitter på läktaren?

Per Olov Enquist. Foto: Berit Roald

Jag går till litteraturen och letar svar. Efter en sommar i Per Olov Enquists litterära skattkammare fastnar den idrottspolitiska romanen ”Sekonden”, utgiven 1971, extra starkt på min näthinna. Här lyckas Enquist med konststycket att berätta historien om en fuskande släggkastare och samtidigt ta upp både sin i romanerna återkommande fader-son relation samt ge en djuplodande analys av den idrottspolitiska förändringen under 1900-talet. Och ja, det är männens idrottshistoria som Enquist tecknar.

Sonen som agerat sekond till fadern i hans tidigare karriär som amatörboxare skriver ”minnesteckningen” och blickar tillbaka på idrottshistorien. Fadern som sent i karriären under en kort tid slår rekord på rekord tack vare en urgröpt och för lätt vägande slägga, och slutligen under förnedrande former avslöjas. Drivkraften för fusket är att ge publiken vad den vill ha och han låter även konkurrenterna använda den urgröpta släggan vid tävlingarna. Släggkastaren Mattias Jonsson-Egnestam-Lindners enda egentliga förklaring är ”stortävlingar fordrar storresultat”. Publikens förväntan måste stillas.

Minnesteckningen är en fond för författaren att skulptera sin litterära betraktelse över idrottens och samhällets förändring. Från det tidiga 1900-talets storslagna idéer inom socialismen om den kollektiva upplevelsen i idrottsutövandet och därigenom fostrandet i både mod och att agera tillsammans, över nazismens utopiska ariska kroppsideal för att sedan landa i den amerikanska och västerländska kapitalismens drivkrafter och påverkan på individen.

För var hittar man geisten när publiken inte finns med i varje andhämtning, rusch och tillslag?

”Sekonden” ger upphov till en rad funderingar. Boken är skriven för nästan 50 år sedan och den professionella idrotten har sedan dess marknadsanpassats och börsnoterats. Spelartransfereringar med fantasisummor i framför allt herrfotbollen, är ett skådespel som för var gång överträffar sig självt. Inom barn- och ungdomsidrotten står ett tynande föreningsliv mot privata sportföretag där den som har råd får individuell träning utan tävling.

Med tomma läktare i allsvenskan får publiklag som Hammarby det till synes svårt. För var hittar man geisten när publiken inte finns med i varje andhämtning, rusch och tillslag? Precis som med teatern – hur kan skådespelaren hitta rollen, sammanhanget och närvaron när inte publiken finns där med sitt frustande, skrattandes eller gråtandes? Varken idrotts- eller kulturskaparen har någon att studsa mot.

Både publik och kritiker har på grund av pandemin snabbt vant sig vid att ta del av scenkonst och konserter digitalt. Idrotten har länge varit möjlig att tillgå genom tv och streamade tjänster. Men klart är att det fysiska mötet mellan kultur- eller idrottsupplevelser och publiken inte helt kan ersättas av det digitala via en skärm i hemmet. Idrotten och kulturen blir till i det mänskliga mötet. Just därför måste den fysiska publiken, så snart det är möjligt, kunna återförenas med kultur och idrott på scener och arenor.

Läs fler texter om coronakrisen i kulturen, som Björn Wimans krönika ”Är det värt att slåss för ett samhälle utan kultur?”.