Camilla Lundberg: Fans från hela världen reser till London för att höra Anders Hillborgs musik

”Is he the composer?”

Min försynta stolsgranne följer Anders Hillborg med blicken när denne kliver upp på Barbicans stora scen för applådjubel. Vid det här laget är publiken marinerad i Hillborgmusik. Arton kompositioner signerade ”the Swedish maverick” har framförts under helgens intensiva popup-festival i London. Varje år arrangerar BBC denna Total immersion (ungefär djupdykning) med en betydande tonsättare – död eller levande – i fokus.

För Hillborgs del innebär det ett panorama alltifrån 1978 års studentkomposition ”Lilla Sus grav” till det pinfärska orkesterverket ”Through lost landscapes”. Han, liksom publiken, är märkbart tagen när Sakari Oramo och BBC Symphony Orchestra sätter punkt – efter en helkväll med Hillborgs magiska orkesterkonst.

Den unge mannen bredvid mig applåderar frenetiskt. Det är första gången han är på stor, klassisk konsert. Han har just kommit till London från Nigeria, och i orkestern sitter hans nya klarinettlärare. Orsaken till hans långa resa är Martin Fröst, som han sett på Youtube hemma i Lagos. Då blev han biten av klarinetten, började öva – och nu har han fått stipendium till Trinity college. ”I am so lucky!”

Arton kompositioner på en dag – för detta krävs muskler av BBC-format

Martin Fröst har spelat Hillborgs virtuosa ”Peacock tales” oräkneliga gånger runt världen. Här, på Barbican, i versionen med ansiktsmask och vig koreografi. Den sjuttonårige nigerianske klarinettstudenten har tur: både Fröst och Hillborg passerar oss i salongen och han får ta selfies med dem.

Många av Anders Hillborgs fans och vänner världen över har rest till London för detta unika evenemang. Det är som om en svensk konstnär skulle ha separatutställning på The Royal Academy. Arton kompositioner på en dag – för detta krävs muskler av BBC-format och en internationell tonsättarstatus av Hillborgs format.

Tolv solister, tre ensembler, två dirigenter samt BBC Singers och Symphony Orchestra har krävts för denna Total immersion.

Financial Times fann att Anders Hillborg öppnar dörrar till nya landskap. Attraktivt, eklektiskt, lekfullt, djupt, virtuost, glamoröst – sammanfattar Guardian.

