Cannes öppnar dörren för Lars von Trier

Lars von Trier förklarades vara ”persona non grata” på filmfestivalen i Cannes efter en skandalomsusad presskonferens 2011 i samband med undergångsfilmen ”Melancholia”. Efter att ha tvångsmässigt skämtat om att han hyste sympatier för Hitler och sagt ”ok, I'm a nazi!" kördes den nytatuerade regissören på porten av festivalledningen

Sju år senare är den kontroversielle danske regissören uppenbarligen förlåten och välkomnas tillbaka till den festival som regelmässigt bjudit in Trier ända sedan han långsfilmsdebuterade med ”Elements of crime” i början av 80-talet.

Lars von Trier: ”Det finns likheter mellan seriemördare och konstnärer”

Trier, som vann en Guldpalm 2000 för musikalen ”Dancer in the dark” med artisten Björk i huvudrollen, är tillbaka på Rivieran med seriemördardramat "The house that Jack built". Den nya filmen har Matt Dillon och Uma Thurman på rollistan och kommer att visas utom tävlan.

Festivalen har även meddelat att de inkluderar Terry Gilliams "The man who killed Don Quixote", där Stellan Skarsgård spelar en av rollerna, som årets avslutningsfilm. Filmfestivalen i Cannes äger rum 8–19 maj.