Car Seat Headrest får inte himlen att stråla längre

Det är underbart när ett nytt popband skakar om ens liv och får himlen att stråla av färger. Det var just vad som hände när jag upptäckte Car Seat Headrest efter att de släppt den fantastiska skivan ”Teens of denial” 2016. Bandet kretsade kring en känslig ung man, Will Toledo, vars låtskrivarambitioner inte visste några gränser, och vars storögda förälskelse i ljudet av larmande elgitarrer och klimaxartade refränger var bedårande.

Efter några stickspår kommer nu äntligen uppföljaren till genombrottsalbumet – och är tyvärr en besvikelse. Toledo har börjat ha på sig gasmask och skapat alter egot Trait för att bli mindre naken i sin konst. Han lyckas, han låter mer distanserad än tidigare, och låtarna lider av det. Det nya halvelektroniska soundet får allt att låta platt. Himlen strålar inte.

Bästa spår: ”Life worth missing”

