Carey sätter trippelt julrekord

Careys klassiska julhit ”All I want for christmas” har nämligen satt tre nya rekord. Enligt Guinness rekordbok är det den jullåt som har legat längst tid på Billboards Hot 100-lista. Den har även strömmats flest gånger under ett dygn, och har dessutom legat längst av alla jullåtar på den brittiska topp tio-listan.

”All I want for christmas”, skriven och framförd av Mariah Carey, släpptes på hennes första julskiva ”Merry christmas” 1994.

Rekorden kommer att finnas med i nästa års upplaga av rekordboken.

