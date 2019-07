Carl Falk: ”Det ger nya erfarenheter att få arbeta med legendarer”

Carl Falk väljer minnesvärda låtskrivaruppdrag:

Madonna: ”Jag gjorde fyra låtar på hennes senaste skiva, det var kul med en riktig klick av svenska låtskrivare som jobbade ihop, med Samir Al Fakir, Rami och Tim (Bergling) i olika team. Hon är verkligen en intressant person, det var en bra erfarenhet. Hon är skön och rolig och ganska luttrad i att handskas med olika människor, hon blev som vem som helst till slut.”

Bon Jovi: ”Det var ett av mina favoritband som tonåring så det var kul att få hjälpa till med deras förra skiva, det var verkligen en sådan där bucket list-grej.”

U2: ”Jag och Rami fick tidigt ett erbjudande från en producent som de jobbade med då, och vi gjorde en låtidé när vi just skaffat vår studio. Elementen funkade inte där, det var skitkallt och vi satt med jackorna på framför en liten laptop och jobbade. En av våra idéer gillade bandet och spelade in den för sitt album, men den kom aldrig med till slut. Det största var ändå att The Edge själv spelade in mina gitarrförslag, det kändes som att 'nu kan jag gå i pension, inget kan toppa detta.'”

Avicii: ”'Without you' var speciell att göra, det är den låten som fortfarande bär vidare minnet av honom för mig. Vi gjorde den tillsammans med de andra upphovsmännen under en bussresa i USA 2016, skrev den och producerade, och spelade sedan upp den för första gången på den jättestora Ultra music festival i Miami. Det är ett väldigt starkt minne.”