Carola kritisk till Melodifestivalens Hall of fame

Melodifestivalens nya Hall of fame, där 48 artister eller låtar blir invalda under de fem första veckorna av musiktävlingen, har blivit omdiskuterad. Kritik har bland annat riktats mot att satsningen är otydlig och inte har en fysisk plats, att alltför många väljs in och att de invalda artisterna inte ges tillräckligt mycket utrymme under sändning.

”Fortfarande begriper ingen om Melodifestivalens Hall of fame är en fysisk eller metafysisk plats. ALLA är dock invalda. Kul.”, skrev SVT:s krönikör Rebecca Haimi.

Nu riktar även schlagerdrottningen Carola Häggkvist kritik mot satsningen, vars låt ”Fångad av en stormvind” är invald. Enligt SVT:s regler är den automatiskt invald eftersom den har vunnit Eurovision song contest. Carola själv, däremot, är inte invald som artist.

I ett inlägg på Instagram skriver hon:

”Min 'Stormvind' med en 1:a placering i ESC susade liksom förbi i mängden av andra namn som inte kommit till final…”

I inlägget gör hon jämförelsen med musikbranschpriset Swedish music hall of fame som hon själv blev invald i 2015. ”Det var ett värdigt och generöst firande” av ”en seriös jury med fantastiska motiveringar”, skriver hon.

SVT:s motsvarighet tycker hon väcker många frågor:

”Vad krävs för att bli invald i SVT:s 'Mello Hall of fame'? Allt som drar tittare eller de som levererar nummer och låtar som ännu lever kvar? […] Utan oss artister hade det inte blivit något”, skriver hon.

Hon är också kritisk till att hennes två låtklassiker ”Främling” (som tog brons i Eurovision 1983) och ”Evighet” (som kom på en femte plats i Eurovision 2006) inte har valts in:

”Ska inte 'Främling' och 'Evighet' bli invalda i HOF? Eller är det 'lagom Sverige' och jante som lyser med sin nurna? Att det får räcka med en Carola-låt… så vi får lyfta fram de andra.”

I kommentarsfältet ställer sig många bakom artistens kritik. Bland annat skriver pr-konsulten Micael Bindefeld: ”Ja. Väldigt märkligt…”

DN söker SVT och Carola.